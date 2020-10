Zmiany w Uberze. Platforma dostosowuje się do nowego prawa

taxi, samochód, taksówka, transport, auto, fot. Uber

Z początkiem października w życie weszła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz przepisy dotyczące platform takich jak Uber. W związku z tym Uber wprowadził szereg zmian, mających na celu dostosowanie swojej działalności do nowych wymogów prawnych. Przykładem jest konieczność posiadania przez firmę licencji na pośrednictwo w przewozie osób. Z kolei kierowcy, aby dalej korzystać z pośrednictwa aplikacji i świadczyć usługi transportowe, muszą posiadać licencję taxi oraz spełniać pozostałe wymogi określone ustawą. Zaletą tego rozwiązania jest jednak fakt, że licencjonowani przewoźnicy mogą już korzystać z buspasów i wjeżdżać do miejsc dostępnych tylko dla transportu publicznego i taksówek.

Nowelizacja ustawy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, od pierwszego października 2020 roku wszystkie platformy łączące pasażerów i kierowców muszą posiadać licencję na pośrednictwo w przewozie osób. Tego typu licencję może uzyskać jedynie zarejestrowana w Polsce firma, by zgodnie z założeniami mogła ona legalnie świadczyć usługi pośrednictwa na rzecz lokalnych przewoźników. Zlecenia na przewóz będą mogły być przekazywane jedynie przedsiębiorcom, którzy posiadają licencję taxi.

W związku z powyższym wszystkie platformy pośredniczące w przewozie osób będą musiały odprowadzać podatek CIT i VAT od usług pośrednictwa realizowanych w Polsce. Dlatego też Uber rozszerzył działalność polskiego oddziału firmy i zainwestował ponad 6 mln zł, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich biznesu do nowych wymogów, a użytkownikom aplikacji w Polsce zapewnić usługę jakiej oczekują.

Uber z licencją

W odpowiedzi na nową regulację, firma Uber rozszerzyła zakres funkcji, jakie będzie pełnił jej lokalny oddział w Polsce (Uber Poland sp. z o.o.), a od pierwszego października 2020 roku będzie realizowała usługi w oparciu o otrzymaną licencję pośrednika w przewozie osób. W przeciwieństwie do wielu innych zagranicznych platform technologicznych, Uber posiada w Polsce lokalną spółkę zależną, która odprowadza wszystkie wymagane prawem podatki, a teraz dodatkowo będzie pobierać i naliczać podatek VAT od usług pośrednictwa, które świadczy swoim partnerom na terenie kraju. Poprzednio ten obowiązek spoczywał na dostawcach samej usługi transportowej. Nowe zasady mają uprościć całą procedurą i sprawić by rynek był jeszcze bardziej transparentny.

- Cieszymy się, że jesteśmy jedną z pierwszych, międzynarodowych firm technologicznych świadczących usługi pośrednictwa w przewozie, które prowadzą działalność w Polsce i w pełni spełniają wymogi określone w polskim prawie - mówi Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Polska.

Licencje kierowców

Zgodnie z nowymi wymogami, aby dalej korzystać z pośrednictwa aplikacji i świadczyć usługi transportowe, przedsiębiorcy będą musieli posiadać licencję taxi oraz spełnić pozostałe wymogi określone ustawą.

- W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo ciężko pracowaliśmy, aby wesprzeć partnerów w dostosowaniu się do nowych realiów. Nasze wysiłki przełożyły się na pozytywne rezultaty dla zdecydowanej większości z nich. Niemniej jednak niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na wyrobienie licencji, w związku z czym utracili oni możliwość otrzymywania zleceń z naszej platformy - dodaje Michał Konowrocki.

6 mln zł na pomoc dotyczącą licencjonowania

Uber zainwestował 6 mln zł w stworzenie ogólnokrajowego programu wsparcia lokalnych partnerów i kierowców w dostosowaniu się do nowych wymogów. Między innymi obejmował on wsparcie przy wyposażeniu pojazdu w lampę taxi i obowiązkowe oznakowania, przeprowadzenie badań technicznych pojazdu oraz pomoc dla kierowców w wykonaniu niezbędnych badań lekarskich. W miastach, w których dostępny jest Uber, działały wyspecjalizowane Centra Licencjonowania wspierające przewoźników w procesie licencjonowania. W tych lokalizacjach, partnerzy mogli m.in. uzyskać niezbędne informacje, jak przygotować dokumentację na potrzeby uzyskania licencji taxi. Większość z zainwestowanych środków trafiła do polskich przedsiębiorców, w tym małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Uberem po buspasie

Dla ponad miliona pasażerów w Polsce, Uber ustanowił nowy standard, jeśli chodzi o bezpieczne, przystępne cenowo i proste poruszanie się po miastach. Przejrzyste, z góry znane ceny oraz dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak możliwość dzielenia się szczegółami podróży z przyjaciółmi i rodziną czy szczegółowe informacje o samochodzie i kierowcy, były jednymi z głównych powodów, dla których aplikacja stała się numerem jeden wśród użytkowników. Od teraz będą oni mogli korzystać nie tylko z najnowocześniejszej technologii, ale także z przywilejów zarezerwowanych wcześniej dla tradycyjnych taksówek. Licencjonowani przewoźnicy będą mogli korzystać z buspasów i wjeżdżać do miejsc dostępnych tylko dla transportu publicznego i taksówek.

Zmiana cen?

Jak podaje Uber w swoim komunikacie, wprowadzone zmiany nie będą miały bezpośredniego wpływu na samą aplikację i poziom cen na platformie w Polsce. Koszt przejazdu i czas oczekiwania tak jak zawsze, dalej uzależniony będzie od kilku czynników, w tym od liczby dostępnych kierowców, aktualnych zamówień, odległości, a także pory dnia i nocy. Zawsze jednak cena jest z góry znana, podobnie jak trasa przejazdu.

Bezpieczeństwo w okresie pandemii

Uber zawsze podkreśla jak ważne jest dla firmy bezpieczeństwo przejazdów. W ciągu ostatnich miesięcy firma pokazała, że nie tylko technologia wyróżnia ją pod tym względem na rynku. Od początku pandemii, Uber podjął znaczące kroki, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników platformy. Firma zainwestowała ponad 1 mln zł w udostępnienie przesłon i środków ochrony osobistej w pojazdach, podniesienie świadomości higieny i bezpieczeństwa przejazdów i inne inicjatywy wspierające lokalne społeczności w tym trudnym okresie. Firma wprowadziła również specjalne powiadomienia przypominające o środkach bezpieczeństwa i jako jedyna na rynku udostępniła specjalną technologię sprawdzającą, czy kierowca ma odpowiednio zakryte usta i nos.