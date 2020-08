Wizaz.pl w nowej odsłonie. Jak oceniane są zmiany?

UX | by Kelly Sikkema | Unsplash

Wizaz.pl, który w tym roku obchodzi 20 urodziny, właśnie odświeżył swój layout, stawiając na jeszcze lepszą ekspozycję liczącej już ponad 130 tysięcy osób społeczności. Twórcy nowej odsłony serwisu postawili na minimalizm tak, by strona główna pozostała jak najbardziej przejrzysta oraz łatwa w nawigacji. I wygląda na to, że założenia zostały spełnione.

Na tle wizażowych nowości z pewnością wyróżnia się “Wizaż Stories”. Te nowoczesne elementy promujące aktywności w obrębie Klubu Recenzentki dostępne są u góry na każdej podstronie części contentowej Wizaz.pl. – Sercem Wizażu jest nasza społeczność. Zależało nam, aby ułatwić dostęp do Klubu Recenzentki i jednocześnie wyeksponować to, co jest jedną z najważniejszych części serwisu.

Nowy Wizaż to także nowe formaty redakcyjne takie jak: Beauty SOS, Top Beauty, Kosmetyczny Patrol, czyli materiały wideo tworzone w odpowiedzi na potrzeby użytkowniczek.

- Zapytałyśmy naszą społeczność, jakie formaty wideo chciałaby oglądać na Wizażu. W wyniku ankiety powstały trzy obszary tematyczne, w ramach których redaktorki Wizaz.pl będą prezentować nowości kosmetyczne, poszukiwać odpowiedzi jak szybko i skutecznie rozwiązać problem z zakresu beauty oraz wyszukiwać perełki z KWC i testować je na sobie” - mówi Aneta Wikariak redaktor naczelna Wizaz.pl

Zmianom uległa nie tylko część contentowa Wizaż - nową odsłonę zyskała także strona Klubu Recenzentki, która jeszcze bardziej stawia na społeczność i jej potrzeby. Odświeżeniu uległy także artykuły wynikowe po testach, w których twórcy skupili się na najważniejszych i najbardziej interesujących społeczność elementach (cytaty Wizażanek, wyniki testu w formie wykresu, atrakcyjne widgety produktowe itd.).

W ramach nowości reklamowych Wizaz prezentuje wyjątkowy format redakcyjny jakim jest Big Story. To przestrzeń, w której marka może opowiedzieć swoją historię za pomocą pięknych wielkoformatowych zdjęć czy wideo. Wyeksponowane cytaty, posty z social mediów i interaktywne grafiki stanowią oryginalne uzupełnienie treści.

Daniel Szostak

PMO director w Plej

Nowa wersja Wizaz.pl jest krokiem w dobrą stronę. Projekt graficzny poprzedniej odsłony serwisu był mocno osadzony w stylu blogów sprzed paru lat. Ciemne kolory użyte w nawigacji w połączeniu z dość ciasno ułożoną treścią sprawiały, że całość była trochę przytłaczająca. Wersja po redesignie jest świeża, w layoucie jest więcej światła.

Zmieniono także font, a treściom na stronie głównej nadano ciekawszy rytm. Oparcie kolorystyki strony na klasycznym połączeniu czerni i bieli, podkreślone fioletowymi akcentami, sprawia, że całość stała się bardzo elegancka i, moim zdaniem, świetnie wpisuje się w tematykę serwisu. Bardzo podoba mi się inspiracja Instagram Stories użyta w sekcji Klub Recenzentki Wizaz.pl. Użycie doskonale znanego grupie docelowej widgetu jest bardzo intuicyjne dla użytkownika, a jednocześnie podkreśla ważność tego obszaru serwisu, nie dominując wizualnie nad resztą strony. Niestety na mobilnej wersji strony nie widać marki kosmetyków, które konsumenci mogą przetestować w ramach Klubu. Zostało to znacznie lepiej rozwiązane w desktopowej wersji serwisu.

Moim zdaniem także nie do końca dobrze została rozwiązana kwestia nawigacji. Zastosowanie klasycznego hamburger menu jest jak najbardziej poprawne, jednak próba połączenia go z poziomym quick links menu spowodowała, że poszczególne pozycje w obu nawigacjach się powtarzają i stwarzają wrażenie chaosu. Na plus na pewno wypada kwestia wyważenia liczby reklam, dobranych formatów i ich rozmieszczenia. Uważam, że udało się pogodzić w tym obszarze zarówno perspektywę użytkownika, jak i perspektywę biznesu, co często bywa bardzo trudne w przypadku serwisów z darmowymi treściami. Podsumowując – całość zmian oceniam bardzo dobrze.