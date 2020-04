10 wtyczek WordPress, o których musisz pamiętać tworząc stronę internetową

wordpress | fot. Webaroo | Unsplash

W LIKE.agency WordPress wdrażamy w podejściu Software Housowym. Pracujemy z zastosowaniem zasad Continues Integration czy automatyzacją procesów deploymentu. Pozwala nam to na projekty, w których wymagane jest aby w tym samym czasie pracowało kilku developerów. Sam system stawiany jest u nas za pomocą Composera co dla wielu użytkowników i developerów pracującym z WordPress będzie zbyt zaawansowanym podejściem. Mimo tego, wtyczki, które jako LIKE.agency polecamy mogą być używane przez każdego.

Nasze zestawienie najważniejszych wtyczek do systemu WordPress zaczniemy od działu, o którym większość początkujących użytkowników zapomina. Przez to zaniedbanie, WordPress owiany jest złą sławą w tej kwestii.

Bezpieczeństwo

1. WP security

Instalacja wtyczki zabezpieczającej wasz system przed włamaniami to podstawa. Oczywiście po za nią musisz regularnie aktualizować system i wtyczki.

My zazwyczaj wybieramy wtyczkę WP Security ale możecie wykorzystać także podobne warianty, najważniejsze aby zapewniała nam poniższe funkcjonalności:

nie używaj loginu z nazwą admin

jeśli nie posiadasz sklepu lub forum - zablokuj możliwość automatycznej rejestracji oraz użyj blokady honeypot w rejestracji użytkownika

zmiana adresu logowania do zaplecza z /wp-admin/ na np. /wuscmnie/ - staraj się aby ten adres nie był zbyt oczywisty - nie zawierał nazwy serwisu lub słowa login

uaktywnienie firewall

Naszym zdaniem jedna z ważniejszych wtyczek wspomagających bezpieczeństwo, a do tego darmowa. Dodaje dodatkowy składnik zabezpieczenia do logowania do Twojego systemu WordPress a do tego darmowa.

Po instalacji i aktywacji pamiętaj aby odznaczyć opcję zabezpieczenia przy każdym administratorze! Najlepiej na start aktywuj też opcje kodów jednorazowych i zapisz je w bezpiecznym miejscu.

Po konfiguracji wtyczki uzyskujesz możliwość dodania dodatkowego składniku zabezpieczenia.

Tip od naszych developerów - jeśli zablokujesz sobie dostęp jako administrator, możesz przez konto ftp dezaktywować wtyczkę zmieniając nazwę folderu. Pamiętaj po naprawie problemu aktywować ją z powrotem.

Ważne!

Pamiętaj, że podstawą bezpieczeństwa systemu jest regularne (sugerujemy raz w miesiącu), aktualizowanie WordPress oraz wszystkich wtyczek. U nas na blogu dowiesz się dlaczego - kliknij tutaj. https://like.agency/pl/strony-internetowe/dlaczego-opieka-i-konserwacja-twojej-strony-wordpress-jest-bardzo-wazna/

Zarządzanie treścią

Mimo, że Gutenberg funkcjonuje już jako wbudowany edytor treści w systemie WordPress, jesteśmy pewni, że jest to nadal bardzo użyteczna wtyczka szczególnie w połączeniu z dodatkiem ACF BLocks (https://www.advancedcustomfields.com/pro/). Pozwoli wam w łatwiejszy sposób niż natywny dodawać nowe bloki.

4. SEO Yoast

Jedna z popularniejszych wtyczek do optymalizacji pod wytyczne związane z optymalizacją SEO.

Podstawowe ustawienia o jakich musisz pamiętać to:

ustawienie indywidualnych meta title i description dla każdej podstrony czy posta

włączenie google sitemap i zgłoszenie jej w Google Webmaster tools

Bardzo rozwinięta wtyczka do wdrożenia wielojęzyczności systemu WordPress. Posiada naprawdę wiele możliwości i masę integracji z innymi wtyczkami jak np. WooCommerce, ACF, SEO Yoast czy Contact Form 7.

Wtyczka do tworzenia formularzy kontaktowych na twojej stronie WordPress. W sieci znajdziesz całą masę podobnych rozwiązań ale ta zapewnia kompatybilność z największą ilością wtyczek - co przy rozwoju systemu może okazać się bardzo ważne.

Tip od naszych developerów: polecamy rozszerzenie jego funkcjonalności o wtyczkę: Honeypot dla Contact Form 7, ogranicza spływający spam przez formularze! https://pl.wordpress.org/plugins/contact-form-7-honeypot/

Optymalizacja

7. Imagify

Wtyczka do optymalizacji obrazków, Rekomendujemy oczywiście wersję profesjonalną - która pozwala na optymalizację obrazów, dzięki temu strona będzie ładowała się szybciej.

Wtyczka optymalizuje obrazki w systemie dzięki Twoja stroną będzie ładowała się dużo szybciej.

Oczywiście na rynku dostępna jest masa konkurencyjnych rozwiązań, ta sprawdza się doskonale u nas.

Wtyczka, która ułatwi wam optymalizację prędkości strony bez ingerencji w kod szablonu - co w niektórych wypadkach może być ciężkie i kosztowne.

Istotne usprawnienia jakie daje nam wtyczka:

kompilacja wszystkich arkuszów styli CSS do jednego

kompilacja prawie wszystkich skryptów JS do jednego pliku

ładowanie obrazków w trybie lazy load

Mała wtyczka ale bardzo przydatna - pomoże przy zmianach w szablonie czy modyfikacji ustawień wtyczek, które mają wpływ na wykorzystywane miniaturki.

Dodatkowe

10. Woocommerce

Woocommerce pozwoli wam sprzedawać poprzez swoją stronę internetową opartą o system WordPress! Nie ma sensu się o tej wtyczce rozpisywać za wiele, ponieważ została w pełni opisana na łamach interaktywnie.

W porównaniu z innymi rozwiązaniami e-commerce nie jest ona skalowalna ale przy rozwiązaniach do kilkuset produktów - sprawdza się znakomicie. Wygrywa z innymi systemami w miejscu gdzie liczy się treść i ich rozwój poprzez budowę np. bloga lub landing pages.

Podsumowanie

Siłą i zarazem największym problemem WordPress jest ilość dostępnych wtyczek czy rozwiązań. Niestety dużo z nich posiada luki bezpieczeństwa oraz kod słabej jakości. Pamiętaj aby dobierając wtyczkę, weryfikować jej dostawcą i upewnić się, że jest regularnie aktualizowania.

Chciałem w tym miejscu podziękować zepołowi LIKE.agency - szczególnie Justynie, Anastasii, Jakubowi i Marcinowi za pomoc w przygotowaniu artykułu.

Łukasz Białonoga

CEO

LIKE.agency

Łukasz Białonoga jest założycielem LIKE.agency. W branży webowej pracuje od 2004 roku, w 2008 roku otworzył LIKE.agency. Obecnie jest odpowiedzialny za budowę relacji z kluczowymi klientami oraz gwarantowaniem jakości przy wdrożeniu bardziej skomplikowanych projektów.