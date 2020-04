Cyfrowa mapa COVID-19 i aplikacja mapowa pomagają walczyć z epidemią

mapa koronawirus, COVID-19, epidemia, fot. Esri Polska

Od kilku tygodni działa pierwsza polska mapa pokazująca rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Celem wykorzystania tego rozwiązania do walki z pandemią, Esri Polska nawiązało współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Firma stworzyła także aplikację mapową pomagającą fundacji WOŚP w realizacji akcji „Pomagamy!”. Celem inicjatywy jest wsparcie osób, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach takich jak zakupy spożywcze. Cyfrowe mapy pomagają także w realizacji projektu Sprzetdlaszpitali.pl, który łączy producentów środków ochronnych z instytucjami, które pilnie ich potrzebują.

Celu opracowania wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej mapy on-line, jest przedstawienie działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i OSP w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Aplikacja prezentuje m.in. kroki podejmowane przez służby przy przejściach granicznych czy polowych izbach przyjęć.

Orkiestra, która pomaga

WOŚP: Pomagamy! to jedna z wielu akcji podejmowanych przez fundację założoną przez Jurka Owsiaka. Jej celem jest ułatwienie kontaktu między osobami które potrzebują pomocy z tymi, którzy mogą im pomóc; wolontariuszami. Zgłaszać można się przez prosty formularz dostępny online.

W niewiele ponad godzinę od startu akcji, do Fundacji wpłynęło 140 zgłoszeń od osób chętnych do pomocy innym. Tylko w ciągu pierwszego dnia udało się skontaktować potrzebujących z wolontariuszami oferującymi pomoc w 38 przypadkach, a średni czas na kontakt potrzebującego z osobą, która pomoże wyniósł 35 minut. Obecnie w akcję zaangażowanych jest 1500 osób, z czego przeważająca większość to osoby chcące nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Esri Polska specjalnie na potrzeby działań podejmowanych przez WOŚP opracowała aplikację mapową, która pomaga fundacji w rejestrowaniu zgłoszeń.

- System mapowy pozwala zbierać dane o osobach chcących włączyć się do akcji, zweryfikować ich zgłoszenia oraz pomóc w skomunikowaniu wolontariuszy i osób potrzebujących pomocy. Wszystkie zgłoszenia do systemu należy kierować poprzez prosty formularz. Podajemy w nim swoje dane kontaktowe oraz definiujemy, czy chcemy pomóc, czy też tej pomocy potrzebujemy. Dane zlokalizowane do konkretnego miejsca trafiają na mapę operacyjną koordynatora akcji. Każda grupa rozróżniona jest innym symbolem na mapie, co poprawia szybkość podejmowania decyzji. Dodatkowym elementem kontroli danych jest automatyczne zdefiniowanie każdego nowego zgłoszenia jako „do weryfikacji”. Zapewnia to wysoką jakość danych na mapach, które są publicznie dostępne. Na główne mapy trafiają tylko potwierdzone przypadki – mówi Robert Jędrzejczak, Esri Polska.

Pomoc dla szpitali

Esri Polska zaangażowało się także w projekt skupiony pod nazwą „Sprzetdlaszpitali.pl”. To portal poświęcony otwartym projektom sprzętu medycznego do walki z pandemią wirusa COVID-19. Celem portalu jest komunikowanie ze sobą lokalnych producentów tanich przyłbic medycznych z ośrodkami, które pilnie ich potrzebują. Obecnie w projekt zaangażowało się ponad 360 producentów z całej Polski. Esri Polska opracowało specjalną aplikację, która podobnie jak w przypadku mapy dla WOŚP pomaga w koordynacji zgłoszeń od osób chcących produkować sprzęt ochronny z potrzebującymi.

