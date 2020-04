Chatbot w money.pl. Serwis wdrożył innowacyjne rozwiązanie

Fot.: Geralt, Pixabay - internet, zakupy, sieć

Redakcja money.pl wprowadziła na swojej stronie głównej chatbota. Przedsiębiorcy, samozatrudnieni i użytkownicy mogą używać przygotowanego menu z najważniejszymi informacjami, jak również sami zadawać pytania. Wyselekcjonowane wiadomości dotyczą w szczególności tematu Tarczy Antykryzysowej.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla polskich firm, z których wiele walczy o przetrwanie. Z tego względu serwis gospodarczy money.pl uruchomił pierwszego w polskich mediach chatbota z najważniejszymi informacjami dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Poprzez bota czytelnicy mają dostęp do najbardziej aktualnych i starannie wyselekcjonowanych wiadomości dotyczących postanowień Tarczy Antykryzysowej. Chatbot na money.pl stanowi kompendium wiedzy po wszystkich aktualnie dostępnych ulgach dla biznesu.

– Chcemy wzmocnić zaangażowanie stałych i nowych użytkowników. Chatbot dostarcza skrupulatnie dobrane treści na żądanie, dokładnie w momencie, kiedy są one komuś potrzebne. Takie rozwiązanie stanowi też element w automatyzacji procesów wydawniczych, dostarczając istotnych wskaźników jakościowych – mówi Jarosław Żulpo, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu Wydawniczego w WP.

Pierwszy tego typu projekt

W komunikacji z botem można używać głównego menu, jak i pytać wprost. Chatbot odpowie na nurtujące pytania związane z aktualną sytuacją gospodarczą. Bot powstał we współpracy z polską firmą Advisero, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych systemów do wsparcia kontaktu z klientem. Współpraca z money.pl jest jedną z pierwszych prób wdrożenia chatbotów do polityki wydawniczej.

Algorytm chatbota rozwijany jest w oparciu o mechanizmy Machine Learning i NLP. Bot jest stale aktualizowany i zyskuje na jakości wraz ze wzrostem liczby konwersacji i zadanych pytań.

– Patrząc na to, co dzieje się wokół nas, uznaliśmy, że należy stworzyć rozwiązanie, które pomoże ludziom poradzić sobie z natłokiem informacji. Kryzys rodzi nowe pomysły i nasze narzędzie ma na celu stać się miejscem, które pomoże przedsiębiorcom rozstrzygnąć problemy i znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze, praktyczne pytania w jednym miejscu, przez całą dobę – wyjaśnia Patryk Koć, Head of Enterprise Business w Advisero.

money.pl każdego dnia dociera do ponad miliona Polek i Polaków. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w lutym 2020 roku serwis odwiedziło 7,4 mln realnych użytkowników. Serwis należy do Grupy Wirtualna Polska.