Najpopularniejsze akcje proekologiczne. Jak oceniana jest ich skuteczność?

Blisko 7 na 10 Polaków wskazuje ograniczenie korzystania z plastikowych słomek jako najpopularniejszy trend ekologiczny – wynika z badania w ramach projektu EKOBAROMETR, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research.

Niepokojące doniesienia dotyczące postępujących zmian klimatycznych w ostatnich miesiącach spowodowały, że coraz głośniej zaczęto mówić o różnego rodzaju działaniach ukierunkowanych na zahamowanie szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu. Część z tych działań, akcji ma lub miało charakter przejściowy, a część z nich ma szanse przekształcić się w długofalowe trendy.

Zdecydowanie najlepiej rozpoznawaną akcją ekologiczną, wskazywaną przez 68% ankietowanych, jest ograniczanie korzystania ze słomek np. w różnego rodzaju obiektach restauracyjnych i hotelowych. W drugiej kolejności wymieniano przekazywanie części przychodu na sadzenie drzew 47% (wskazań), a w trzeciej 38% dostrzegano tendencję do sprzedawania produktów w większych opakowaniach w celu ograniczenia produkcji plastiku.

Wysoki poziom znajomości danego działania proekologicznego nie musi oznaczać, że jest ono postrzegane jako skuteczne. Widać to na przykładzie rzadszego korzystania z plastikowych słomek. Najlepiej rozpoznawalna przez konsumentów inicjatywa ekologiczna ma w oczach respondentów niższą wartość dla ochrony środowiska niż trzy inne, spośród których jako najbardziej efektywna (65%) wskazywana była darowizna części przychodu firmy na sadzenie nowych drzew. I odwrotnie – wysoka postrzegana skuteczność akcji nie powoduje, że staje się powszechna, a dzięki temu lepiej rozpoznawalna. Przykładowo, ponad połowa badanych uznaje korzystanie z woskowijek zamiast folii do pakowania kanapek jako relatywnie efektywne, a jednocześnie jest to działanie o jednym z niższych wskaźników popularności.

Z badania wynika, że firmy powinny zwracać uwagę na to, aby w promowaniu akcji ekologicznych skupiać się nie tylko na budowaniu ich świadomości wśród konsumentów, ale także na podkreślaniu ich wartości dla środowiska naturalnego.

- Zagadnienia ekologiczne są coraz chętniej wykorzystywane w różnych formach komunikacji. W zależności od potrzeb strategia działań dzieli się na doraźne wykorzystanie już popularnych treści oraz na długofalowe kreowanie wizerunku marki. Pierwsze podejście pozwala na dynamiczne działanie i szybkie uzyskanie oczekiwanych rezultatów przy jednoczesnej relatywnie łatwej promocji. Druga metoda buduje za to silniejsze konotacje z marką niż pierwsza metoda. Przykładem doraźnych treści może być ograniczenie wykorzystania plastikowych słomek, zaś działanie długofalowe może się przejawiać np. w przekazywaniu części dochodu na sadzenie drzew - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

