Facebook rozwija formaty audio. Wprowadzi cztery nowe narzędzia

muzyka, słuchawki, whoalice-moore, pixabay

Popularność formatów audio nieustannie rośnie, także na platformach Facebooka, gdzie w ostatnim czasie znacząco zwiększyła się ilość połączeń i wiadomości głosowych na WhatsAppie i Messengerze. Platforma nieustannie rozwija funkcje wiadomości głosowych by ich nagrywanie było proste i sprawiało przyjemność, tak jak w przypadku wysyłania do przyjaciół zabawnych klipów dźwiękowych czy fragmentów ulubionych piosenek. Formaty audio także idealnie wpasowują się w tempo dzisiejszego życia, pozwalając użytkownikom przysłuchiwać się lub być częścią dyskusji, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili są. W związku z tym Facebook zapowiedział wprowadzenie szeregu produktów audio na swoich platformach. Wśród nowych narzędzi znajdą się Sound Studio, Soundbites, Live Audio Rooms oraz Podcasty.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z zapowiadanych narzędzi.

Sound Studio - tworzenie i edycja audio

Sound studio to zestaw narzędzi do tworzenia i edytowania audio, na wzór tych służących do edycji zdjęć i filmów. Mają być one jednocześnie wystarczająco zaawansowane dla zawodowców, ale też na tyle intuicyjne i angażujące, aby mógł z nich korzystać każdy. Studio będzie wykorzystywało technologie audio rozwijane przez Facebooka już od dłuższego czasu, takie jak zamiana mowy na tekst, narzędzia zmiany głosu czy dźwięk przestrzenny. Dzięki zastosowaniu rozwiązań AI, możliwe będzie nagranie dobrej jakości dźwięku nawet na ruchliwej ulicy. W kreatorze znajdą się także biblioteki efektów dźwiękowych, filtrów głosowych oraz mixer audio.

Soundbites - nowy format audio-społecznościowy

Narzędzia studia dźwiękowego pozwolą tworzyć Soundbites, czyli krótkie klipy audio, które będą mogły zawierać np. anegdoty, żarty, inspirujące wypowiedzi, poezję i wiele, wiele innych. Testy Soundbites rozpoczną się w nadchodzących miesiącach we współpracy z wąską grupą twórców, aby udoskonalić produkt na podstawie ich spostrzeżeń.

Podcasty na Facebooku

Obok krótkich form dźwiękowych, firma wprowadzi również dłuższe formaty podcastowe, dostępne bezpośrednio na platformie Facebooka, również gdy aplikacja będzie działała w tle. Umożliwi to słuchanie ulubionych podcastów, odkrywanie nowych treści audio lub dzielenie się nimi bez opuszczania aplikacji. Natomiast dla twórców wprowadzenie Podcastów na Facebooku otworzy możliwości zdobycia nowych słuchaczy.

Live Audio Rooms dla Facebooka i Messengera

Facebook rozpoczyna także testy narzędzia Live Audio Rooms, które będzie dostępne dla użytkowników aplikacji jeszcze tego lata. Testy rozpoczoczną się od udostępnienia funkcji audio na żywo w Grupach. Trwają także prace nad wprowadzeniem Live Audio Rooms na Messengerze. Ten format pozwoli użytkownikom prowadzić rozmowy na żywo z ludźmi z całego świata, bez presji bycia na wizji.

Dowolność zmiany formatu

Najciekawsze projekty powstają w trakcie krzyżowania różnych formatów, dlatego np. przy Live Audio Rooms twórcy będą mogli przeformatować audycję w podcast tak, żeby wszyscy zainteresowani mogli posłuchać jej później, w dogodnym dla siebie czasie. Najlepsze fragmenty podcastów i audycji Live Audio Rooms, będą mogły zostać uwiecznione jako Soundbites. Ponadto, wszystkie formaty dźwiękowe będą miały możliwość wyświetlania napisów. Z czasem, wszystkie nowe formaty znajdą swoje miejsce w jednej zakładce w aplikacji Facebooka.

Nowe możliwości monetyzacji

Od momentu uruchomienia nowych narzędzi audio, dostępne będą także możliwości monetyzacji, dzięki którym twórcy będą mogli zarabiać na swojej pasji. W Live Audio Rooms, użytkownicy będą mogli wspierać ulubionych twórców i osoby publiczne przez Gwiazdki lub poprzez wpłacenie środków na wskazane przez nich inicjatywy. Niedługo po starcie dostępne będą także inne modele monetyzacji formatów audio, takie jak płatny dostęp do Live Audio Room przez jednorazową opłatę lub w modelu subskrypcyjnym. Powstanie także Soundbites Creator Fund, który będzie wspierał twórców dopiero zdobywających popularność.