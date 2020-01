Wartość rynku reklamy online w Polsce sięgnęła w 2019 r. 5 mld zł. To już prawie pewne. Będzie rekord [BADANIE]

Fot.: Fotolia - reklama

No właśnie - to już prawie prawie. Wszystko wskazuje na to, że prognozy się sprawdziły i padnie rekord na wydatki na reklamę w internecie. Na razie may jednak dane do końca września. Po trzech kwartałach 2019 roku nakłady na promocję online w Polsce wzrosły o prawie 380 mln zł względem porównywalnego okresu roku wcześniejszego, dzięki czemu ich całkowita wartość osiągnęła 3,5 mld zł. Przełożyło się to na dynamikę rok do roku na poziomie 12% - wynika z badania IAB Adex.

W trzecim kwartale 2019 roku tempo rozwojowe reklamy cyfrowej utrzymało dwucyfrowy indeks zaobserwowany we wcześniejszym kwartale. Dzięki temu wydatki na komunikację cyfrową po trzech kwartałach wzrosły o 12%. Jeśli w ostatnim kwartale utrzymało się zbliżone tempo rozwojowe, można liczyć na to, że cały rok zamknął się pobiciem rekordowej kwoty 5 mld zł.

W badanym okresie utrzymały się kluczowe mechanizmy rynkowe, które wpływają na jego obraz.

Wysoką dynamikę notuje wciąż komunikacja marketingowa w urządzeniach mobilnych, która wypracowała 45% wzrostu.

Na tempo rozwojowe rynku nadal duży wpływ mają media społecznościowe oraz reklama sprzedawana w modelu programmatic.

Ogólny obraz rynku również nie uległ zmianie – dominuje reklama graficzna z prawie połową udziałów tortu reklamowego online,

marketing w wyszukiwarkach pozyskuje prawie jedną trzecią,

ogłoszenia ponad jedną szóstą, zaś e-mail około 2%.

Utrzymała się także dynamika poszczególnych formatów – wszystkie z nich wypracowały dodatnie indeksy, oprócz reklamy e-mail, która wciąż notuje wskaźnik ujemny.

Zmianie nie uległ także udział poszczególnych branż w wydatkach reklamowych online.

Ranking sektorów jest prawie identyczny jak w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Na miejscu zdecydowanego lidera plasuje się handel, a kolejne miejsca zajmują odpowiednio:

telekomunikacja,

motoryzacja,

finanse

i żywność.

Największy wzrost zanotowała kategoria odzież i dodatki (ponad 30%).

Wysokie indeksy (ponad 10%) osiągnęła także większość liderów rankingu.

IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową.

Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych. W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych oraz średnich podmiotów na rynku. Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu. Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

W badaniu uwzględniono przychody następujących podmiotów: Agora, Burda Media, Cormedia, CS Group (szacowane), Dentsu Aegis, Facebook (częściowo szacowane), Freshmail, GK SARE, Google – wyszukiwarka, reklama kontekstowa, YT, GDN i mobile (częściowo szacowane), GroupM, Grupa Allegro, Grupa Pracuj, Grupa Wirtualna Polska, Grupa ZPR Media, Havas Media, IDG, Interia, IPG Mediabrands, LEADR, Lowe Media, NetSprint, Novem, OLX, OMD, Polska Press Grupa, Publicis Groupe, Re:define, Ringier Axel Springer Polska, Społeczności, Ströer Digital, TVN, TVP. Szacunki oparte są na danych PwC, IHS oraz Gemius.

Dane zbierano do 20 grudnia 2019 r.