Tvn24.pl w nowej odsłonie. Jak eksperci oceniają zmiany layoutu?

UX design | fot Amélie Mourichon | Unsplash

TVN24.pl, jeden z najpopularniejszych serwisów informacyjnych w Polsce, niedawno zdecydował się na odświeżenie szaty graficznej. Jak zmiany, w których postawiono na duże zdjęcia, kafelkowy układ, a przede wszystkim technologię Progressive Web App, oceniają eksperci?

Ale przede wszystkim - czym jest PWA? W ogromnym skrócie to strona internetowa, które zachowuje się jak mobilna aplikacja. Można dodać jej skrót na ekranie urządzenia mobilnego, może wysyłać powiadomienia push, a niektóre funkcjonalności udostępniać offline. Przede wszystkim jednak - mocno przyspiesza ładowanie strony, co dla mobilnych użytkowników ma niebagatelne znaczenie.

Jako że większość użytkowników korzysta z Tvn24.pl własnie na smartfonach, zmiana była podyktowana potrzebą wpisania się w ich potrzeby. Czy to się udało?

Agnieszka Sosnowska

CEO

Biuro Podróży Reklamy



Nowa wersja TVN24.pl bardzo mi odpowiada. Jest to serwis informacyjny z mojego TOP 5 więc bardzo mi bliski i taki, który znam dobrze. Metamorfoza jest udana. Wersję desktopową oceniam na 9/10 a mobilną na 8/10. Trzeba się przyzwyczaić do paralaksy w pierwszym newsie oraz do przycisku, który kieruje do tego pierwszego newsa. Mimo tego, że nie lubię bajerów tego rodzaju w serwisach codziennego kontaktu, to do tego zdążyłam się już przyzwyczaić. Jest czysto, przestrzeń jest wykorzystana perfekcyjnie. Może ten layout ucierpi kiedy pojawi się większa ilość reklam. Chyba, że TVN24.pl postawi głównie na reklamy video – wtedy utraty obcowania z tym layoutem nie będzie. W desktopie niecodziennym rozwiązaniem jest rozwijana dolna belka, ale o dziwo jest to dla mnie w porządku przy dotychczasowym kontakcie z serwisem. W dłuższej perspektywie może to być jednak irytujące rozwiązanie.

Na podstronach brakuje obecnie dodania modułów w prawej kolumnie, co powoduje, że odbiór całości jest mniej przyjemny. Na podstronie publikacji w wersji desktop, moduły po prawej stronie są nasunięte na publikację. To jest fajny zabieg. Ale projektowanie kontentu powinno być tak zrealizowane żeby prawa kolumna nie rozsuwała artykułu i nie generowała pustki w dużej kolumnie.

TVN24.pl jest znany z tego, że newsy w serwisie można przeglądać w nieskończoność ponieważ aktualnie czytany tekst staje się topowym newsem, a cała reszta publikacji jest prezentowana pod nim. To nie jest powszechne i oczywiste rozwiązanie, ale bardzo skuteczne do przytrzymania usera jeśli ma się wartościowy kontent. To rozwiązanie pomogło w budowaniu sukcesu TVN24.pl i zostało utrzymane.

Jedną z dużych różnic dla mnie jest zwiększenie obrazków w leadach artykułów i zmniejszenie tekstu do minimum. Trochę jak na Instagramie, taki jest trend. Z mojej perspektywy jedno-dwa zdania więcej nie zaszkodziłyby, ale może to tylko kwestia przyzwyczajenia.

Natan Jabłoński

Art Director

agencji Kamikaze

Pierwszą rzeczą, jaką dostrzegam po wejściu na nową odsłonę TVN24.pl, to fakt, że znacznie poprawiono czytelność strony. Zrezygnowano ze zbędnych elementów strony, na rzecz mocniejszego wyeksponowania treści. Dzięki powiększeniu szerokości strony, zyskano miejsce na treść, która w tego typu serwisach jest najważniejsza.

Powiększenie nagłówków artykułów, połączone z dużymi zdjęciami, pozytywnie wpływa na przeglądanie strony. Odstępy między elementami są na tyle dobrze zachowane, że przeglądając stronę nie mamy wrażenia, że tej treści jest za dużo.

Menu serwisu również się zmieniło. Obecnie jest bardziej czytelne, a tym samym intuicyjne. Pozostały w nim tylko najważniejsze elementy. Mniej kluczowe linki zostały ukryte w pasku po prawej stronie. Podoba mi się możliwość rozwinięcia menu na całą stronę. Fajnym i pomocnym rozwiązaniem jest ciągła widoczność menu podczas przewijania strony. Takie rozwiązanie na pewno doceni starsza grupa odbiorców serwisu.

Zmiana zdjęć na rzecz dużych materiałów wideo nadała serwisowi nowoczesności. Obecnie takie rozwiązanie powoduje, że mamy wrażenie, że serwis "ciągle żyje".

Podstrona z artykułami również uległa zmianie. Zdjęcia w większości zastąpiono materiałami wideo. Treść jest podzielona na małe fragmenty, aby zwiększyć czytelność tekstu. Większy rozmiar fontu, wyboldowania i duża interlinia to dobry ruch ze strony serwisu. Znane już rozwiązanie - proponowania innych wiadomości na stronie artykułu - przełoży się na większy czas spędzony na stronie.

Moim zdaniem, przyklejenie stopki do dolnej części ekranu jest niepotrzebne. Powoduje to spory problem przy mniejszych rozdzielczościach, zaburzając czytelność strony. Duża zmiana, jaka zaszła w funkcjonalności serwisu, to usunięcie możliwości komentowania. Podobne działania wykonał wcześniej Onet.pl.

Jeżeli chodzi o mobilną wersję serwisu, to nie mam zastrzeżeń. Strona mobilna jest znacznie uproszczona i pozbawiona niepotrzebnych elementów.

Podsumowując, jestem pozytywnie zaskoczony zmianami, jakie zostały wprowadzone na stronie. Uważam że to spory powiew świeżości i dobry ruch ze strony grupy TVN.

Paula Pachulska

Project Manager

Zjednoczenie.com

W nowej wersji serwisu TVN24 postawiono na wciąż popularne kafelkowe ułożenie treści. Na stronie głównej większość ekranu zajmuje jeden główny news, z boku mamy do dyspozycji pasek z kolejnymi newsami z danej kategorii. Pasek ten znajduje się raz po lewej, raz po prawej stronie, co w moim odczuciu utrudnia przeglądanie treści.

Zmiany widoczne są również w menu oraz stopce serwisu. W górnym menu ograniczono kategorie do dziewięciu najważniejszych, pozostałe zostały ukryte pod rozwijanymi strzałkami. Mocno ograniczono również stopkę, redukując ją do rozwijanego paska, zyskując tym samym więcej powierzchni na treści serwisu.

Serwis na pewno zyskał nowocześniejszy wygląd, a zastosowane rozwiązania sprawiły, że użytkownik z większą łatwością może poruszać się po wersji mobilnej (którą oceniam wysoko). Jednak wersja desktopowa wydaje mi się zbyt przytłaczająca - kafelki pojedynczych newsów są zbyt duże, co utrudnia “skanowanie” nagłówków i dotarcie do interesujących nas informacji.