Najpopularniejsze smartfony w Polsce. Z urządzeń których marek korzystamy najczęściej?

Agencja marketingu mobilnego Spicy Mobile sprawdziła, z jakich smartfonów korzystają Polacy. W zestawieniu triumfują trzy marki: Samsung, Huawei i Apple. Ich łączny udział w rynku wynosi aż 75%. Ze smartfonów najpopularniejszej obecnie marki Samsung, korzysta obecnie 37% Polaków.

Rynek smartfonów jest niezwykle konkurencyjny. Co roku niemal wszyscy producenci prezentują nowe flagowe urządzenia. Według najnowszego raportu IDC, w 2020 r. w Polsce do sklepów trafiło 8,53 mln smartfonów o łącznej wartości nieco ponad 9 mld zł. Czy wyniki sprzedaży przekładają się na faktyczną popularność? Agencja Spicy Mobile, dzięki wynikom pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych, sprawdziła, z jakich urządzeń korzystają Polacy. W przygotowanym zestawieniu najpopularniejszych smartfonów próżno szukać flagowych modeli. Zamiast nich w kieszeniach Polaków znajdują się smartfony ze średniej półki cenowej, które swoją premierę miały kilka lat temu.

Samsung: 37% udział w polskim rynku

Jak wynika z badania Spicy Mobile, koreański producent jest niekwestionowanym liderem rankingu z 37% udziałem w rynku. Najpopularniejsze modele tej marki to mieszczące się w średniej półce cenowej Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy A5 2017 i Samsung Galaxy J3 2017. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży nie są jednak dla Samsunga optymistyczne. Firma odnotowała spadki zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości sprzedaży (według raportu IDC wyniosły one odpowiednio -44,8% i -49,4%).

Huawei: 19% udział w polskim rynku

Największą popularnością wśród smartfonów marki Huawei cieszy się Huawei Mate 10 Lite. Ten model ze średniej półki zadebiutował na rynku w 2017 roku wraz z flagowcem Huawei Mate 10 Pro. Na drugim miejscu uplasował się mający swoją premierę rok później Huawei P20 Lite, na trzecim dość stary model – Huawei P8 Lite – smartfon ze średniej półki, wypuszczony na polski rynek przez chińskiego producenta w 2015 roku.

- Najbliższy okres będzie dość interesujący na rynku smartfonów. Zainteresowanie smartfonami Huaweia spada ze względu na odcięcie od usług Google. Być może część tego tortu pokryje niezależny już od chińskiego giganta Honor. Nowe smartfony tej marki, w przeciwieństwie do Huaweia, będą miały dostęp do sklepu Google Play oraz innych aplikacji i usług Google'a – podkreśla Tomasz Kąkol ze Spicy Mobile.

Apple: 19% udział w polskim rynku

Według badania Spicy Mobile, udział marki Apple w Polsce na rynków smartfonów jest równy Huawei. 97% urządzeń „z jabłuszkiem” to smartfony, tablety stanowią jedynie 3%. Niestety – ze względów metodologicznych – nie ma możliwości określenia, które konkretnie modele „z jabłuszkiem” posiadają Polacy. Jak wynika z najnowszego raportu IDC, Apple pozostaje liderem rynku pod względem wartości sprzedaży. Wartość iPhone'ów dostarczonych w 2020 roku na polski rynek stanowiła 26,2% całości. Xiaomi w tym zestawieniu znalazło się na drugim miejscu (23,4%), a podium zamyka Samsung (21,6%).

Xiaomi: 8% udział w polskim rynku

Smartfony Xiaomi cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Według analityków IDC, ten chiński producent stał się w 2020 r. nowym liderem sprzedaży na poziomie 2,63 mln urządzeń dostarczonych do sklepów (udział w rynku 30,8%), dystansując Samsunga (21,8% rynku) i Huaweia (16,1% rynku). Jak wynika z danych Spicy Mobile, ze smartfonów marki Xiaomi korzysta 8% użytkowników urządzeń mobilnych. Najbardziej popularne modele należą do niskobudżetowej linii Redmi. Są wśród nich Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi Note 7 oraz Xiaomi Redmi Note 4.

LG: 5% udział w polskim rynku

Aktualnie – jak wynika z danych Spicy Mobile – ze smartfonów LG korzysta 5% użytkowników. Do najbardziej popularnych modeli należą LG K10, LG K8 oraz LG G6. W kwietniu LG potwierdziło, że wycofuje się z branży smartfonów i zamierza skupić się na innych aspektach działalności. Według analityków na tej decyzji mogą skorzystać przede wszystkim Apple oraz Samsung.

Sony, Honor, Motorola oraz Lenovo: 2% udział w polskim rynku

Sony, Honor, Motorola oraz Lenovo to marki telefonów, z których korzysta około 2% użytkowników urządzeń mobilnych. Do popularnych modeli Sony na naszym rynku należą Sony Xperia XA1, Sony Xperia L1 oraz Sony Xperia E5. Ponad połowa użytkowników smartfonów marki Honor korzysta z modelu Honor Mate 20 Lite (56%), daleko w tyle są Honor 8X i Honor 8. W przypadku Motoroli, często używane modele to Motorola Moto G5, Motorola One oraz Motorola Moto E5 Plus. Jeśli chodzi o Lenovo – jak wynika z danych Spicy Mobile – do gustu Polakom przypadł przede wszystkim smartfon Lenovo K6 Note, na kolejnych miejscach na podium znalazły się Lenovo A60 oraz Lenovo C2.

HTC: 1% udziału w polskim rynku

Ranking Spicy Mobile zamyka tajwański producent smartfonów HTC z 1% udziałem w rynku. Ponad połowa użytkowników telefonów tej marki korzysta z modelu HTC Desire (52%). W zestawieniu pojawiły się również HTC One oraz HTC U11.