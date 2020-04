Rekordowa zbiórka w historii polskiego internetu. Ponad 330 tys. darczyńców

Już ponad 330 tys. osób wzięło udział w zbiórce Siepomaga.pl na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19. Zebrano rekordową kwotę ponad 22,5 mln złotych. Sprzęt medyczny zakupiony przez Siepomaga.pl jest wysyłany do ponad 300 szpitali w całym kraju.

Zbiórka zorganizowana przez Siepomaga.pl na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w walce z epidemią koronawirusa okazała się rekordową zbiórką on-line w historii polskiego internetu. W ciągu miesiąca na apel Siepomaga.pl o pomoc w zakupie sprzętu ochronnego dla pracowników polskiej służby zdrowia odpowiedziało ponad 330 tys. darczyńców. Na konto akcji wpłacono kwotę ponad 22,5 mln złotych, a licznik cały czas rośnie.

Kwota zgromadzona podczas zbiórki jest w całości, bez jakiejkolwiek prowizji przekazywana przez Siepomaga.pl na zakup sprzętu medycznego dla polskich placówek medycznych zaangażowanych w walkę z COVID-19.

- Każda złotówka, która trafia na nasze konto to realna pomoc dla szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, hospicjów, które codziennie zgłaszają nam swoje potrzeby. To długa, codziennie rosnąca lista potrzeb, na którą musimy szybko reagować, by nie przegrać walki z pandemią – mówi Monka Urban, prezes fundacji Siepomaga.

Dotychczas Siepomaga.pl zakupiła 1,7 mln maseczek, 76 tys. kombinezonów ochronnych, 1 mln rękawiczek, ponad 50 tys. przyłbic, 260 tys. czepków i 370 tys. ochraniaczy na obuwie, które są już dostarczane do placówek służby zdrowia w całym kraju.

- Nie marnujemy czasu. Pierwszy wyczarterowany przez Siepomaga.pl samolot ze sprzętem medycznym z Chin dotarł do nas w zeszłym tygodniu, kolejny wyląduje na Okęciu za dwa dni. To potężna międzynarodowa operacja logistyczna. Od początku byliśmy jednak nastawieni na dużą skalę działania, by na czas dotrzeć z pomocą do lekarzy, pielęgniarek i ratowników zaangażowanych w walkę z COVID-19 – mówi Monika Urban.