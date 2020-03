Koronawiurs w Polsce. Jak pandemia zmieniła nasze nawyki [Badanie]

zakupy, rodzina, kobieta, fot. PVM

Polacy realistycznie patrzą w przyszłość. Są świadomi, że powrót do rzeczywistości sprzed pandemii nie będzie szybki i bezbolesny. Jedna czwarta Polaków uważa, że stan krytyczny będzie obowiązywał przez miesiąc. Ponad 62% jest przekonanych, że potrwa co najmniej dwa miesiące lub dłużej. To tylko niektóre wnioski wynikające z badania przeprowadzonego przez IPG Mediabrands. Zbadano również zachowania Polaków w pierwszym okresie trwania pandemii, w tym odbiór stanu zagrożenia na życie i zwyczaje Polaków, ich oczekiwania wobec władz państwowych, instytucji oraz mediów.

- Połowa Polaków boi się o swoja przyszłość. Respondenci w pytaniu otwartym wyrażali swoje obawy o losy firm w których pracują, czy prowadzonych działalności. Wyrażali również rozgoryczenie zaistniałą sytuacją. Cześć osób na tak zwanych umowach “śmieciowych” pozostała bez środków do życia i bez prawa do zasiłku. Niektóre rodziny straciły główne źródło utrzymania. Respondenci dzielili też obawę, że pandemia będzie miała długotrwały negatywny wpływ na polską gospodarkę i spowoduje stały wzrost cen towarów, że ich pensje, nawet jeśli oni nie stracą pracy, nie wystarczą na utrzymanie rodziny w nowej rzeczywistości - mówi Anna Niemczyk, Senior Research Specialist IPG Mediabrands.

Źródło informacji o koronawirusie

W badaniu respondenci wskazali także, że media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nastroju wokół pandemii. W pierwszym tygodniu narodowej kwarantanny wielu respondentów przypisywało szeroko rozumianym mediom „nakręcanie paniki”. Zamiast komunikatów w defetystycznym tonie woleliby usłyszeć o liczbie osób wyleczonych, zalecanych terapiach wspomagających, przygotowywanych szczepionkach. Wielu respondentów ma poczucie że nie otrzymuje odpowiedniej ilości rzetelnych informacji, instrukcji odnośnie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem. Brakuje również sprawnego mechanizmu dementowania fake newsów. Duża ilość niesprawdzonych informacji, które pojawiają się w mediach to problem, na który również wskazują badani.

Po pierwszych kilku dniach promowania izolacji, wciąż 5% osób przyznało, że nie podejmuje żadnych środków ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a jedna czwarta Polaków prowadzi życie towarzyskie, tak jak dotąd, bez żadnych ograniczeń.

- Można też na te liczby spojrzeć z drugiej strony: 72% deklaruje, że wychodzi na zewnątrz jedynie w przypadku wyższej konieczności, jak zakupy podstawowych produktów czy leków lub krótki spacer z psem. Ponad 60% Polaków utrzymuje, że przybywając poza domem unika kontaktu z innymi. Ponad połowa zrezygnowała z poruszania się komunikacją miejską. To budujące, że tak wiele osób stosuje się do zaleceń spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym, choć nie można mieć pewności, że deklaracje te, a szczególnie idąca za nimi praktyka, utrzymają się z kolejnymi tygodniami kwarantanny - podsumowuje Anna Niemczyk.

Źródło: IPG Mediabrands

Badanie przeprowadzono metodą CAWI, na próbie 800 osób w dniach 20-24.03.2020 roku.