Akcja społeczna na #dzienszpilek. Zebrano ponad 200 tys. złotych

dzienszpilek, fot. Moliera 2

25 września tysiące ludzi zaangażowało się w akcję społeczną wrzucając do social mediów zdjęcia z hashtagiem #dzienszpilek. To już druga edycja akcji Dzień Szpilek, opartej o mechanizm społecznego zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych. Przyświecał jej ważny cel – wsparcie Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, a także zwrócenie uwagi na rolę i wagę biznesu w działaniach społecznych. W tym roku pobity został zeszłoroczny wynik.

- W pierwszej edycji Dnia Szpilek zbieraliśmy środki na leczenie chorób nowotworowych kobiet dla Fundacji Alivia. W tym roku serca skierowaliśmy w stronę najmłodszych – mówi Agnieszka Damentko, Członek Zarządu Moliera 2.

#dzienszpilek użyty prawie 600 tys. razy

25 września social media zalała ogromna fala zdjęć w szpilkach, pojawiło się mnóstwo poleceń, zachęt do udziału i komentarzy wokół wydarzenia. Sam hashtag #dzienszpilek został użyty prawie 600 000 razy. Do policzenia publikacji zaangażowanych zostało dwóch niezależnych audytorów zewnętrznych - Newspoint i Unamo - eksperci z dziedziny monitoringu i kompleksowej analityki mediów. Oba raporty wykazały tożsame wyniki, które przełożyły się na finalną kwotę 223 810 złotych, co ponad 7-krotnie przewyższyło wyniki poprzedniej, pierwszej edycji Dnia Szpilek.

- Firma Unamo przygotowała raport na podstawie danych z Unamo Monitoring Social media i ustaliła, że w dniu 25.09.2020 roku pomiędzy godziną 00:00, a 23:59 zostały użyte 111 902 hashtagi z profili publicznych, przez różnych użytkowników, które zawierały zdjęcie, a aż 60 511 wzmianek było opublikowanych w dniu 26.09.2020 roku. Kryteriami były: publiczny charakter profilu, zdjęcie oraz oznaczenie hashtagu akcji – wyjaśnia Krystian Trzebiński, Head of New Business Development Unamo.

Oficjalne przekazanie czeku miało miejsce 2 października w siedzibie Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

- Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie przekazaliśmy tak imponującą kwotę. Wierzymy, że społeczne zaangażowanie biznesu odgrywa ważna rolę w niesieniu pomocy. Cieszymy się, że akcja Dzień Szpilek mogła być tego częścią - dodaje Agnieszka Damentko.

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działająca przy Przylądku Nadziei działa już od 30 lat, wspierając dzieci przyjeżdżające z całej Polski na leczenie do wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

- To była niesamowita akcja, mieliśmy przy niej mnóstwo radości i frajdy, a najważniejsze jest, że cel został osiągnięty – pomoc dla dzieciaków z Kliniki Onkologicznej Przylądek Nadziei - komentuje Bartłomiej Dwornik z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Podziękowania fundacji

"Wielka głowa rodzi wielki myśli, wielkie serce tworzy wielkie dzieła” mówią słowa podziękowania, jakie przekazała Fundacja. Czytamy: "Wyrażamy ogromną wdzięczność (...), Wasz piękny gest pomaga dzieciom chorym na nowotwory walczyć z ciężką chorobą i daje nadzieję na bezcenny dar życia".