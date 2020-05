Jak docierać do klientów poprzez LinkedIn?

Linkedin | fot. by Gabriel Varaljay | Unsplash

Linkedin to ostatnio moje ulubione medium społecznościowe i mimo, że zarejestrowałem się tam wiele lat temu, to stosunkowo niedawno się do niego przekonałem. Powiem Wam była to dobra decyzja. W tym artykule postaram się Wam opowiedzieć, dlaczego to najlepsza społecznościówka oraz dlaczego ma tak duży potencjał, który eksploruję każdego dnia.

Dlaczego wybrałem Linkedin? Moją główną motywacją była chęć dotarcia do klientów dla mojej agencji. Pomyślałem sobie skoro na polskim LinkedIn jest 3,8 mln kont, to na pewno są tam moi klienci, szczególnie, że nasze usługi nie są niszowe.

Po pierwsze, Linkedin jest bardziej dla ludzi niż dla firm. Posty firmowe, mają kiepskie zasięgi, więc częsta komunikacja za pośrednictwem profilu firmowego nie zapewnia efektów, które są dla firmy kluczowe. Oczywiście, Twoja firma powinna mieć profil firmowy, bo to pokazuje jej profesjonalizm oraz ją uwiarygadnia w oczach potencjalnych klientów. Co innego z osobistą komunikacją. Tu, jak się postarasz, możesz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Przykład: jeden z moich postów dotarł do prawie 28.000 odbiorców przy mojej sieci kontaktów w sile: ok. 1200.

Warto więc zainwestować w siebie, w swoją markę osobistą.

Marka osobista

Jeśli chcesz dotrzeć do swoich klientów, a klienci trafili do Ciebie, musisz stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Łatwiej jest robić interesy z ludźmi, z którymi się znasz, najlepiej osobiście. W przypadku Social Mediów jest tak, że z większością Twoich kontaktów biznesowych nigdy się nie poznałeś face to face, dlatego dobrze jakby Cię poznali, choćby wirtualnie. Dlatego tak ważne jest dobre przepracowanie własnego profilu.

Dodaj profesjonalne zdjęcie — jeśli masz avatar, to nie licz na to, że poszerzysz swoją sieć kontaktów. Masz nawiązać relację, poznać ludzi, więc musisz im pokazać jak wyglądasz.

Dodaj tło — to Cię wyróżni, pokaże Twoje zaangażowanie. Moja rada — nie pisz za dużo, bo to nie baner reklamowy. Nachalna komunikacja na Linkedin zawsze spotka się krytyką.

Dodaj wszystkie treści — nie chodzi tylko o stanowiska na jakich pracowałeś, czy pracujesz, ale również np. podpis pod nazwiskiem, napisz o sobie. Pamiętaj, konkretnie i zwięźle.

Grupa docelowa

Jak pisałem, na polskim LinkedIn jest 3,8 mln, są też tam Twoi klienci. Zastanów się kim oni są, postaraj się zrobić personę, która jest identyfikacją segmentu Twoich klientów. Zapraszaj do swojej sieci potencjalnych klientów, którzy właśnie pasują do Twojej persony. Jeśli chcesz by poziom akceptacji Twoich zaproszeń był wysoki, zadbaj o to, by wysłać notkę dołączoną do zaproszenia. Napisz dlaczego chcesz rozpocząć z nimi relacje, ale nie rób z tego posta sprzedażowego.

Bądź aktywna / aktywny

Linkedin pozwala Ci udostępniać wiele, ciekawych przykładów contentu, co jest bardzo dobrą informacją, bo szeroka gama funkcji pozwoli Ci testować różne rozwiązania oraz wykluczyć te, które nie działają w kontekście Twojego segmentu klientów.

Posty i artykuły

Pisz regularnie, na tematy, które mogą zainteresować Twoją grupę odbiorców. Pokaż im, że masz dużą wiedzę, że znasz się na swojej robocie, że jesteś super ekspertem w Twojej dziedzinie. Klienci lubią pracować z ludźmi, od których mogą się czegoś wartościowego dowiedzieć — to dla nich również rozwój.

Wydarzenia i webinary

Szczególnie teraz w okresie pandemii, obserwuję rozkwit tej formy komunikacji.

Dlaczego taka forma przyciągania swoich potencjalnych klientów jest atrakcyjna? Po pierwsze, pozyskujesz leady do swoich klientów. Na dodatek klientów nie przypadkowych i już zaangażowanych (osoby te poświęciły swój czas na kontakt z Tobą i Twoim produktem/usługą). Po drugie i najważniejsze, jest to świetna okazja, by zaprezentować produkt swojej firmy, pokazać jego przewagę. Jednym słowem, w oczach prospektów pokażesz się jako dobry profesjonalista, a oni będą mieli odczucie, że warto robić biznes z Twoją firmą.

LinkedIn aktualnie prowadzi beta testy swojego rozwiązania LinkedIn Events, które pozwoli bez wychodzenia poza środowisko platformy organizować tego typu wydarzenia, łącząc Eventy z Live’ami, które znaliśmy dotychczas.

Case studies

Dobrze napisane historie przypadków, opisane własne realizacje czy wdrożenia, uzbrojone w ciekawe infografiki, dane, pochlebne wypowiedzi klienta, są czymś co może zainteresować prospektów. Mogą sobie wyobrazić, jak Twoje produkty i usługi sprawdzą się w jego firmie, a jak zadbasz o ciekawą ich prezentację to możesz liczyć na pozytywny odbiór.

Linkedin Social Selling

To bardzo skuteczne narzędzie, którego nie możesz pominąć. Dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania, szczególnie w Sales Navigator, dokładnie wybierzesz osoby, które mogą stać się Twoimi klientami. Sprzedaż, to budowanie relacji, w czym pomaga Ci odpowiednio dobrana treść, którą tworzysz. Jeśli zaczniesz nawiązywać relacje ze swoimi potencjalnymi klientami, zacznij do nich pisać, zacznij się z nimi zaprzyjaźniać i ważne — NIE SPRZEDAWAJ W PIERWSZEJ WIADOMOŚCI. Ze sprzedażą, jest trochę jak z randką — na pierwszej się nie powinno… i tu jest tak samo. Ktoś Ci musi zaufać. Ponadto, Twoi prospekci dostają tonę wiadomości sprzedażowych, a jak kogoś nie znają, to lądują one w koszu. Ponadto nie wysyłaj follow upów. Jak klient będzie chciał coś od Ciebie kupić, to sobie o Tobie przypomni, a Ty regularnym postowaniem, nie dasz mu, aby o Tobie zapomniał.

Jak zbierać leady

Sposobów może być wiele, a wszystko zależy od Twojej kreatywności. Jednym z nich może być udostępnienia wartościowych treści jak na przykład raporty. Wystarczy, że poinformujemy naszych odbiorców jaki materiał właśnie stworzyliśmy i jakiej zawartości mogą się po nim spodziewać. Wskazujemy, że każdy zainteresowany, kto w określony sposób zareaguje w komentarzu, raport otrzyma w wiadomości prywatnej. Budujemy relacje i dostarczamy naszym odbiorcom wartości, której szukają. To procentuje!

Linkedin to świetne medium do nawiązywania relacji z klientem, a w konsekwencji sprzedaży produktów i usług. Możesz to robić dla swojej firmy, nie ponosząc wielkich kosztów. Oczywiście Twoja firma może zainwestować w reklamę na Linkedinie, ale traktowałbym to jako kolejny etap w procesie pozyskiwania klientów na Linkedin.

Chcesz wiedzieć jak moja firma pozyskuje klientów, a może my kiedyś nawiążemy relacje biznesowe — zaproś mnie do sieci swoich kontaktów:

Filip Iwański

CEO

IMAGINE