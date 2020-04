Facebook Creator Studio – jak efektywnie z niego korzystać?

Facebook | fot. by Kon Karampelas | Unsplash

Creator Studio to narzędzie, łączące w sobie wszystkie funkcjonalności potrzebne do publikowania, zarządzania, monetyzacji i mierzenia efektywności stron, którymi zarządzamy na Facebooku oraz Instagramie. Mimo że działa już od dłuższego czasu, niewiele osób go używa, jeśli nie ma takiej konieczności.

W tym artykule przedstawiam, jak efektywnie korzystać z narzędzia, jakie funkcje ułatwią nam pracę i pozwolą zaoszczędzić czas, a także jak monitorować skuteczność naszych działań. Zapraszam do lektury!

Zakładka kierująca do Creator Studio powinna znajdować się w głównym panelu zarządzanej strony, tuż obok „powiadomień”. Jeśli jednak jej tam nie ma, należy poszukać jej w zakładce „więcej”, a następnie „narzędzia do publikowania”.

Widok profilu na Facebooku

Po przejściu do narzędzia, w głównym widoku, na górnym pasku widzimy kanały komunikacji Facebook oraz Instagram, między którymi możemy się przełączać. Funkcje, jakie oferuje nam Creator dla wspomnianych kanałów social media, są zupełnie różne, dlatego omówimy je oddzielnie.

FACEBOOK

Zacznijmy od Facebooka. Po lewej stronie znajdują się wszystkie zakładki dotyczące zarządzania naszą stroną: pulpit, biblioteka treści, statystyki, skrzynka odbiorcza, monetyzacja, menedżer praw autorskich, narzędzia kreatywne oraz strony. Przyjrzyjmy się nim nieco bliżej.

Główny widok narzędzia Creator Studio – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Pulpit

Pierwszą opcją, jaką widzimy na pulpicie, jest wybór profilu. Creator studio pozwala nam zarządzać jedną lub wieloma stronami jednocześnie. Klikając w nazwę naszej strony, rozwinie się lista profili. To właśnie tutaj możemy dokonać wyboru, zaznaczając poszczególny profil lub kilka.

Wybór strony – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

UWAGA Funkcja wyboru wielu profili jest świetną opcją dla menadżerów, którzy czuwają nad poprawnością działań danych stron. W jednym miejscu możemy zebrać interesujące nas fanapages, przeanalizować komunikację oraz jej efektywność za ostatnie siedem dni.

Publikacja treści – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Kolejną funkcjonalnością, jaką znajdziemy na pulpicie, jest publikacja postów. Jest to ta sama funkcja, którą znajdziemy na głównym widoku profilu każdego fanpage, jednak z małymi wyjątkami. Niektóre funkcje z klasycznej wersji zostały usunięte i przeniesione do Creatora. Jakie dokładnie? Przede wszystkim planowanie postów, transmisja na żywo czy tworzenie ankiet. Teraz te czynności musimy wykonać z poziomu Creatora.

Kolejne sekcje, jakie widzimy na pulpicie, dotyczą opublikowanych treści oraz ogólnych statystyk profilu z ostatnich siedmiu dni.

Publikacje i statystyki profilu – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Sekcję opublikowanych treści możemy filtrować po formacie – to znacznie ułatwia nam analizowanie wyników. W pierwszym widoku widzimy wskaźnik wyświetleń oraz aktywności, a po kliknięciu w dany post możemy zobaczyć więcej informacji. Pojawi się nam identyczne okno, jak to, które znajdziemy w klasycznych statystykach postów.

Tuż obok znajdziemy sekcję statystyki, w której Creator serwuje nam kilka wskaźników, tj.: wyświetlone minuty, 1-minutowe wyświetlenia filmu, liczba obserwujących netto oraz aktywność. Po kliknięciu w poszczególny wskaźnik, zostajemy przeniesieni do sekcji, w której otrzymamy znacznie więcej szczegółowych informacji z możliwością wyboru dowolnego zakresu dat.

Biblioteka treści

Zakładka zawiera przegląd wszystkich filmów, zdjęć, linków i pozostałych formatów danego profilu. W tej pozycji możemy zobaczyć poszczególne posty oraz ich statystyki, a także podejmować działania, takie, jak: edycja, planowanie lub usuwanie.

Biblioteka treści – panel zarządzania treścią – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

W bibliotece znajdziemy także sekcje, które obejmują szeroki zakres zarządzania treściami video, czyli:

filmy, które można crosspostować,

listy odtwarzania z możliwością edycji list archiwalnych oraz tworzeniem nowych,

klipy,

oś czasu postów, czyli feed danej strony.

Biblioteka treści – filtrowanie – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

UWAGA Biblioteka treści to nic innego jak dawna sekcja „statystyki”, tylko nieco ulepszona i bardziej przejrzysta. Dużym plusem jest możliwość filtrowania postów według formatów, czasu trwania video czy po słowach kluczowych.

Statystyki

Statystyki to jedna z ciekawszych sekcji, jaką oferuje nam Creator Studio. Wszystkie informacje, jakie tu obecnie znajdziemy, dotyczą tylko formatów video. Być może za jakiś czas sekcja zostanie uzupełniona o pozostałe typy postów, gdyż jest to jedna z najnowszych zakładek, jaką oferuje narzędzie.

Statystyki – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Po wybraniu zakresu dat możemy zobaczyć następujące statystyki:

1-minutowe wyświetlenia filmu – liczba odtworzeń filmów przez co najmniej 1 minutę,

wyświetlone minuty – łączna liczba minut odtwarzania filmów, włącznie z czasem spędzonym na ponownym odtwarzaniu,

wyświetlenia filmu przez 3 sekundy – liczba wyświetleń filmów przez co najmniej 3 sekundy lub niemal w całości, jeżeli filmy są krótsze niż 3 sekundy, w wybranym przedziale czasu,

aktywność – liczba osób, które zareagowały na jeden z filmów, skomentowały go lub udostępniły,

obserwujący netto -liczba nowych obserwujących po odjęciu osób, które przestały Cię obserwować w danym okresie.

UWAGA Ciekawą opcją w tej sekcji, jest możliwość wyświetlenia danych na wykresie z podziałem na dane uzyskane w sposób płatny i organiczny.

Statystyki – lojalnościowe – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

W zakładce statystyki znajdziemy także sekcję „lojalnościowe”. To miejsce, w którym możemy monitorować liczbę nowych obserwujących, częstotliwość oglądania przez nich materiałów video oraz sprawdzać, czy widzowie powracają na naszą stronę. Do tej cześć podchodzę jednak bardzo sceptycznie. Zakres danych jest dość skromny, a dodatkowo musimy wziąć pod uwagę, że wskaźniki są wartościami szacunkowymi.

Kolejna zakładka to „grupa odbiorców”. Zawiera dane demograficzne osób, które przeglądają nasze treści i obserwują stronę. Niestety tak, jak i poprzednia, na ten moment wskaźniki, które tutaj znajdziemy są szacunkowe, a opracowywanie sekcji jest w toku.

UWAGA Jeśli potrzebujemy danych tego typu, z pomocą przyjdzie nam Audience Insights.

„Retencja”, to kolejna dawka wiedzy o naszych publikacjach w formacie video. Możemy sprawdzić tutaj, jakie są źródła ruchu dla filmów oraz liczbę minut wyświetlania poszczególnych materiałów video.

Ostatnia zakładka to „dochody”, czyli miejsce, w którym możemy monitorować dochody uzyskiwane, dzięki przerwom reklamowym oraz subskrypcjom dla fanów. Jest ona powiązana „monetyzacją”, o której trochę więcej za chwilę.

Skrzynka odbiorcza+

To tak naprawdę nic nowego, jak klasyczny jej odpowiednik, który znajdziemy na każdym fanapage’u. Pozwala nam zarządzać skrzynką odbiorczą Messengera na Facebooku, wiadomościami prywatnymi na Instagramie oraz komentarzami do postów na obu platformach.

Skrzynka odbiorcza+ – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

UWAGA Plusem tego rozwiązania jest znacznie szybsze przełączanie się pomiędzy moderowanymi profilami, więc daje nam to oszczędność czasu.

Monetyzacja

Jeśli jesteśmy twórcą lub wydawcą, na stronie na Facebooku tworzymy wiele materiałów video, to podobnie, jak na YouTube możemy na niej zarabiać. W jaki sposób? Zezwalając na wyświetlanie reklam przed treścią, po niej lub wokół niej.

Monetyzacja – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Jednak, aby to robić, najpierw nasza strona musi zostań zakwalifikowana i spełniać następujące warunki:

przy reklamie in-stream: 10 tys. obserwujących i 30 000 1-minutowych wyświetleń 3-minutowych filmów,

partnerstwo z markami: 1000 obserwujących oraz jedno z poniższych:

15 tys. aktywności dotyczących posta

lub

180 tys. minut wyświetlania

lub

30 000 1-minutowych wyświetleń 3-minutowych filmów,

subskrypcja dla fanów: obecnie tylko poprzez zaproszenia.

Temat monetyzacji jest dość obszerny. Możemy przeczytać o nim więcej w Facebook Business.

Menedżer praw autorskich

Menedżer praw autorskich to narzędzie do zarządzania prawami autorskimi. Aby móc korzystać z tej sekcji, administrator strony musi złożyć wniosek o dostęp.

Jakie możliwości daje nam narzędzie?

Możemy zgłaszać prawa własności do treści poprzez przesyłanie plików referencyjnych.

Przyznawać uprawnienia do publikowania naszych filmów wskazanym osobom, stronom lub kontom na Instagramie.

Sprawdzać dopasowania filmów potencjalnie zawierających materiały, do których mamy prawa.

Narzędzia kreatywne

Wiele osób o tym nie wie, że Creator Studio daje nam dostęp do bezpłatnej i legalnie dostępnej muzyki, a także efektów dźwiękowych, które możemy wykorzystać w filmach, które publikujemy na Facebooku. To właśnie w tej sekcji możemy wyszukiwać i pobierać materiały dźwiękowe.

Narzędzia kreatywne – kolekcja nagrań – pulpit zarządzania stronami na Facebooku

Strony

Bardzo krótka i prosta sekcja, która usprawni pracę każdemu administratorowi strony. W tej zakładce, mamy możliwość zarządzania rolami na stronie. Czym różni się ta funkcja w Creatorze Studio od tej klasycznej? Możliwością przypisywania jednej osobie uprawnień do wielu profili, bez konieczności wchodzenia na każdy z nich z osobna.

INSTAGRAM

Czas na sprawdzenie, jakie funkcje udostępnia Creator Studio dla Instagrama. Tutaj zakres jest nieco mniejszy, ale czy to oznacza, że mniej wartościowy? Niekoniecznie.

Publikacja

Jedną z najważniejszych według mnie opcji, jakie znajdziemy w tej części, jest publikacja postów oraz materiałów video na platformę IGTV, a także możliwość ich planowania z poziomu desktopu.

Utwórz post – pulpit zarządzania stronami na Instagramie

Panel jest bardzo prosty i przejrzysty, a publikacja przebiega bardzo sprawie. Pomaga nam to zaoszczędzić wiele czasu.

Jeśli chodzi zaś o planowanie postów, każdy kto zarządza profilami na Instagramie, na pewno się ze mną zgodzi, że brak możliwości planowania był największą zmorą, dlatego ogromnie doceniamy pojawienie się tej funkcjonalności w Creator Studio.

UWAGA Minus jest niestety taki, że czasem narzędzie potrafi płatać figla i nie opublikować zaplanowanych treści. Warto na początku wykonać próbę takiej publikacji.

Biblioteka treści

W tej zakładce znajdziemy wszystkie materiały, które kiedykolwiek opublikowaliśmy na naszym profilu: posty, relacje na Instagram Stories oraz materiały z IGTV. Po kliknięciu w daną treść, pojawią nam się statystyki, dokładnie w takim zakresie, jak na urządzeniach mobilnych. Z tego poziomu możemy także wykonać działania takie jak: edytowanie, promowanie lub usuwanie postów.

Biblioteka treści – pulpit zarządzania stronami na Instagramie

Statystyki

Mamy tutaj dwie sekcje: aktywność oraz grupa odbiorców.

Ta pierwsza zawiera informacje o interakcjach podjętych przez użytkowników wobec naszego profilu: odwiedziny witryny, odwiedziny profilu, połączenia, SMS-y, e-maile, jak dojechać.

W drugiej znajdziemy dane demograficzne naszej grupy odbiorców, takie jak: wiek, płeć, miejscowość i kraj.

Dane, które widzimy w sekcji „statystyki”, obejmują tylko zakres ostatnich siedmiu dni.

Konta na Instagramie

To ostatnia zakładka, w tej części. W tym miejscu możemy dodać do Creatora nowe konto Instagram, a także wyświetlić listę zarządzanych już profili.

Creator Studio jest narzędziem, które kryje w sobie wiele ciekawych funkcji, które wielokrotnie pomogą nam zaoszczędzić czas, usprawnią naszą pracę i przede wszystkim pozwolą uniknąć przełączania się pomiędzy stronami.

Jest również wiele opcji, które wymagają dopracowania przez twórców, ale bądźmy cierpliwi :)

AUTORKA:

Monika Matysiak, Social Media Manager, INSIGNIA

Działając w branży marketingowej od ponad czterech lat, spełnia swoje pasje. Social media i kampanie reklamowe nie mają przed nią żadnych tajemnic. Specjalizuje się w branży wnętrzarskiej i modowej, lecz z ogromnym zaangażowaniem podbija także inne dziedziny.

Pracowała z takimi markami jak: Ceramika Paradyż, Mars, Kamis, Bosch, Lusette, Cukier Królewski, Grupa PSB, Bell, Miraculum, PRIMAMODA, Fashion Magazine oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Aktualnie pracuje jako Social Media Manager w agencji INSIGNIA. Do jej obowiązków należy czuwanie nad poprawnością prowadzonych projektów, budowanie strategii komunikacyjnych, prowadzenie kampanii mediowych tworzenie i kreowanie contentu we wszystkich kanałach mediów społecznościowych.