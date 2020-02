Logo firmy. Na co zwracać uwagę przy jego projektowaniu?

kredki | fot. Ann H | Pexels

Projektowanie logotypów to sztuka, bo, niestety, większość osób myśli, że można to zrobić w pięć minut w Paincie, a - nawet jeśli nie - każdy ma na ich temat swoją opinię. Jak więc zaprojektować logo, które jest zarówno estetyczne, ale też mówi coś o marce? O to zapytaliśmy ekspertów zajmujących się brandingiem.

Tomek Banasik

W zasadzie nie ma prawd uniwersalnych odnośnie tego, jakie powinno lub nie powinno być logo. Może poza tymi dwoma: musi być czytelne i nie przekombinowane. Estetyka logo jest ważna, ale zależy od tego, do jakiej grupy odbiorców jest ono dedykowane. Inaczej będzie wyglądała kolorystyka i typografia logo marki dla nastolatków słuchających hip-hopu, a inaczej marki, która ofertuje usługi family office top managerom 50+.

Czytelność jednak zawsze jest niezbędna – rozumiana po pierwsze jako czytelna typografia, tzn. taka, aby nie budziła wątpliwości, jak należy przeczytać nazwę marki. Powszechnie znanym, negatywnym przykładem jest tutaj logo marki ubezpieczeń Warta, które ma typografię czytaną jako Warła – ich ratuje skala działań; mniejsze marki sobie na coś takiego nie mogą pozwolić. Drugim elementem czytelności jest oczywiście czytelność skojarzenia – jeżeli korzystamy z elementów graficznych logo. To znaczy, że jeśli logo posiada np. sygnet, który coś symbolizuje, to jednak musi on w logiczny sposób nawiązywać do oferty lub wartości marki. Nikt sobie chyba nie wyobraża listków, powszechnie nadużywanych w znakach marek ekologicznych, który zdobiłyby np. logo producenta kiełbas (choć z drugiej strony; jeśliby to było wykorzystane w sposób celowo ironiczny…).

Przekombinowanie to z kolei dość prosta kwestia: logo nie może być zbyt skomplikowane, aby nie odwracało uwagi od samej nazwy, która jest jego najważniejszą częścią. Dlatego osobiście uważam, że dobre logo to przede wszystkim prostota i jasność przekazu; przekombinowanie kreacją, czy zbyt rozbudowanymi elementami graficznymi, tę jasność przekazu po prostu psuje.

Xysztof Górski

Art Director / CEO

Zabierając się za projektowanie znaku marki przedsiębiorstwa, należy odpowiedzieć sobie na dwa ważne pytania. Odpowiedzi mogą stanowić o powodzeniu lub porażce prac nad znakiem, zanim jeszcze projektant sięgnie po przysłowiowy ołówek.

Po co projektujesz logo firmy?

Jak wynika to z praktyki zawodowej, jest to pytanie podstawowe. Nie mam tu na myśli wątpliwości, które przychodzą do głowy twórcy znaku, po nie udanych negocjacjach cenowych. Jest to pytanie jak najbardziej odnoszące się do istoty brandingu. Znak marki przedsiębiorstwa powinien służyć ściśle sprecyzowanemu celowi. Jeśli brak jest takiego celu, to zastosowanie znaku bardziej może zaszkodzić przedsiębiorstwu niż mu pomóc. Projektowanie znaków marek nie jest dziedziną grafiki. Jest dziedziną komunikacji wizualnej, gdzie grafika jest jedynie formą przekazu. Jedną z ważnych zasad komunikacji wizualnej jest określenie kontekstu komunikatu, czyli naszego znaku. Określaniem kontekstu znaków marek zajmuje się branding. Czasem przedmiotem opracowania będzie całość brandingu, częściej będą to jego fragmenty. Unika się natomiast projektowania wyłącznie znaków, kiedy pozbawione są przynależnego sobie kontekstu. Nie wynika to z lenistwa twórcy znaku ale z jego odpowiedzialności zawodowej. I jeszcze jedna kwestia. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rebrandingiem, czyli działającym już znakiem w przedsiębiorstwie, tym bardziej należy zastanowić się „po co projektować logo firmy?”. Właściwą ocenę potencjalnego rebrandingu, zapewnią nam zagadnienia z różnych dziedzin brandingu. Wprawdzie jest ich osiemnaście ale warto ponieść ten trud, aby marka odniosła wizerunkowy sukces.

Dla kogo projektujesz logo firmy?

Znak marki przedsiębiorstwa nie może spełniać swej funkcji bez brandingu. Pułapka natomiast tkwi w określeniu „przedsiębiorstwo”. Mówiąc o brandingu „przedsiębiorstwa”, to trochę tak, jakbyśmy mówili o przygodzie „w górach”. Czasem w Bieszczadach wystarczy nam towarzystwo rodziny, kanapki i pobliski parking. Ale jeśli naszym celem ma być Annapurna? Istotnym błędem jest wyobrażenie, iż prace nad brandingami są podobne, skoro dotyczą brandingu przedsiębiorstw. Tego rodzaju niebezpieczna unifikacja wielokrotnie leżała u podstaw wielu nieudanych marek. Szczególna odpowiedzialność jest tu po stronie twórców brandingu. Nie należy się przecież spodziewać, poza nielicznymi przypadkami, iż wskazówki dotyczące metod przeprowadzenia brandingu zostaną przekazane twórcy przez inwestora. Brandingi przedsiębiorstw dzieli się w ogólnym zarysie na osiem silnie zróżnicowanych typów. Myśląc o wizerunkowych sukcesie, nie tylko należy mieć na uwadze, który typ brandingu powierzono naszej opiece. Niezmiernie ważny jest dobór odpowiednich metod postępowania, dający najlepsze rezultaty w zależności od odpowiedniego typu brandingu. Wracając do projektowania znaku marki. Każdy z typów brandingu przedsiębiorstw ma swoją listę od 12-tu do 66-ciu zagadnień związanych z projektowaniem znaku. Pozwala to zarówno na optymalizację przebiegu projektowania, eliminację błędów, jak i gwarancję kreatywności.