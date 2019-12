Oto pasje Polaków. Warto wykorzystać je w marketingu [BADANIE]

Badanie Kantar dla Empik

TOP 10 PASJI POLAKÓW

Słuchanie muzyki – 63% (61% mężczyzn, 66% kobiet)

Oglądanie filmów – 60% (60% mężczyzn, 60% kobiet)

Czytanie książek tradycyjnych – 55% (43% mężczyzn, 66% kobiet)

Oglądanie seriali – 48% (42% mężczyzn, 54% kobiet)

Gotowanie – 39% (30% mężczyzn, 47% kobiet)

Spacery – 37% (30% mężczyzn, 43% kobiet)

Rowery – 36% (38% mężczyzn, 33% kobiet)

Czytanie gazet / czasopism – 29% (28% mężczyzn, 29% kobiet)

Hodowla zwierząt domowych (psy, koty, chomiki, itd.) – 28% (24% mężczyzn, 33% kobiet)

Uprawa roślin ozdobnych / doniczkowych – 24% (16% mężczyzn, 31% kobiet)

Opracowanie powstało na podstawie badań przeprowadzonych przez Kantar dla Empiku, 2018, N= 1999

Tyle samo osób interesuje się motoryzacją, co sudoku (13%), a do aktywnego udziału w naszym sporcie narodowym przyznaje się średnio mniej niż co dziesiąty Polak (8%). Jako swoją największą pasję zarówno kobiety (66% respondentek), jak i mężczyźni (61% respondentów) najczęściej wskazywali słuchanie muzyki.





Dzięki popularności programów do streamingu muzyki i odtwarzaczy mp3 wbudowanych w telefony komórkowe zajęcie to stało się powszechnie dostępne, niezależnie od miejsca – możemy słuchać piosenek w domu (w tym na coraz bardziej popularnych płytach winylowych), na ulicy, a nawet w biurze podczas pracy.

Na drugim oraz czwartym miejscu rankingu uplasowały się również kulturalne pasje, na które wpływ zapewne ma rozwój serwisów streamingowych – oglądanie filmów (60%) i seriali (48%).

Trzecim zajęciem pod względem popularności okazuje się – co może intrygować, biorąc pod uwagę niski poziom deklarowanego czytelnictwa – czytanie tradycyjnych, papierowych książek. Pomimo szerokiej oferty ebooków po drukowane pismo sięga niemal co drugi mężczyzna (43%) i aż dwie trzecie kobiet (66%).

Piąta pasja Polaków zaskakuje odmiennym charakterem – jest nią gotowanie. Przygotowywanie potraw wypełnia wolny czas 39% badanych. empik_czas wolny7.png Zajęcia w grupie czy samotna pasja? Wśród wskazywanych przez Polaków pasji są zarazem takie, które zwykle uprawia się w grupie – jak gry planszowe (21%), grillowanie (18%) czy zajęcia fitness (14%), jak i te, którymi najczęściej zajmujemy się solo – krzyżówki (23%), czytanie gazet i czasopism (29%) czy ebooków (16%). Jak się okazuje, grupowy charakter naszych pasji wiele mówi o nas samych.

– To, czy człowiek preferuje pasje grupowe czy indywidualne zależy między innymi od poziomu zapotrzebowania jego układu nerwowego na bodźce – tłumaczy doktor Ewa Jaraczewska-Gerc, psycholog z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. – Osoby nisko reaktywne, które mają duże potrzeby stymulacji z zewnątrz i silnych doznań, wybierają zazwyczaj aktywności związane z funkcjonowaniem społecznym, bowiem inni ludzie są źródłem bodźców. Takie osoby preferują także pasje, które generują silne emocje. Dla odmiany osoby wysoko reaktywne, unikają takich sytuacji, bowiem dla nich nadmierne pobudzenie odczuwane jest jako przykrość lub stres. Preferują one zazwyczaj pasje wykonywane indywidualnie, w mało stymulujących warunkach, dające więcej wyciszenia i relaksu.

Wiele popularnych pasji, jak oglądanie filmów (60%), spacery (37%), jazda na rowerze (36%) czy hodowla zwierząt domowych (28%), możemy wykonywać pojedynczo lub w grupie, co zapewnia możliwość dostosowania aktywności do naszych aktualnych potrzeb. Co ciekawe, zajęcia jednoznacznie towarzyskie, jak piłka nożna (8%), gry RPG (role-play gaming) (7%) i szachy (7%) znalazły się na samym końcu rankingu, zajmując odpowiednio 46., 48. oraz 50. pozycję. Można z tego wyciągnąć wniosek, że choć piłka nożna jest naszym narodowym sportem, bardziej lubimy oglądać ją przed telewizorem niż w nią grać.

Jak podkreśla doktor Jaraczewska-Gerc, nieodpowiednio dobrane pasje mogą w znaczący sposób wpłynąć na nasze samopoczucie: