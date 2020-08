fot. Zoran Zonde Stojanovski | Unsplash

Zwiększa się czas, który spędzamy na scrollowaniu w Internecie i wzrasta również liczba użytkowników mobilnych. Najnowsze dane pokazują, że obecnie już 3,5 miliarda ludzi posiada smartfony, a ponad 60% z nich dokonała przynajmniej jednego zakupu przez telefon, co oznacza, że scrollujący zmieniają się w kupujących. Pytanie „Jak poprawić konwersję na mobilnej stronie lub w aplikacji?” robi staje się coraz istotniejsze.

Oczywiście, można zdecydować się na wdrażanie coraz bardziej popularnych rozwiązań takich, jak voice search czy visual search. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że żadna tego typu funkcjonalność nie jest w stanie zachęcić użytkownika do przejścia przez cały proces zakupowy, jeśli wersja mobilna strony, czy aplikacja nie jest przede wszystkim dobrze zaprojektowana w zakresie podstawowych jej funkcjonalności.

Zatem zamiast skupiać się tylko na efektownych rozwiązaniach, dużo lepiej i mądrzej jest zainwestować swój czas w przemyślane zaprojektowanie całościowego doświadczenia użytkownika. Jeśli będzie ono dla niego przyjemne i pozwoli mu na sprawną realizację zakupu, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa spodziewać się, że użytkownik będzie do nas powracał. Oto 6 prostych sposobów na to, jak zwiększyć konwersję w kanale mobilnym.

1. Dogłębnie przemyśl user experience

Korzystanie ze smartfona ma swoją specyfikę. Sesje na nim są zazwyczaj krótkie i przerywane innymi czynnościami. Determinuje to długość procesu, w który możesz zaangażować użytkownika. Dodatkowo, dla skutecznego przeprowadzenia go przez całą ścieżkę zakupową, musisz dogłębnie zrozumieć jego potrzeby. A prawda jest taka, że ograniczają się one do szybkiej i jak najprostszej drogi od wybrania produktu do sfinalizowania transakcji.

Zawsze pojawia się pokusa, aby, gdy już w końcu masz uwagę użytkownika/czki, zaoferować mu/jej dodatkowe produkty, poinformować o innych promocjach i zachęcić do śledzenia Twojego konta w social mediach. Nie nadwyrężaj jego/jej zdolności uwagi, bo najprawdopodobniej okaże się, że jest ona bardzo ograniczona. Uprość nawigację, zoptymalizuj etapy procesu zakupowego i przede wszystkim zadbaj o właściwy design, który dostosowuje się do rozmiarów i rozdzielczości urządzeń mobilnych (RWD).

2. Uważaj na pop-upy i notyfikacje

Powiadomienia push są bardzo dobrym sposobem na zaktywizowanie użytkownika/czki, który/a w natłoku różnych spraw, mógł/mogła zwyczajnie o Tobie zapomnieć. Ale bardzo ważne jest to, aby robić to z dużym wyczuciem, czyli wysyłać tylko takie powiadomienia, które na pewno będą dla niego/niej istotne, jak np. promocje konkretnych produktów, którymi się interesował/a lub przypomnienie o przerwanym zakupie. Jednak czyń to z umiarem. Ich nadmiar, tak jak w przypadku źle zaprojektowanych pop-upów, może skutecznie zniechęcić użytkownika/czkę do pozostania na stronie.

3. Różnicuj formy płatności

Metoda płatności w dużej mierze decyduje o pozytywnym lub negatywnym doświadczeniu użytkownika/czki. Narzucanie jednej tylko jej formy skutecznie zniechęca go/ją do sfinalizowania zakupu, w efekcie czego, porzuca on/a koszyk z produktem. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwić użytkownikowi/czce alternatywny wybór: płatność kartą kredytową, przelewem, z użyciem BLIK, Apple Pay lub innego systemu płatności. Im większy wybór, tym większa szansa na poprawę konwersji.

4. Nie wymagaj logowania

Nie zmuszaj do obowiązkowego zakładania konta – umożliw użytkownikowi/czce dokonanie zakupu bez podawania wszystkich danych. Jeśli pierwsze doświadczenia okażą się udane, możesz liczyć na to, że przy następny zakupie założy konto i zostanie z Tobą na dłużej. Dodatkowo dobrze jest również pozwolić na logowanie przy użyciu konta Google, Apple ID lub profilu social media. Priorytetem jest to, aby jak najbardziej ułatwić mu/jej cały proces i sprawnie przeprowadzić do celu, którym jest zakup.

5. Ogranicz liczbę pól w formularzu

Smartfona często używa się w trakcie robienia czegoś innego, np. oglądając film lub czekając na spotkanie. Użytkownik/czka chce jak najszybciej, bez zbędnych formalności, zakupić interesujący go/ją produkt, a jak pokazują badania, długość formularza zapisu ma znaczny wpływ na konwersję w mobile. Wymagaj tylko najważniejszych danych, bez których proces zakupu nie może się odbyć. Trzy pola do uzupełnienia to optymalna liczba, na którą użytkownik/czka jest w stanie przystać. Im więcej ich będzie, tym zmniejsza się prawdopodobieństwo dokonania zakupu.

6. Monitoruj zachowania użytkowników

Możliwe, że dane rozwiązanie, nawet jeśli skuteczne w tym momencie, z czasem będziesz musiał/a poddać zmianie. Nie bój się eksperymentować. Testuj różne rozwiązania i słuchaj głosu swoich użytkowników. Mierz efekty wprowadzanych zmian i nie podążaj ślepo za konkurencją. Warto być świadomym obowiązujących trendów, ale na koniec dnia to kupujący w Twoim sklepie zdecydują o powodzeniu Twojego biznesu.

Michał Życiński

Growth & Engagement Lead

SYZYGY Warsaw