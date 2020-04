Kto wydaje w Internecie najwięcej pieniędzy podczas pandemii koronawirusa? [BADANIE]

Maska, koronawirus, aplikacja kwarantanna Fot.: Pixabay

Setki reklam maseczek po 6,50 zł, paczek 100 rękawiczek lateksowych za 149 zł, czy płynów do dezynfekcji za 65 zł za litr dosłownie zasypały Facebooka, wyniki wyszukiwania Google'a i strony wydawców z wpiętymi kodami Google Display Network, ale to wcale nie właściciele sklepów z artykułami drogeryjnymi, czy farmaceutykami wydają teraz najwięcej pieniędzy na reklamę online.

Pandemia koronawirusa dopadła od razu marketing internetowy

Jeśli chodzi o SEO i kampanie typu PPC, są branże odnotowujące spektakularne spadki (m.in. podróże i turystyka), meble, towary luksusowe. Są i takie, które mają żniwa: żywność, środki czystości.

W Internecie, ze względu na obowiązkową izolację w domach, ruch jest większy mniej więcej o 50 procent rok do roku, więc niektóre firmy starają się to wykorzystać. Najwidoczniej ten trend widać wśród firm odzieżowych, które na reklamę onlie wydają znacznie więcej, niż do tej pory.

- Niestety, konwersje nam spadają. Ruch jest olbrzymi, ale jałowy. Ludzie boją się wydawać pieniądze na odzież, przeglądają na razie produkty - mówi Interaktywnie.com szefowa marketingu jednego z największych sklepów z bielizną w Polsce. - U nas wprost przeciwnie, nie wyrabiamy z obsługą zamówień - tłumaczy nam szef dużej drogerii internetowej.

Pierwsze badania rynku reklamy w czasie pandemii

Gemius przyjrzał się zmianom w aktywności reklamowej poszczególnych branż na przestrzeni 6 tygodni (od 10 lutego do 22 marca).

Branżą, na którą ostatnie tygodnie miały szczególnie negatywny wpływ, była oczywiście turystyka. Działające na tym rynku marki w znacznym stopniu zredukowały wolumen emitowanych reklam – w okresie 16-22 marca spadek wyniósł 37% w stosunku do tygodnia poprzedzającego i średnio 13% na przestrzeni 6 analizowanych tygodni.

Co zaskakuje, mniej aktywna reklamowo była również branża farmaceutyczna.

Swoje działania zintensyfikowały natomiast marki oferujące produkty do domu (household products oraz household equipment, furniture and decorations),

sprzęt komputerowy i audio-wideo, a także napoje i alkohol. N ajwiększy wzrost wolumenu kampanii cross-mediowych odnotowano jednak w branży odzieżowej – 12% w stosunku do poprzedniego tygodnia oraz średnio 19% w całym analizowanym okresie.

Biorąc pod uwagę dzienne wolumeny emisji zaobserwować można ponad dwukrotny wzrost liczby kontaktów reklamowych w branży odzieżowej

W ostatnim tygodniu badanego okresu było ich 1,3 mld, natomiast w pierwszym (7. tydzień tego roku) – 633 mln.

Wynik ten wypracowany został głównie na platformie mobile, dla której zasięg na przestrzeni ostatnich 6 tygodni wyniósł 81% populacji badania gemiusAdReal (ok. 28 mln osób). Przekłada się to na 22,8 mln realnych użytkowników.

Pozostałe typy mediów, a więc telewizja, radio i komputery stacjonarne oraz laptopy, stale dobudowywały zasięg kampanii marek odzieżowych, by ostatecznie zwiększyć go o dodatkowe 12 punktów procentowych. Całkowity zasięg branży w okresie 10.02 – 22.03 wyniósł 93%, a więc 26 mln realnych użytkowników.

Okazuje się, że zwiększonej intensywności działań reklamowych w tej branży towarzyszył wzrost zainteresowania witrynami sklepów sprzedających odzież i obuwie.

Na przestrzeni 6 analizowanych tygodni liczba użytkowników odwiedzających top 10 (pod względem liczby odsłon) sklepów wzrosła o 1,5 mln, a liczba wygenerowanych odsłon – o 55,1 mln.

Wśród witryn z największą liczbą odsłon w tygodniu 16-22 marca znalazły się:

Źródło: Gemius/PBI marzec 2020 Witryna: Użytkownicy (RU) Odsłony ccc.eu 869 406 17 461 151 zalando.pl 1 481 750 13 813 434 eobuwie.com.pl 1 680 453 13 483 817 mohito.com 414 989 11 627 050 bonprix.pl 758 973 10 109 762 hm.com 318 271 9 782 488 sinsay.com 475 685 9 765 680 reserved.com 1 108 360 8 769 538 50style.pl 353 581 5 574 857 born2be.pl 495 648 4 082 052 Źródło: Badanie Gemius/PBI

W przypadku kilku wymienionych marek udało się zaobserwować wyraźną zbieżność pomiędzy realizowanymi działaniami reklamowymi a zwiększoną aktywnością internautów na stronach sklepów. Korelację taką widać m.in. w przypadku firm należących do grupy LPP – Reserved, Sinsay i Mohito. Każda z nich zintensyfikowała działania reklamowe w marcu, promując nowe kolekcje.

Na witrynach wszystkich trzech marek odnotowano znaczący wzrost liczby użytkowników i odsłon generowanych w tygodniu 16-22 marca, a więc w czasie, na który przypadły najintensywniejsze działania reklamowe.

10-16.02 17-23.02 24.02-01.03 02-08.03 09-15.03 16-22.03 mohito.com RU 103 990 246 242 579 925 296 911 173 148 414 989 PV 790 172 690 580 1 522 310 1 523 647 521 245 11 627 050 sinsay.com RU 172 306 352 217 214 533 226 813 303 315 475 685 PV 855 037 2 652 112 2 345 296 9 954 505 2 793 860 9 765 680 reserved.com RU 575 735 719 278 466 794 393 729 533 817 1 108 360 PV 3 950 381 15 047 672 2 699 355 2 200 998 4 058 556 8 769 538 Źródło: Badanie Gemius/PBI

W zestawieniu sklepów oferujących odzież, które odnotowały szczególnie wysoką liczbę odsłon, znalazły się także marki sprzedające buty: CCC oraz eobuwie.pl. W badaniu gemiusAdReal są one ujęte w kategorii „trade”, a więc nie zwiększają wolumenu kampanii z branży odzieżowej, jednak także w ich przypadku intensyfikacja działań w marcu jest widoczna.

Zarówno w przypadku CCC, jak i eobuwie, zauważalny jest skokowy wzrost liczby odsłon i użytkowników w dwóch ostatnich analizowanych tygodniach.

10-16.02 17-23.02 24.02-01.03 02-08.03 09-15.03 16-22.03 ccc.eu RU 534 129 277 945 326 579 287 176 494 953 869 406 PV 7 294 145 3 423 571 4 032 527 3 439 753 11 814 922 17 461 151 eobuwie.com.pl RU 1 078 839 949 754 1 244 960 1 274 910 1 642 051 1 680 453 PV 5 517 114 5 850 541 7 328 669 13 954 117 15 447 705 13 483 817 Źródło: Badanie Gemius/PBI