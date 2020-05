Jak korzystać z hashtagów? Szybki i prosty przewodnik dla każdej sieci

“How do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?” - tym pytaniem zadanym przez Chrisa Messina - inżyniera z Doliny Krzemowej - rozpoczyna się cała historia hashtagów. Mimo że pomysł początkowo został przez założycieli Twittera uznany za nerdowski, użytkownicy chętnie zaczęli wykorzystywać ten mechanizm grupowania treści. Dzisiaj trudno już wyobrazić sobie komunikację w mediach społecznościowych bez znaczka #, dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik po każdej z sieci.





#HashtagiNaFacebooku

Wokół tego, czy warto wykorzystywać hashtagi na Facebooku, toczy się wiele dyskusji. Dotyczą one zarówno roli Facebooka jako miejsca do budowania relacji i społeczności, a nie śledzenia konkretnych tematów, jak i samej skuteczności kategoryzowania treści.

W 2019 roku BuzzSumo dokonało analizy prawie miliarda wpisów, a opublikowane wyniki wskazywały, że posty bez hashtagów uzyskały o 34% więcej interakcji niż posty z hashtagami. Także badanie przeprowadzone przez SocialBlade pokazało, że hashtagi zmniejszają zasięg postów.

Mimo że Facebook podkreśla, że popularne hashtagi mogą być skuteczne, to naszą rekomendacją jest używanie ich głównie w dwóch sytuacjach:

Jako element kampanii marketingowej/ akcji promocyjnej (wykorzystaj unikalny hashtag do promocji treści związanych z kampanią).

Jako wyróżnik w treści (włącz hashtagi do zdań w copy Twojego posta).

#HashtagiNaInstagramie

Nie da się ukryć, że Instagram to prawdziwe królestwo hashtagów, a ich rola jest kluczowa w budowaniu profilu. Maksymalna liczba hashtagów, które możesz dodać, to 30, jednak pamiętaj, że to nie ich ilość, a jakość ma znaczenie. Aby stworzyć ich najskuteczniejszy mix, łącz unikalne hashtagi charakterystyczne dla Twojego brandu z hashtagami popularnymi oraz niszowymi.

Z doborem hashtagów na Instagramie czeka Cię trochę pracy, dlatego mamy dla Ciebie listę protipów:

Używaj tylko hashtagów odpowiednich dla Twojej marki, branży i odbiorców.

Dobieraj wielkość hashtagów adekwatnie do wielkości konta. Jeśli hashtag jest za duży, spróbuj dopisać do niego “es/s” lub dodaj emotikonkę.

Sprawdź, czy hashtag, którego chcesz użyć, jest bezpieczny i nie został zbanowany (możesz to zrobić tutaj: https://iqhashtags.com/banned-hashtags).

Wykorzystuj hashtagi w języku polskim i angielskim.

Na bieżąco śledź, jakie hashtagi obserwują osoby z Twojej grupy docelowej.

Zachęcaj użytkowników do oznaczania publikowanych przez nich treści za pomocą Twojego hashtagu.

Wykorzystuj hashtagi na InstaStories, stosując odpowiednią naklejkę lub klasycznie wpisując tekst poprzedzony #.

Pamiętaj, że istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie hashtagi, jak na przykład: IQ Hashtags, Tagomatic, Hashtagify.Me, TagFire.

Uwzględnij hashtagi również w swoim bio.

Nie wykorzystuj tego samego zestawu hashtagów do każdego postu.

#HashtagiNaTwitterze

Hashtagi na Twitterze to przydatny sposób grupowania i kategoryzowania tweetów, które pomagają ludziom śledzić interesujące ich tematy.

Dopuszczalna ilość znaków na Twitterze to 280, dlatego sam Twitter rekomenduje, aby nie wykorzystywać więcej niż dwóch hashtagów. Możesz używać ich zarówno w treści, jak i na końcu swojego tweeta. Regularnie rób przegląd najpopularniejszych hashtagów i sprawdzaj, które z nich są najskuteczniejsze w Twojej branży.

Badania Twittera wykazały, że tweety z hashtagami zwiększają zaangażowanie (kliknięcia, retweety, odpowiedzi). Jedyną sytuacją, w której nie warto używać hashtagów, są reklamy. Statystyki pokazują, że reklamy bez # generują o 23 procent więcej kliknięć.

Według badań Hubspot, najczęściej używane i popularne hashtagi są bardzo ogólne i mogą być wykorzystywane przez większość marek. Przy podejmowaniu decyzji, które hashtagi mają zostać uwzględnione w Twoich tweetach, pamiętaj o zasadzie trafności:

Jeśli trafisz na hashtag, którego znaczenia nie jesteś pewien, sprawdź jego definicję w narzędziu https://tagdef.com/.

Upewnij się, że wybrany hashtag nie został wcześniej użyty w negatywnym kontekście.

Sprawdź, kto w branży korzysta z hashtagu, którego chcesz użyć.

Możesz rozważyć utworzenie unikatowego hashtagu jako wyróżnika swojej marki.

#HashtagiNaLinkedInie

Podobnie jak na Twitterze czy Instagramie, hashtagi na LinkedInie to dowolna kombinacja liter, cyfr lub emoji, które występują po symbolu #. Używanie hashtagów na LinkedInie sprawi, że Twoje treści będą łatwiejsze do odkrycia i ułatwią Ci kontakt z użytkownikami, którzy mogą być zainteresowani Twoją firmą.

Poniżej przedstawiamy Ci kilka dobrych praktyk, jeśli chodzi o użycie hashtagów na LikedInie:

Upewnij się, że Twoje hashtagi są widoczne - nie ma sensu używać hashtagu, jeśli pracujesz w trybie prywatnym.

Nie używaj zbyt wielu hashtagów, dobre praktyki sugerują, że podobnie jak na Twitterze, trzy hashtagi to już dużo.

LinkedIn domyślnie wyświetla małe litery, ale dobrą praktyką jest używanie wielkich liter na początku każdego słowa

Skróty nie są standardem - o ile na Twitterze wykorzystasz hashtag #SMM, to na LinkedInie powinien on brzmieć #SocialMediaMarketing.

Najpierw napisz post, a potem zastanów się, czy warto przekonwertować słowo na hashtag, czy dodać go na końcu. Pamiętaj, aby nie oznaczać słów, które nie są istotne.

Twórz własne hashtagi, aby budować swoją markę. Wyszukiwanie własnych hashtagów pomaga śledzić, kto udostępnia Twoje posty.

Testuj hashtagi, które użyłeś w poście i sprawdzaj, które z nich przynoszą największe zaangażowanie.

#HashtagiNaTikToku

Hashtagi są bardzo ważne dla każdej platformy mediów społecznościowych, a TikTok nie jest wyjątkiem. Hashtagi na TikToku pozwalają dotrzeć do konkretnej niszy, zwiększyć widoczność Twojego profilu oraz wziąć udział w wyzwaniach. Najpopularniejsze hashtagi, możesz sprawdzić w zakładce Odkryj, ale mamy dla Ciebie także kilka innych podpowiedzi, jak ich szukać:

Przeanalizuj podobne treści, aby znaleźć odpowiednie hashtagi.

Zobacz, jakich hashtagów używają Twoi konkurenci.

W celu znalezienia odpowiednich hashtagów możesz wykorzystać dedykowane dla TikToka narzędzia, jak na przykład TikTokHashtags.com. Wystarczy wpisać temat, nazwę branży lub dowolne słowo kluczowe, aby wygenerować listę powiązanych hashtagów

Podobnie jak w pozostałych mediach, tak i na TikToku warto tworzyć własne hashtagi:

Po pierwsze - można wykorzystać je w kampanii marketingowej i używać ich dla wszystkich treści tworzonych dla tej kampanii.

Po drugie - możesz poprosić użytkowników o korzystanie z Twojego hashtagu. W ten sposób uzyskasz cenne treści generowane przez nich.

Po trzecie - możesz rozpocząć wyzwanie z danym hashtagiem, dzięki czemu szybko może stać się wirusowy.

Pamiętaj, aby tworząc kampanię na TikToku skupiać się na jednym hashtagu, ponieważ będzie to wygodniejsze dla użytkowników. Musi on odpowiadać kampanii, produktowi lub wyzwaniu i być łatwy do zapamiętania, aby użytkownik nie musiał go kopiować i wklejać.

#HashtagiNaYoutube

Hashtagi na YouTube to tagi dodawane do filmów, które oznaczają temat lub kategorię filmu. Według YouTube hashtagi mogą poprawić wyszukiwalność filmu na platformie.

Hashtagi na YouTube możesz wpisać w tytule lub w opisie filmu. Zrozumienie, jak prawidłowo tagować filmy na YouTube jest niezbędne, gdy chcesz uzyskać więcej wyświetleń, znaleźć nowych subskrybentów i zająć wyższą pozycję w wyszukiwarce. Mamy w związku z tym dla Ciebie kilka porad:

Nie dodawaj więcej niż 15 hashtagów w jednym filmie. Jeśli będzie ich zbyt wiele, YouTube je zignoruje.

Nie wykorzystuj hashtagów, które wprowadzają w błąd lub nie są bezpośrednio związane z treścią Twojego filmu. Może to spowodować jego usunięcie.

Pamiętaj, aby hashtag zawsze był pisany łącznie.

Aby wygenerować odpowiednie hashtagi dla swojego filmu, możesz użyć Planera Słów Kluczowych.

Podczas tagowania filmów bardzo ważne jest umieszczenie głównych tagów. Najpierw umieść najważniejsze tagi, aby umożliwić algorytmom YouTube szybkie lokalizowanie i kategoryzowanie filmów.

Pamiętaj, że możesz tworzyć domyślne hashtagi dla wszystkich swoich filmów. Zdefiniowane tagi zostaną przypisane do każdego z przesyłanych plików.

Jeśli chcesz zobaczyć, skąd pochodzą Twoje wyświetlenia wideo, możesz sprawdzić hashtagi w YouTube Analytics.

Jeśli używasz hashtagów, musisz pamiętać o przestrzeganiu wytycznych dla społeczności YouTube.

#HashtagiNaPintereście

Pinterest przez wiele lat mówił nam, aby nie używać hashtagów, z wyjątkiem hashtagu marki. Następnie pod koniec 2017 roku powiedział: Tak, używaj ich! Hashtagi na Pintereście działają tak samo, jak w innych mediach społecznościowych, natomiast istnieje kilka wytycznych, które warto wziąć pod uwagę:

Hashtagi dla Pinów znajdują się w opisie i zalecane jest, żeby umieszczać je na końcu opisu. Użytkownicy są przyzwyczajeni do czytania opisu, a następnie przeglądania hashtagów na końcu.

Możesz dodać tyle hashtagów, ile chcesz w ramach limitu 500 znaków, jednak Pinterest zaleca nie więcej niż 20 hashtagów na post.

Zalecane jest używanie brandowego hashtagu na początku listy hashtagów, aby użytkownicy mogli zobaczyć wszystkie piny, które opublikowałeś na swojej tablicy. To świetny sposób na uzyskanie większej ekspozycji.

Najlepszą praktyką jest użycie mieszanki szerokich i węższych hashtagów.

Podczas gdy na Instagramie możesz pojawiać się w czyimś kanale na podstawie używanych hashtagów, Pinterest skupia się na kilku czynnikach decydujących o tym, czy pokazać Twój Pin. Są to: jakość obrazu, opis oraz trafność.

Nie skupiaj się na optymalizowaniu starych Pinów, ponieważ nie pomoże Ci to w wyświetlaniu treści na górze kanałów wyszukiwania z hashtagiem.

To co, #MamyTo? ;-)

Sylwia Walkowicz

General Director

Agencja Reklamowa Brandbay.pl