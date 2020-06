Jak prowadzić działania content marketingowe w social media?

słowa | fot. Brett Jordan | Unsplash

Prowadzenie działań content marketingowych w social media to wbrew pozorom nie lada wyzwanie. Dystrybuując treści, trzeba odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, których oni sami często jeszcze nie znają. Jak zatem stworzyć jakościowy i jednocześnie angażujący odbiorców content?

Stojąc przed wyborem medium właściwego do komunikacji, odpowiedz sobie na pytanie, do kogo chcesz kierować swoje treści. Pamiętaj, by przy podejmowaniu decyzji nie podążać ślepo za trendami czy konkurencją, a także nie silić się na komunikację, która nie będzie zgodna z wartościami wyznawanymi przez Twoją markę. Często znalezienie niszy i alternatywnej, nieoczywistej formy dystrybucji contentu może okazać się ruchem, dzięki któremu wyróżnisz się na tle rywali.

Content marketing w social media – od czego zacząć?

Content marketing to nie tylko artykuły. To także e-booki, infografiki, zdjęcia, video i wiele, wiele innych. Niezależnie od formatu, jaki chcesz dystrybuować w social media, musisz zadbać, by Twoje działania były spójne. Pamiętaj jednak, że spójność nie oznacza duplikacji tego samego contentu w różnych kanałach społecznościowych. Tworząc treści, należy wejść w rolę odbiorcy i zastanowić się, czy wykreowany komunikat w jakiś sposób rozwiąże problem odbiorcy, odpowie na jego pytanie lub potrzebę zakupową.

Jak zatem prowadzić działania contentmarketingowe na poszczególnych platformach społecznościowych?

Facebook

Najpopularniejsza platforma społecznościowa, która niejednokrotnie spełnia (a czasem nawet zastępuje) funkcje standardowej strony WWW. Facebook to bogactwo różnorodnych formatów, dzięki którym można zdywersyfikować swoje treści. Zdjęcia, filmy, ankiety, transmisje na żywo czy grupy dyskusyjne to zaledwie część arsenału narzędziowego, jaki w obrębie swojej platformy oferuje gigant z Doliny Krzemowej. Skąd jednak wiedzieć, jaki rodzaj treści przyniesie oczekiwane efekty? Odpowiedź brzmi: to zależy! Głównie od celu i tego, do jakiej grupy docelowej będziesz kierować swoje komunikaty. Twórz ciekawe wpisy, zadawaj pytania, publikuj filmy lub infografiki. Dystrybuując zróżnicowany content, przekonasz się, jaki rodzaj treści najbardziej angażuje Twoich odbiorców i jakie formaty wykorzystywać w przyszłości.

YouTube

Czy wiesz, że YouTube jest drugą najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie? Jeśli tworzysz poradniki, tutoriale i szeroko pojęte treści edukacyjne, ten serwis jest wręcz stworzony dla prowadzenia efektywnych działań contentowych. Musisz jednak pamiętać, że nagranie estetycznego i merytorycznego filmu to zaledwie połowa sukcesu. By opublikowane video dotarło do jak największej liczby osób, powinieneś zadbać o warstwę tekstową. Upewnij się, że Twój film ma chwytliwy tytuł, zawiera właściwe tagi oraz frazy kluczowe. Zadbaj również o odpowiedni opis filmu i zostaw w nim linki przekierowujące użytkowników do Twojej strony lub innych kanałów social media. Gwarantuję, że tych kilka kroków pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie filmu w obrębie wyszukiwarki.

LinkedIn

Dystrybucją treści na LinkedIn powinni zainteresować się wszyscy Ci, których celem jest budowanie eksperckiego wizerunku. Możesz publikować wpisy, dodawać zdjęcia, dzielić się materiałami video, a nawet całymi prezentacjami ze SlideShare. Pamiętaj, że tytuły artykułów udostępnianych za pośrednictwem LinkedIn również indeksują się w Google. Zadbaj więc o angażujący nagłówek i upewnij się, że tekst zawiera adekwatne frazy kluczowe. Jeśli chcesz poszerzyć grono swoich odbiorców, twórz lub dołączaj do grup tematycznych. Dziel się swoją wiedzą i dyskutuj z innymi uczestnikami serwisu. W ten sposób dotrzesz do swojej grupy docelowej oraz poszerzysz siatkę zawodowych kontaktów.

#WSKAZÓWKA: LinkedIn umożliwia również dystrybucję treści za pomocą postów sponsorowanych. To skuteczny sposób, by dotrzeć do konkretnej, wąsko wyspecjalizowanej grupy liderów z danej branży. Pamiętaj jednak, że oferowany użytkownikom content powinien być przede wszystkim użyteczny. Unikaj więc nachalnej reklamy i pod żadnym pozorem nie generuj spamu.

TikTok

Kiedy pytają mnie, czy działania contentmarketingowe na TikToku mają rację bytu, odpowiadam: TAK! Jedni go kochają, inni nienawidzą. To platforma muzyczna, która w ciągu ostatnich dwóch lat szturmem zdobyła serca nastolatków. Obok fenomenu aplikacji nie przechodzą obojętnie również duże marki, które coraz śmielej wdrażają swoje kampanie marketingowe właśnie na TikToku. Ale jak wykorzystać serwis rozrywkowy do dystrybucji jakościowego contentu? Tworząc treści edukacyjne! Platforma zrzesza bardzo młodą grupę docelową, do której adresować możesz wszelkiego rodzaju komunikaty. Twórz tutoriale i dziel się life-hackami. Tiktoki, czyli krótkie filmy tworzone w obrębie platformy, rozprzestrzeniają się w wirusowym tempie, dlatego jeśli dystrybuowane treści będą jakościowe, użytkownicy z pewnością je docenią.

Efemeryczny content, czyli znikające treści

Choć pierwotnym założeniem tego formatu było tworzenie spontanicznych zdjęć lub filmów, których żywotność bezpowrotnie kończy się po 24 godzinach, to obecnie relacje (dostępne m.in. na Facebooku, Instagramie czy w aplikacji WhatsApp) są najbardziej angażującym rodzajem treści. Dzieje się tak, ponieważ spontaniczność ich przekazu wgrywa z zaplanowanym działaniem, zaś ulotny charakter treści wywołuje u odbiorców efekt FOMO (ang. fear of missing out), czyli lęk przed ominięciem czegoś ważnego.

Jak zatem wykorzystać treści efemeryczne w kampaniach contentmarketingowych? Na przykład poprzez storytelling – czyli działania, które pozwolą marce wyróżnić się na tle konkurencji. Twórz komunikaty odpowiadające na pytania i potrzeby Twoich klientów. Jeśli dysponujesz dużym budżetem, pomyśl o nawiązaniu współpracy z influencerami. Nie bój się odważnych i nieoczywistych kolaboracji. Posiadanie ambasadora marki zwiększy zasięg Twoich treści oraz pozwoli im rozprzestrzenić się wśród osób, które jeszcze jej nie znają.

Podsumowanie

Świat mediów społecznościowych nieustannie się zmienia, dlatego warto na bieżąco kontrolować, jakie transformacje przechodzą poszczególne formaty reklamowe. Pamiętaj, że lepiej wybrać dwa kanały i prowadzić w nich jakościową komunikację, niż wybierać „modne” rozwiązania, które nie będą trafiać do Twojej grupy docelowej.

Karolina Wcisło

Content Executive

ContentHouse