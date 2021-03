Xiaomi z nowym logotypem. Firma chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie premium

logotyp, fot. Xiaomi

Firma Xiaomi ogłosiła nową, odświeżoną tożsamość wizualną, łączącą filozofię organiczności z koncepcją „Alive”. Nowy branding ma na celu wzmocnienie pozycji marki w segmencie premium, a bardziej dynamiczne logo symbolizuje witalność technologicznego giganta.

Projekt Kenyego Hara

Nowe logo Xiaomi zostało zaprojektowane przez światowej sławy projektanta Kenya Hara, profesora Musashino Art University i prezesa Nippon Design Center (NDC). Przyjęcie bardziej miękkiego, zaokrąglonego konturu na rogach wcześniej kwadratowego logo, wraz z przeprojektowaną typografią sprawia, że nowe logo jest teraz bardziej estetyczne. Kolor firmowy pozostaje pomarańczowy, aby nadal przekazywać żywość i młodość Xiaomi. Czarny i srebrny będą również używane jako kolory uzupełniające, aby dostosować się do wizerunku premium.

Kenya Hara wykorzystał matematyczny wzór „superelipsy”. Chociaż pomiędzy kwadratem, a kołem istnieje nieskończenie wiele form przechodnich, projektant wybrał wizualnie optymalną równowagę poprzez dostosowanie zmiennych we wzorze opisującym ten kształt. Użycie n=3 pozwoliło osiągnąć równowagę pomiędzy kwadratem i kołem. To symbol „Alive” - kształt inteligentny, zwinny, co reprezentuje elastyczność, nieustępliwość i chęć podążania naprzód.

Filozofia nowego projektu

Kenya Hara zaproponował nową koncepcję designu dla Xiaomi – nazwał ją „Alive”. Uważa on, że technologia Xiaomi podniosła jakość życia i oferuje ludziom możliwość kontroli nad swoim losem. Jest też w stanie dostosować się do wszelkich zmian w otoczeniu. „Alive” pokazuje filozofię Xiaomi: ludzie są witalni, żyją, zmieniają się - technologia jest tworzona przez ludzi – technologia też musi zatem być żywa, inteligentnie zmieniać się wraz z nami.

Nowe logo ma w sobie więcej dynamiki. Nie jest osadzone statycznie w prostokącie, między czterema rogami. Krzywizna i relacje między elementami dają poczucie ruchu, zmiany, życia. Xiaomi rozwija się w szybkim tempie. Ta nowa tożsamość marki ma napędzać firmę w nadchodzącej dekadzie.

Xiaomi Corporation została założona w kwietniu 2010 roku. Firma weszła na giełdę w Hong Kongu 9 lipca 2018 (1810.HK). Xiaomi to firma internetowa oferująca smartfony i inteligentne urządzenia podłączone za pośrednictwem platformy „Internetu rzeczy” IoT (Internet of Things). W czwartym kwartale 2020 roku Xiaomi zajęło 3. miejsce na świecie pod względem liczby dostarczonych smartfonów.

Firma wchodzi w skład indeksu Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index oraz Hang Seng China 50 Index.

