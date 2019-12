Aż 38% Polaków nie kupiło niczego w internecie. Bo wolą obejrzeć towar w sklepie [BADANIE]

Dane osobowe i nieosobowe. Fot.: Free-Photos, Pixabay

Aż 62% polskich internautów kupiło już coś w internecie. Ale czy to duży odsetek, skoro aż 38% użytkowników sieci nie dokonało nigdy internetowej transakcji? To wprawdzie mniej, niż rok wcześniej (44%), jednak ta grupa wciąż jest duża. Mamy wyniki badania „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”.

Dlaczego tak duża grupa Polaków nie chce kupować w sieci?

Głównym powodem niekupowania w sieci przez Polaków jest preferowanie fizycznego kontaktu z produktem przed dokonaniem zakupu – takiej odpowiedzi udzieliło 37% badanych.

Średnią tę zdecydowanie zawyżyli użytkownicy w wieku 50+ - aż 47% z nich woli obejrzeć towar przed zakupem,

podczas gdy w przedziale wiekowym 24-35 odsetek ten wynosi jedynie 26%.

Jedna piąta badanych postrzega koszty dostawy jako zbyt wysokie, są też przyzwyczajenie do tradycyjnych kanałów sprzedaży (odpowiednio 21 i 20% wskazań).

W ostatnim wypadku ponownie średnią zawyżyli użytkownicy 50+ - swoich przyzwyczajeń związanych z zakupami w tradycyjnym sklepie nie chce zmieniać 28% z nich.

Dla porównania, w przedziale wiekowym 24-35 udział ten wynosi 16%.

Co skłania do kupowania online?

Niższe koszty odstawy i niższe ceny determinują to, że 68 proc. internautów w Polsce robi jednak zakupy w sieci.

Osoby niekupujące online zapytane o elementy, które potencjalnie mogłyby zachęcić je do zmiany przyzwyczajeń w przyszłości, wskazywały najczęściej na niższe koszty dostawy (33%), które częściej przekonałyby kobiety (39%) oraz osoby w przedziale wiekowym 35-49 (39%).

Następnie były to niższe niż w sklepach tradycyjnych ceny produktów (26%) – za tym szczególnie opowiedzieli się użytkownicy 50+ (33%)

- oraz szybsza dostawa (21%). Ten czynnik byłe najbardziej atrakcyjny dla osób w wieku 15-24 (30%).

Co najchętniej kupowaliby niekupujący?

Zainteresowanie niekupujących produktami, które potencjalnie mogliby kupić, nie odbiega znacząco od zachowań e-konsumentów.

W pierwszej kolejności byliby oni zainteresowani sprzętem RTV/AGD (33%)

oraz odzieżą (33%)

i obuwiem (30%).

Na dalszych miejscach znalazły się kosmetyki i perfumy (23%),

książki, płyty i filmy oraz odzież sportowa (po 22%),

a także telefony i smartfony (21%).

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie ponad 1600 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano w drugiej połowie kwietnia 2019 roku.