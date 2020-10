Marcin Prokop ambasadorem marki OPPO. Sprawdzamy nowy spot reklamowy

OPPO, globalny producent urządzeń mobilnych, wprowadza do Polski serię smartfonów - Reno4. Przy tej okazji marka nawiązała współpracę ambasadorską z Marcinem Prokopem i startuje z pierwszą lokalną, szerokozasięgową kampanią reklamową.

- Łączy nas z OPPO to, że nie podążamy utartymi ścieżkami, a zamiast tego odważnie szukamy nowych inspiracji i ciekawych inicjatyw. Doceniamy jakość i nie chodzimy na skróty. Podoba mi się też, że choć to stosunkowo młoda i dynamicznie rozwijająca się marka, jest przy tym bardzo świadoma i wyznająca dojrzały system wartości - komentuje Marcin Prokop.

Marka OPPO jest obecna na polskim rynku od nieco ponad 1,5 roku. W tym czasie zbudowała swoją rozpoznawalność już u blisko 30% Polaków. Przez ten okres OPPO nawiązało współpracę z największymi operatorami na polskim rynku, stając się partnerem biznesowym dla wielu podmiotów. Poszerzenie zaangażowania marki w Polsce jest więc naturalnym kolejnym krokiem dla OPPO. Efektem tego jest startująca właśnie kampania marketingowa, pierwszy na taką skalę projekt komunikacyjny marki w Polsce.

- Z przeprowadzonych przez nas badań wynika jasno, że polscy konsumenci przekonują się coraz bardziej do marki OPPO. Zdobyliśmy szeroką rozpoznawalność w grupie entuzjastów technologii, którzy zresztą okazali się być naszymi ambasadorami w swoich najbliższych społecznościach. Uznaliśmy zatem, że jest to najwłaściwszy moment, by przedstawić się szerokiemu gronu odbiorców. Mamy ogromną satysfakcję, że Marcin przyjął naszą propozycję i że możemy nareszcie podzielić się efektami naszej współpracy – komentuje Mo Zhang, Brand Manager.