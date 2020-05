BLIK coraz bardziej popularny. W pierwszym kwartale zrealizowaliśmy w ten sposób prawie 78 mln transakcji

wzrost, wykres, analiza, fot. geralt, pixabay

W pierwszym kwartale 2020 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali prawie 78 milionów transakcji. To blisko dwukrotnie więcej niż rok temu - wówczas wykonano 40 mln transakcji. BLIK jest systemem powszechnym, a jego popularność wciąż rośnie we wszystkich kanałach. W internecie BLIK zdystansował już płatności kartami.

77,9 mln transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale to wynik porównywalny z poziomem wypracowanym w całym 2018 roku i prawie dwa razy lepszy niż pierwsze 3 lata funkcjonowania systemu. W pierwszych trzech miesiącach roku tradycyjnie użytkownicy realizowali najwięcej transakcji w internecie – było ich 57,5 mln – prawie dwa razy więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 9 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2019 roku.

Płatności w sieci

Mimo, że czwarty kwartał jest zawsze najlepszym dla e-commerce okresem roku, dla BLIKA pierwszy kwartał 2020 był jeszcze lepszy niż poprzedni - płatności w sieci stanowiły blisko 74 proc. wszystkich transakcji.

– Pod kątem ogólnej liczby transakcji mamy za sobą najlepszy kwartał w historii BLIKA. Aktualnie w sposób zdalny pracujemy nad jego dalszym rozwojem – między innymi udostępnianiem BLIKA w zagranicznych serwisach internetowych. Już wkrótce będziemy mogli ogłosić nowe partnerstwa. Pracujemy także nad wprowadzeniem płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Nasz partner w tym projekcie – Mastercard – stał się już formalnie udziałowcem Polskiego Standardu Płatności – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Przelewy na numer telefonu

Drugim najchętniej wykorzystywanym sposobem na korzystanie z BLIKA były w tym czasie przelewy na numer telefonu. Użytkownicy zrealizowali ich aż 7,2 miliona – to o 25 proc. więcej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku i aż 177 proc. więcej rok do roku. Na początku roku pierwsze dwa banki – ING oraz mBank udostępniły nową funkcję „Prośba o przelew”, dzięki której przekazywanie sobie pieniędzy stało się bardziej funkcjonalne. Użytkownik może poprosić o przekazanie pieniędzy, może także podzielić kwotę o którą prosi na kilka osób jednocześnie.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła do 7 milionów – to o 150 proc. więcej niż rok temu i 6 proc. więcej niż w 4 kwartale 2019 roku.

Płatności gotówką mniej popularne

Od połowy marca w Polsce wprowadzono wiele obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS – CoV-2. Jednym z zaleceń kierowanych do Polaków przez Głównego Inspektora Sanitarnego było ograniczenie płatności gotówką. Polacy poważnie podeszli do tego zalecenia. Widać to w spadku liczby wypłat gotówki z bankomatów. W pierwszym kwartale takich transakcji realizowanych BLIKIEM było 6,2 mln, to wprawdzie wzrost o 32 proc. rok do roku, jednak o 9 proc. mniej niż w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku.

BLIK - dzienna liczba transakcji

W pierwszym kwartale Polacy wykonywali średnio 856 tys. transakcji BLIKIEM dziennie. Dla porównania – w tym samym okresie ubiegłego roku było to 443 tys. To pokazuje, jak bardzo rośnie popularność BLIKA. W najlepszym dniu kwartału odnotowano 1,12 miliona transakcji. W internecie użytkownicy płacili średnio 632 tys. razy dziennie, każdego dnia realizowali 68 tys. wypłat z bankomatu, 76 tys. transakcji w terminalach oraz 79 tys. przelewów na numer telefonu BLIK. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w pierwszym kwartale wyniosła 130 zł (104 zł w internecie, 50 zł w terminalu płatniczym, 118 zł przelewem na numer telefonu BLIK i 516 zł w bankomacie).

Pomoc w walce z pandemią

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału w Polsce wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, a co za tym idzie – znacznie wzrosło obciążenie służby zdrowia. Każda pomoc finansowa dla placówek medycznych jest więc szczególnie ważna. Dzięki Fundacji TVN, która zorganizowała specjalny Koncert dla Bohaterów Polacy mogli wspierać lekarzy i personel medyczny, który na pierwszej linii walczy z epidemią. BLIK był partnerem tej inicjatywy, a jego użytkownicy – za pośrednictwem przelewu na numer telefonu BLIK – przekazali ponad milion złotych.

Chwilę później Polski Standard Płatności uruchomił także akcję Zastrzyk wsparcia dla szpitali zakaźnych – na specjalnej stronie internetowej każdy może łatwo i szybko wesprzeć finansowo wybraną placówkę w swojej okolicy. Cała przekazana BLIKIEM kwota trafia bezpośrednio na konto szpitala. Operator płatności – Tpay – nie pobiera prowizji o takich transakcji.

W związku z izolacją społeczną przygotowano także specjalny spot #SHOPSHARING, z udziałem MC Silka – ambasadora BLIK – który zachęcał do pozostawania w domu – jeśli ktoś ma taką możliwość, robienia wspólnych zakupów dla wielu osób, rozliczania się bezgotówkowo, a także wspierania osób starszych, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem. Materiał zobaczyło już blisko 1,5 miliona osób.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności. Możliwość z jego skorzystania w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Noble Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

