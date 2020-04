Jak COVID-19 wpływa na popularność aplikacji mobilnych?

mobile | fot. Hello I'm Nik | Unsplash

COVID-19 drastycznie burzy dotychczasowy porządek i mobile nie jest wyjątkiem. Agencja App Annie przeanalizowała, jak pandemia wpłynęła na korzystanie z aplikacji mobilnych. Bo o tym, że wpłynęła świadczy czas spędzony na urządzeniach mobilnych, który tylko w lutym w Chinach wzrósł średnio do 5 godzin dziennie, czyli o 30% w porównaniu ze średnią dla 2019 roku.

źródło: App Annie "The Impact of Coronavirus on the Mobile Economy"

Wśród aplikacji, które jak pierwsze odnotowały wzrost były te z sektora "Biznes" i "Edukacja". Na przymusowej lub dobrowolnej kwarantannie wielu użytkowników, przynajmniej w początkowej fazie, zaczęło szturmować wszystkie online'owe źródła wiedzy, które pozwoliłyby im produktywnie wykorzystać spędzony w domu i efektywnie pracować zdalnie. W pierwszej połowie lutego, w Chinach, aplikacje biznesowe i edukacyjne były pobierane dwa razy częściej niż wynosiła średnia tygodniowa w 2019 roku. Potem podobny trend został zaobserwowany we Włoszech.

Na drugi ogień poszły gry i wygląda na to, że ich popularność nie słabnie, bo konsumenci szukają i rozrywki, i sposobów na zabicie czasu. Podobnie jak w przypadku aplikacji biznesowych, wzrost popularności gier mobilnych zaobserwowany został na początku w Chinach (w lutym średnia tygodniowa liczba pobrań gier wzrosła tam o 80% w porównaniu ze średnią odnotowaną w całym 2019). Podobne trendy zdominowały później np. Koreę Południową.

źródło: App Annie "The Impact of Coronavirus on the Mobile Economy"

W poszukiwaniu rozrywki konsumenci zwrócili się również do mediów społecznościowych, co widać np. na przykładzie TikToka. W 2019 roku 8 na 10 minut w TikTok pochodziło od użytkowników w Chinach, a czas spędzony przekroczył 68 miliardów godzin na całym świecie. Pierwszy tydzień marca był jednak rekordowy - użytkownicy spędzili łącznie ponad 3 miliardy godzin w tej aplikacji, a to oznacza wzrost o 130% w porównaniu do średniej tygodniowej w całym 2019.

Spadła - co oczywiste - popularność aplikacji typu ride-sharing. Spośród analizowanych rynków (USA, Wielka Brytania, Chiny, Japonia, Francja i Korea Południowa) największy spadek wystąpił w Chinach i Francji. W Chinach tygodniowe pobieranie Didi spadło o 75%, we Francji BlaBlaCar stracił 65%.

Aplikacje umożliwiające zamawianie żywności do domu natomiast zyskiwały, ale nie od razu. Ich wzrost następował po wprowadzeniu w życie regulacji prawnie ograniczających możliwość przebywania poza domem, co następowało po tym, jak liczba przypadków COVID-19 przekraczała pewien, inny dla poszczególnych krajów próg. Francja odnotowała wzrost w po 16 lutego, podczas gdy Hiszpania i USA w pierwszy tygodniu marca. Analitycy App Annie oczekują jednak dalszych wzrostów w tym sektorze, ponieważ coraz to nowe miasta nakładają na obywateli obowiązkowe kwarantanny i przedłużają politykę dystansowania społecznego.

Wzrósł też średni czas spędzany w aplikacjach "Zdrowie i fitness" oraz "Medycyna". Headspace - aplikacja do medytacji i uważności - odnotowała 90-proc. wzrost czasu spędzonego na iPhone'ach w USA w pierwszym tygodniu marca, Mayo Clinic, zapewniająca użytkownikom dostęp do planowania spotkań, bezpiecznego przesyłania wiadomości pracownikom służby zdrowia, informacji na temat objawów i chorób oraz przeglądania wyników badań, zyskała 200-proc.

źródło: App Annie "The Impact of Coronavirus on the Mobile Economy"

W Chinach Keep, aplikacja do ćwiczeń, odnotowała wzrost o 210% w lutym 2020 r., a w Japonii ITICKET, aplikacja do rezerwacji wizyt medycznych, 50-proc. wzrost.