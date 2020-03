Edukacja w czasach koronawirusa. 70% uczniów rozpoczęło naukę online [BADANIE]

szkoła, nauka, dziecko, komputer, fot. finelightarts, pixabay

Od poniedziałku prawie 70% polskich uczniów rozpoczęło naukę online z nauczycielem - wskazuje badanie przeprowadzone przez Brainly. Pomimo dwutygodniowej przerwy, prawie wszyscy uczniowie nadal mają zadawane prace domowe i w pełni korzystają z nauki przez internet. Jak się okazuje zamknięte szkoły to szansa rozwoju wirtualnych lekcji i wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie skłoniło Ministerstwo Edukacji Narodowej do podjęcia trudnej decyzji, aby uczniowie nie przychodzili do polskich placówek oświatowych i pozostali w domach. Przerwa w szkole nie pozbawia jednak uczniów kontaktu z nauką. Według badania przeprowadzonego przez Brainly, prawie 70 procent polskich dzieci korzysta od poniedziałku z lekcji online z nauczycielem. Aż 92 procent uczniów, mimo przerwy od szkoły, w dalszym ciągu ma zadawaną pracę domową. Placówki oświatowe najczęściej wykorzystują do nauki online takie platformy jak: dziennik elektroniczny, w tym Librus; Skypa; Google Classroom; Discoda czy dedykowanego przez Facebooka Messengera.

– Młodzież nie musi kończyć swojej aktywności i obowiązków edukacyjnych wraz z zamknięciem budynku szkoły. Platformy edukacyjne każdego dnia są odwiedzane przez miliony uczniów i rodziców w Polsce, co pokazuje skalę poszukiwania przez nich wiedzy w tym trudnym czasie – komentuje Michał Gwiazdowski, General Manager na rynki Polski, Rosji i Rumunii w Brainly.

Google Classroom

Wirtualne lekcje pozwalają na przekazanie materiału uczniom zza ekranu komputera. Aplikacja taka jak Google Classroom daje możliwości przeprowadzenia zarówno telekonferencji jak indywidualnych czy nawet grupowych zadań. Szkoły wykorzystują nowe technologie, aby wspierać uczniów w nauce i przesyłać im materiały edukacyjne, co jest możliwe także przy wykorzystaniu powszechnie znanych narzędzi jak np. Messenger.

Więcej wolnego czasu. Jak spędzają go uczniowie?

Dotychczas, niemal połowa polskich uczniów poza zajęciami w szkole uczęszczała na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, co w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa zostało znacznie ograniczone na rzecz pozostania w domu.

Według danych Brainly, pomimo dodatkowego czasu wolnego, aż 42 procent uczniów wskazuje, że poświęca go na naukę. Nieco więcej, bo 48 procent, ograniczenie wychodzenia z domu wykorzystuje na granie w gry, a 39 procent poświęca wolne chwile, zagłębiając się w media społecznościowe. Na spędzenie tego czasu z bliskimi decyduje się 29 procent badanych uczniów.

Samodzielna nauka nie jest jednak w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, prawie połowie ankietowanych (48 procent) brakuje wskazówek nauczyciela, a 26 procent wskazuje na brak możliwości sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Z pomocą przychodzą tutaj edukacyjne platformy online do wzajemnej nauki, gdzie uczniowie uzyskują wsparcie zarówno od rówieśników, jak nauczycieli i ekspertów.

Domowa edukacja

Rozpoczęcie edukacji w domu to wyzwanie nie tylko dla dzieci i nauczycieli, ale także rodziców. W tym przypadku bardzo ważne jest wprowadzenie odpowiednich zasad, nowej rutyny czy zagospodarowanie specjalnej strefy do nauki.

- Szkoła to nie tylko instytucja przekazująca podstawową wiedzę, ale wprowadzająca dyrektywy i zasady, dzięki którym uczniowie dokładnie rozróżniają czas na relaks od tego, który jest poświęcony na naukę. Placówki oświatowe sprzyjają także interakcjom społecznym, co podczas domowej izolacji mogą zapewnić platformy learningowe peer-to-peer czy rozmowy wideo z przyjaciółmi - dodaje Michał Gwiazdowski.

Zdrowe nawyki, odpowiednie przerwy i wsparcie rodziców pomoże dzieciom w przystosowaniu się do nowej sytuacji jaką jest domowa edukacja. Podtrzymanie nawyków pozwoli kontynuować produktywność i angażowanie się uczniów w naukę, nawet w formie wirtualnych lekcji.