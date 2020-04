Kampanie i działania marketingowe w okresie epidemii. Jak je skutecznie prowadzić?

analiza, biurko, wykres, komputer, Fot. rawpixel, pixabay

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Codziennie budzimy się i zastanawiamy, co nowego przyniesie rzeczywistość określona hasztagiem #zostanwdomu. Mimo powolnego odmrażania polskiej gospodarki, według wstępnych prognoz, do 2022 roku możemy na zmianę spodziewać się sztywnej kwarantanny oraz chwili oddechu podczas jej rozluźniania. Jak odnaleźć się w tej sytuacji i jakie działania komunikacyjne prowadzić w okresie niepewności rynkowej?

Istnieje cała lista branż, które ucierpiały z powodu obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem. Łańcuch połączeń i zależności pomiędzy wieloma producentami i dostawcami jest tak silny, że wiele firm wstrzymało oddech. Czy w tej sytuacji powinniśmy wstrzymywać również działania komunikacyjne?

- Analiza marek „BrandZ” po kryzysie gospodarczym w 2008 roku wskazuje, że silne marki, które nie zrezygnowały z komunikacji, odzyskują swoją pozycję dziewięć razy szybciej niż inne -mówi Cezary Jasiczak z JobDone.

Okres pandemii to czas, w którym działania komunikacyjne są bardzo ważne. Należy jednak pamiętać, że nie jest to moment na komunikację nieadekwatną do aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Przemodelowanie strategii oraz zmiany harmonogramów, a także reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację sprawią, że firmom udaje się skutecznie komunikować w okresie kryzysu.

Potrzebne zmiany w strategii

W obecnej sytuacji działania komunikacyjne powinny zostać przemodelowane tak, by wspomagały sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu gospodarczego.

Tworząc nowe harmonogramy działań komunikacyjnych warto zastanowić się nad tym, czego w tym momencie potrzebuje zarówno firma, jak i jej odbiorca. Wielu Polaków odczuwa aktualnie ogromny lęk związany z pandemią koronawirusa, dlatego przedsiębiorstwa, które dostarczają niezbędne w tym okresie produkty i usługi - np. branża finansowa czy spożywcza – powinny skupić się na uspokojeniu i rzetelnym informowaniu swoich stałych i potencjalnych klientów o tym, jakie podjęli kroki, z czego zrezygnowali, a co wdrożyli do swoich działań.

Dobrym pomysłem są opinie, komentarze czy wywiady przedstawicieli firm mówiące o tym, jak radzą sobie w tym trudnym czasie. Działania public relations pomogą w dotarciu z informacjami od przedsiębiorstw do konsumentów, którzy mogą zastanawiać się nad tym, czy i jak dane firmy teraz funkcjonują.

- Absolutnie nie należy ślepo podążać za strategią, która w zastanej rzeczywistości może okazać się wręcz nie na miejscu. Pandemia koronawirusa, której towarzyszy ogólnoświatowa kwarantanna, to nie najlepszy czas na komunikowanie rodzinnych spotkań i wspólnego spędzania czasu, co - zważywszy na porę roku - mogło być wpisane do harmonogramu informacji prasowych wielu marek. Trzeba więc zmodyfikować swoje plany i wpisać je w aktualną rzeczywistość – mówi Hanna Gehrke-Gut z GutPR.

Zaplanowane wydarzenia: konferencje i spotkania

A co z zaplanowanymi wydarzeniami, które z wiadomych przyczyn musiały zostać wstrzymane do odwołania? Pieczołowicie przygotowywane konferencje prasowe czy spotkania z ambasadorami marek musiały zostać odłożone, jednak w ich miejsca mogą się pojawić zmodyfikowane akcje.

- Jeżeli potrafiliśmy z dziewięcioosobową załogą, z którą widujemy się na firmowych wyjazdach żeglarskich, zorganizować wirtualne spotkanie towarzyskie i przez cztery godziny świetnie się bawić, jak na dobrej imprezie, to z pewnością jest możliwe realizowanie ciekawych wirtualnych wydarzeń biznesowych, premier produktów, dyskusji panelowych, wywiadów z naszymi ekspertami czy osobowościami. Ważne by forma i treść były spójne, content odpowiadał na zapotrzebowanie audytorium i interakcja była wpisana w scenariusz, a za tym wszystkim płynęła korzyść dla uczestników - mówi Cezary Jasiczak.

Cyfrowa komunikacja

Tak, jak praca wielu firm przeniosła się do domów swoich pracowników, tak komunikacja uległa pełnej cyfryzacji.

- Komunikacja przeniosła się do trybu online, dlatego jest to moment, w którym warto zastanowić się nad kanałami social media czy stroną internetową. Część zaplanowanych działań komunikacyjnych może odbyć się w Internecie, bo na spotkania twarzą w twarz będziemy musieli jeszcze poczekać – mówi Hanna Gehrke-Gut.

CSR

W czasach panującego kryzysu warto zastanowić się nad tym, co firma może dać od siebie. Od początku wybuchu pandemii szpitale i pracownicy medyczni apelują o pomoc w zgromadzeniu podstawowych środków ochrony, które pomogą im w walce z wirusem. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu staje się w tych trudnych czasach ratunkiem dla wielu jednostek medycznych czy domów pomocy społecznej.

- Firmy, których kryzys bezpośrednio nie dotknął lub które posiadają zaplecze finansowe, mogą w ramach swojego budżetu wesprzeć lokalne inicjatywy. Działania CSR dają przedsiębiorstwom niematerialny zysk. Oczywiście inwestowanie w zasoby ludzkie czy ochronę środowiska może mieć wpływ na późniejsze decyzje zakupowe konsumentów, ale w momencie kryzysu społeczno-gospodarczego pomoc finansowa, dostarczenie maseczek lub sprzętu, a nawet posiłków dla pracowników medycznych będzie jednak napędzało do wspólnego działania – dodaje Hanna Gehrke-Gut.

Współpraca z mediami

Praca redakcji, z którymi na co dzień współpracują przedstawiciele branży public relations, również została wywrócona do góry nogami. W pierwszej kolejności powinniśmy pomyśleć o tym, że plany redakcyjne wielu magazynów zostały zmienione. Warto więc na bieżąco pytać redaktorów o ich potrzeby po to, by dostarczać im tylko niezbędne treści.

Pomysły z szuflady

Aktualny czas to dla firm, które nie odczuły konsekwencji spowolnienia gospodarki, to także dobry moment na realizację pomysłów, które do tej pory były odsuwane w czasie. Jest to idealna okazja do uzupełnienia treści lub zmodernizowania strony internetowej, firmowego bloga czy materiałów promocyjnych lub wewnątrzfirmowych.