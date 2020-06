Fotografia mobilna. Jak zrobić dobre zdjęcie za pomocą smartfona?

selfie, kobiety, zdjęcie, smartfon, fot. Mirceaiancu, pixabay

Zdjęcia stały się językiem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Snapchat, a co za tym idzie, każdego dnia do internetu trafiają miliardy fotografii. Nie dziwi zatem fakt, że producenci smartfonów prześcigają się we wprowadzaniu na rynek urządzeń wyposażonych w coraz bardziej zaawansowane aparaty oraz funkcje służące do obróbki zdjęć. Możliwości, które dają nowe technologie to jedno, ale trzeba jeszcze umieć wykorzystać ich potencjał. Aby wykonać budzące zachwyt ujęcia na Instagrama lub Facebooka trzeba pracować nad swoim fotograficznym warsztatem. Oto 5 wskazówek, które przeniosą użytkownika smartfona na wyższy poziom fotografii mobilnej.

1. Złap odpowiedni kadr

Profesjonalne kadrowanie zdjęć wymaga podstawowej wiedzy z tworzenia kompozycji. Jej brak nie oznacza jednak, że nie możesz zrobić dobrego zdjęcia. Najnowsze aplikacje pomagają w kadrowaniu i komponowaniu idealnych ujęć. Na początek powinieneś zapoznać się z funkcją „Linie siatki”. W smartfonach z Androidem, podobnie jak w urządzeniach z iOS, znajdziesz ją w ustawieniach aparatu. Cztery linie wyświetlane na ekranie mają za zadanie pomóc ci lepiej skomponować zdjęcie. Zgodnie z zasadą trójpodziału najważniejsze elementy kompozycji, aby były dobrze wyeksponowane, powinny znaleźć się właśnie w punktach przecięcia tych linii. Dzięki siatce łatwiej jest też utrzymać linię horyzontu oraz pion elementów na fotografii.

2. Zadbaj o światło

Częstym problemem w fotografii amatorskiej jest brak pełnej kontroli nad światłem. W takiej sytuacji staraj się jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła światła, np. słońce, żarówki czy rozświetlone lampy uliczne nocą. Warto pamiętać o tym, że główne źródło światła powinno znajdować się za fotografem i doświetlać to, co ma znaleźć się na zdjęciu. Spróbuj ustawiać aparat pod różnymi kątami, a światło pomoże ci stworzyć niesamowite ujęcia.

Jakość zdjęcia, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych, zależy w dużej mierze od posiadanego sprzętu. Dlatego wybierając smartfona, warto zwrócić uwagę m.in. na jasność obiektywu. Informuje o tym parametr wyrażony za pomocą liczb poprzedzonych literką „f”.

- Im niższa jest ta wartość, tym większa jasność, a tym samym obiektyw lepiej sprawdzi się przy słabym oświetleniu. Przeważnie smartfony mają obiektywy z przysłoną f/2.4, jednak producenci stale podnoszą poprzeczkę. Na przykład Alcatel 3L (2020) ma potrójny aparat z matrycą główną 48 Mpix i przysłoną f/1.8 wykorzystujący technologię łączenia pikseli 4-in-1, dzięki czemu radzi sobie doskonale nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Do tego 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 115° i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro – tłumaczy Daniel Szoszew, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

3. Korzystaj z różnych aparatów

Robiąc zdjęcia smartfonem, spróbuj jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne aparaty i ich funkcje. Obecnie większość dostępnych urządzeń wyposażona jest w więcej niż jeden obiektyw. Dodatkowy aparat szerokokątny świetnie sprawdza się przy fotografowaniu krajobrazów, dużych obiektów, a także większej grupy osób z niewielkiej odległości. Do robienia zdjęć małym przedmiotom służy natomiast specjalny obiektyw do zdjęć makro, który pozwala zbliżyć się do fotografowanego obiektu nawet na 4 cm, z zachowaniem pełnej ostrości.

4. Odkrywaj nowe możliwości

Dla jeszcze lepszych efektów możesz korzystać z różnych trybów aparatu lub po prostu wybrać opcję automatyczną, która dostosuje ustawienia do czynników zewnętrznych, takich jak panujące oświetlenie czy kolory. Tryby umożliwiają robienie zdjęć nocą, tworzenie panoramy, zdjęć seryjnych czy portretów. Wybierając telefon, warto stawiać na taki, który ma także funkcję HDR (ang. High Dynamic Range image) pozwalającą na zwiększanie rozpiętości tonalnej zarejestrowanego obrazu. Jak również jest wyposażony w elektroniczną stabilizację obrazu (EIS) czy rozpoznawanie twarzy.

5. Baw się fotografią

W fotografii nie chodzi jedynie o technologię, idealny kadr czy kolory, ale przede wszystkim emocje i wspomnienia. Rób zdjęcia, retuszuj, eksperymentuj ze światłem, a także ciesz się efektami. Smartfon z dobrymi aparatami jest nieocenionym kompanem, który pomoże uchwycić wyjątkowe chwile, wspaniałe miejsca oraz towarzystwo.

- Dobry aparat to jedna z kluczowych funkcji smartfona. Niewiele osób potrafi jednak zweryfikować, czy oferowane parametry urządzenia zapewnią im wysoką jakość zdjęć. Na szczęście nawet bez specjalistycznej wiedzy można cieszyć się doskonałymi ujęciami, odkąd do świata fotografii mobilnej wkroczyła sztuczna inteligencja. Dziś nawet wśród smartfonów budżetowych możemy znaleźć modele wyposażone w funkcję rozpoznawania scen wykorzystującą SI, automatycznie korygującą ustawienia, by uzyskać najlepszą jakość obrazu dla różnych obiektów i scenerii – dodaje Daniel Szoszew.

