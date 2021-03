OLX Group poszerza swoje portfolio o markę obido

smart home, aplikacje, internet, fot. Pixaline, pixabay

OLX Group, globalna sieć serwisów ogłoszeniowych, nabyła obido - innowacyjny serwis łączący deweloperów mieszkaniowych z potencjalnymi klientami. Nowa marka w portfolio OLX Group razem z innymi popularnymi serwisami, OLX i Otodom, będzie skuteczniej wspierać Polaków w zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Obido to spółka technologiczna, która od 5 lat tworzy rozwiązania dla rynku nieruchomości, w tym m.in. platformę, która dzięki zaawansowanym algorytmom wspomaganym przez sztuczną inteligencję pozwala skutecznie łączyć deweloperów i klientów poszukujących nowych mieszkań. W 2019 i 2020 roku obido uznane zostało przez Deloitte za jedną z dwudziestu najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w naszej części świata. Obido dołączając do OLX Group wzmacnia Otodom i OLX, najpopularniejsze w Polsce serwisy ogłoszeniowe z nieruchomościami.

– Obido wpisuje się w nasze strategiczne plany rozwoju rynku pierwotnego, który odpowiada za 45% wartości rynku mieszkaniowego w Polsce. Dzięki transakcji zwiększymy specjalizację w segmencie nowych mieszkań i domów. Wymagania klientów deweloperów oraz samych deweloperów są bardzo wysokie i zróżnicowane. Obido będzie doskonałą odpowiedzią na to wyzwanie. – podkreśla Monika Rudnicka, General Manager Real Estate Europe w OLX Group.

Obido zachowa swoją markę, model biznesowy i będzie funkcjonowało równolegle do OLX i Otodom. Firma zapowiada dodatkowe rekrutacje, które mają wzmocnić zespoły odpowiedzialne za rozwój rynku pierwotnego w OLX Group.

– Misją obido jest stworzenie nowego standardu w poszukiwaniu mieszkania lub domu, aby było ono maksymalnie efektywne, przyjemne i naturalne. Pozwoli nam to na umocnienie pozycji w Polsce, a w przyszłości może umożliwić ekspansję na rynki zagraniczne – podkreślają Marian Bruliński i Paweł Gniadkowski – założyciele obido.

Co miesiąc z portali należących do OLX Group korzysta z nich 300 milionów użytkowników w ponad 30 krajach. W Polsce firma znana jest m.in. z prowadzenia serwisów OLX, Otomoto, Otodom czy Fixly. Do czołowych marek OLX Group w segmencie nieruchomości należą też Imovirtual (Portugalia), Storia (Rumunia), Property24 (RPA) czy Properati działające w krajach Ameryki Łacińskiej. OLX Group napędza zespół ponad 10 tysięcy pracowników z całego świata.

OLX Group jest częścią Prosus, globalnej grupy internetowej, która jest jednym z największych inwestorów technologicznych świata. Prosus jest notowany na giełdach w Amsterdamie i Johannesburgu, a jego większościowym udziałowcem jest Naspers.