Jak prowadzić kampanie Lead Generation na Facebooku?

Facebook | fot. Allie | Unsplash

Facebook daje dużo możliwości do prowadzenia działań reklamowych. Możemy prowadzić kampanie, które są oparte np. na jak największym dotarciu do osób z grupy docelowej (zasięg), zwiększeniu aktywności pod postami, przekierowaniu użytkowników na stronę docelową, zwiększeniu sprzedaży w sklepie, czy wypełnieniu formularzy kontaktowych bezpośrednio z poziomu Facebooka.

Ciekawym rozwiązaniem dla marek jest ostatnia z wymienionych, nazywana też reklamą kontaktową. Pozwala ona nie tylko na znalezienie potencjalnych klientów, ale także zebranie danych, które ułatwią komunikowanie się z nimi i prezentowanie dedykowanych ofert. Jak ją skonfigurować w panelu? Poniżej cały proces krok po kroku.

Tworzenie każdej kampanii na Facebooku zaczynamy oczywiście od wybrania celu. W tym przypadku należy wybrać wypełnienie formularza.

Po wybraniu celu decydujemy, czy chcemy ustawić całkowity budżet reklamowy dla kampanii (co jest rekomendowane), czy przejść dalej i budżety ustawiać na konkretne “Zestawy reklam”.

W przypadku wybrania opcji “Całkowity budżet reklamowy” panel reklamowy będzie rozdzielał budżet na najlepiej performujące “Zestawy reklam”, co przełoży się na lepsze efekty kampanii.

Następnym krokiem przy tworzeniu kampanii jest tworzenie “Zestawu reklam”, czyli właściwa konfiguracja kampanii. Na tym etapie wybieramy “Grupę docelową” - do do kogo chcemy skierować nasze reklamy.

Warto zastanowić się, z których opcji skorzystać, bo panel reklamowy daje nam bardzo dużo możliwości targetowania reklam, takich jak dane demograficzne, zainteresowania użytkowników oraz niestandardowe grupy odbiorców, na przykład osoby, które były na naszej stronie lub użytkownicy aktywni na naszym Facebookowym profilu.

Przy tworzeniu grupy docelowej dobrze jest eksperymentować i tworzyć więcej zestawów reklam, aby sprawdzić, które grupy najlepiej performują.

Po zdefiniowaniu grupy docelowej czas na wybór miejsc, w jakich reklama ma się wyświetlać. Do wyboru mamy dwie opcje: “Automatyczne umiejscowienie reklam” (zalecane przez Facebooka) lub “Ręczne umiejscowienie”, dzięki któremu sami zdecydujemy w jakich placementach reklama ma się wyświetlać.

Jeżeli zdecydujemy się na wybranie opcji “Ręczne umiejscowienie” to od nas zależy, w których miejscach reklama ma się wyświetlać.

Tutaj możemy postawić na różne placementy na Facebooku, Instagramie oraz w Audience Network, czyli sieci reklamowej Facebooka. Jak wspomniałem wyżej Facebook zaleca wybranie “Automatycznego umiejscowienia”, co pozwala na wyświetlanie naszej reklamy niezależnie od tego, gdzie przebywa w danej chwili użytkownik - czy to na Facebooku, czy też Instagramie.

Kolejnym krokiem przy tworzeniu Zestawu reklam jest ustawienie harmonogramu reklam, czyli ile ma trwać nasza kampania reklamowa.

Czas trwania kampanii jest zależny wyłącznie od nas i my definiujemy, czy chcemy aby kampania była intensywna i trwała krótko, czy wolimy dać sobie więcej czasu, aby móc dłużej optymalizować kampanię.

Po zdefiniowaniu grupy docelowej oraz czasu trwania kampanii przechodzimy do tworzenia kreacji reklamowych.

Na początku tego etapu wybieramy format reklamy. Do wyboru mamy “Format karuzelowy” lub reklamę z pojedynczym zdjęciem/filmem.

Ustawiając kampanie warto sprawdzić różne formaty reklam, co da nam więcej informacji, które kreacje lepiej przekładają się na pozyskanie większej ilości wypełnionych formularzy, dlatego też zachęcam do eksperymentowania i sprawdzenia zarówno formatów karuzelowych, jak i formatów statycznych z pojedynczym obrazem czy filmem. Następnie czeka nas dodanie treści, na co składa się “Copy reklamowe”, “Nagłówek”, “Grafika”,“Wyświetlany link” oraz przycisk z call to action.

Jeżeli we wcześniejszym etapie wybraliśmy “Automatyczne umiejscowienie” warto zwrócić uwagę, jak nasza reklama wygląda w różnych placementach i dodać grafiki, które będą dopasowane do miejsca wyświetlania.

Zalecane jest także, aby grafika w “Aktualnościach użytkowników” na Facebooku i Instagramie była dopasowana pod mobile i miała format kwadratowy. W przypadku Stories jest to format prostokątny, więc warto go dodać według wymagań panelu reklamowego. Tutaj Facebook również wychodzi na przeciw naszym potrzebom i daje możliwość ręcznego dopasowania materiału reklamowego do umiejscowienia. Wystarczy z listy wybrać interesujący nas placement, a następnie przejść do dopasowania grafiki.

5. Po skonfigurowaniu reklam przechodzimy do tworzenia “Formularza kontaktowego”, czyli miejsca, który użytkownicy będą mogli wypełnić swoimi danymi, na które mamy się z nimi skontaktować.

Po wybraniu opcji “Nowy formularz” przechodzimy do jego konfiguracji.

Należy skonfigurować takie opcje, jak:

- “Rodzaj formularza” czyli czy chcemy, aby użytkownik potwierdził dane, które są pobierane z jego profilu, czy też nie.

- “Wprowadzenie”, w którym krótko zachęcamy użytkownika do wypełnienia formularza lub przedstawiamy mu kilka informacji o naszej firmie.

- “Pytania”, w których wybieramy jakie dane chcemy pobrać od użytkownika lub dodać niestandardowe pytania, pozwalające nam na tym etapie sprecyzować potrzeby potencjalnego Klienta.

- “Zasady prywatności”, w których podajemy tekst z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz link do “Polityki prywatności”

- “Ekran z podziękowaniami”, na którym wpisujemy tekst z końcowym tekstem, który zobaczy użytkownik po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól.

Po skonfigurowania treści formularza należy przejść do jego “Ustawień” i skonfigurować jego język oraz to w jaki sposób użytkownicy będą mieli do niego dostęp (wyłącznie z reklamy, czy też mogą go udostępniać na Facebooku).

“Identyfikatory pól” czyli jak mają nazywać się pola, które wypełnia użytkownik.

- “Monitorowanie parametrów”, czyli dodatkowe informacje na temat wypełnionego formularza, które będą przekazane do zintegrowanego systemy CRM jeżeli go zintegrujemy z naszą kampanią.

Po skonfigurowaniu wszystkich powyższych opcji należy kliknąć “Zapisz” i “Zakończ”, tak aby nie utracić całej pracy, którą przed chwilą wykonaliśmy.

Ostatnim krokiem tworzenia kampanii, której celem jest “Pozyskanie kontaktów” jest start kampanii, który zatwierdzamy w panelu reklamowym buttonem “Potwierdź”

Po uruchomieniu naszych reklam pozostaje już nam monitorowanie jej wyników i ewentualna optymalizacja kampanii, tak aby była ona jak najbardziej efektywna, czego warto uczyć się na podstawie ciągłej obserwacji wyników kampanii.

Powodzenia!

Radosław Gorczyca

Dyrektor Działu Reklamy

WebTalk

Związany z branżą Social media od 2011 roku. W Webtalk odpowiedzialny za prowadzenie kampanii reklamowych dla Klientów agencji. Zajmuje się optymalizacją kampanii oraz odpowiada za dział reklamy, z którym dzielnie realizuje założone KPI.