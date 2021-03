Zrzutka.pl wydała własną kartę. Rozwiązanie może być alternatywą dla terminali płatniczych

karta wpłatnicza, kobieta, płatność bezgotówkowa, fot. Zrzutka.pl

Karta wpłatnicza zrzutka.pl jest już dostępna. Jest to innowacja będąca nisko kosztową alternatywą dla terminali płatniczych. Pozwala na przyjmowanie bezpłatnych wpłat bezgotówkowych oraz wypłat zebranych środków z konta. Nie wymaga również zasilania energetycznego, dzierżawy urządzeń, ani podpisywania umów, a opłata za korzystanie z niej to 4,99 zł miesięcznie.

Karta wpłatnicza to nowość w zakresie przyjmowania bezgotówkowych opłat, wymyślona i stworzona przez zespół platformy crowdfundingowej zrzutka.pl. Jest to substytut dla powszechnych terminali płatniczych.

Przewagą tego rozwiązania jest m.in. fakt, iż nie wymaga ono zasilania elektrycznego, nie wiąże się z zawieraniem skomplikowanej umowy i dzierżawą sprzętu. Jest poręczna i wygodna w użyciu, a kwota abonamentu za jej korzystanie to 4,99 zł miesięcznie. Co ważne, zrzutka.pl nigdy nie obciąży posiadacza karty żadnymi dodatkowymi opłatami. Dodatkowo, prosty interfejs zarządzania kartą pozwala w dowolnym momencie, w zależności od potrzeby, włączać i wyłączać jej subskrypcję. Jeśli użytkownik nie opłaci abonamentu, to karta i subskrypcja ulegną samoistnej dezaktywacji.

Więcej płatności bezgotówkowych

Powstanie karty wpłatniczej nierozerwalnie związane jest z COVID-19 i dynamicznym zwiększeniem liczby transakcji bezgotówkowych w okresie ostatnich 12 miesięcy na całym świecie. Największą dynamikę notuje Polska, obok Wielkiej Brytanii. Rezygnacja z rozliczeń gotówkowych, implikuje wykluczenie dla milionów osób na całym świecie, które nie posiadają terminala do rozliczeń bezgotówkowych. W związku z tym, setki milionów transakcji na świecie nie dochodzi do skutku.

Przydatne rozwiązanie dla biznesu

Dzięki kartom wpłatniczym jej posiadacz przyjmie zapłatę za dowolne towary, usługi i świadczenia, a także w prosty sposób rozliczy drobne należności ze znajomymi. Jest to zatem rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców i usługodawców, takich jak masażyści, korepetytorzy, hydraulicy, kelnerzy, tzw. złote rączki, księża, organizatorzy zbiórek ulicznych, etc. jak i dla klienta indywidualnego.

Jak to działa?

Karta swoim działaniem przypomina mini-terminal. Wystarczy przyłożyć do niej telefon, aby na jego ekranie pojawił się wybór dogodnej metody płatności, m.in. Blik, przelew, etc. Ważne, aby telefon wył był wyposażony w funkcję NFC. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to wystarczy nakierować aparat telefonu na kod QR umieszczony na karcie. Po wybraniu kwoty i zrealizowaniu płatności, właściciel karty wpłatniczej otrzymuje wpłatę (zwykle w ciągu mniej niż minuty) w saldo swojej, powiązanej z kartą, zrzutki – każda karta wpłatnicza musi być powiązana z indywidualną zrzutką, pełniącą dla niej rolę elektronicznej portmonetki.

Opłaty

Warto podkreślić, że wszystkie wpłaty na kartę oraz wypłaty środków z karty są za darmo, gdyż zrzutka.pl nie pobiera prowizji ani innych obligatoryjnych opłat. Pobierana jest tylko opłata miesięczna (4,99 zł). Przy jej zamówieniu, wydawca obciąża zamawiającego opłatą za korzystanie z karty za sześć miesięcy z góry tj. pobierając kwotę 29,94 zł plus opłata za dostarczenie przesyłki na wskazany adres. Za samo wydanie karty klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami. Warto dodać, że wydawca karty Zrzutka.pl posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – zrzutka.pl wpisana jest do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP48/2019, dzięki czemu użytkownicy i klienci mają gwarancję bezpieczeństwa i zachowania najwyższych standardów rynkowych.

Opłata miesięczna, tj. 4,99 zł, jest pobierana z salda zrzutki powiązanej z kartą. Jeżeli karta nie jest już potrzebna lub użytkownik chce ją anulować, to w każdej chwili można dezaktywować subskrypcję w ustawieniach karty. Po anulowaniu, karta pozostanie aktywna do dnia, do którego była opłacona, a później jej aktywność nie będzie przedłużana (ze zrzutki powiązanej z kartą nie będą już więcej pobierane opłaty abonamentowe za kartę). Po drugie, można wypłacić wszystkie środki ze zrzutki powiązanej z kartą. W takim wypadku próba pobrania opłaty 4,99 zł nie powiedzie się i karta oraz subskrypcja ulegną dezaktywacji w dniu nieudanego odnowienia.

W każdym momencie, można ponownie aktywować kartę. W trakcie aktywacji subskrypcji, możliwe będzie również natychmiastowe uruchomienie karty wpłatniczej, poprzez pobranie kwoty 4,99 zł z salda zrzutki lub dokonanie płatności przelewem błyskawicznym.

O planach wprowadzenia karty wpłatniczej zrzutka.pl, informowaliśmy wcześniej w serwisie interkatywnie.com