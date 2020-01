Jak się reklamować na Instagramie?

Instagram | fot. Cristian Dina | Pexels

W 2019 roku dynamika wzrostu Instagrama w USA po raz pierwszy będzie jednocyfrowa, spadając z 10,1% do 6,7% w 2018 roku, ale... w żaden sposób nie wpłynie to na biznesową kondycję serwisu. Przychody z reklam będą płynęły szerokim strumieniem.

- Instagram ma się naprawdę dobrze - jest drugą pod względem popularności platformą mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych za Facebookiem i pomimo rosnącej presji konkurencji oczekujemy, że utrzyma ona drugie miejsce z dobrą różnicą od reszty platformy - powiedział Nazmul Islam, młodszy analityk z eMarketera.

Świadczą o tym przychody reklamowe, które nadal rosną w tempie dwucyfrowym. Według szacunków eMarketera mają wynieść 9,45 mld dol. w 2019 r. wzrosnąć o do 13,86 mld w 2020 roku. Zwłaszcza reklamy produktowe, które obecnie są w fazie beta, wydają się formatem z dużym potencjałem.

Pod koniec marca Instagram uruchomił bowiem funkcje Checkout, która ma skrócić ścieżkę zakupową klienta. Do tej pory, jeśli chciał on kupić produkt prezentowany na platformie przez np, influencera, musiał odwiedzić stronę sklepy, by tam sfinalizować transakcję. Teraz może to zrobić od razu, bez opuszczania aplikacji.

Na razie funkcja jest dostępna w zamkniętej wersji dla firm na rynku amerykańskim i testowana przez takich gigantów jak Oscar de la Renta, Michael Kors, MAC Cosmetics, Adidas, H&M, Nike czy Zara. Przedstawiciele Instagrama zapowiadają jednak, że „opcja Checkout to tylko część naszych długofalowych inwestycji w funkcje zakupowe. Jeszcze w tym roku wprowadzimy kolejne sposoby robienia zakupów bezpośrednio na Instagramie.

Jak jednak wykorzystać potencjał reklamowy Instagrama już teraz?

Maja Sokół,

lead content creative,

KAMIKAZE

Pamiętam, jak 8 lat temu wchodziłam tam „stalkować” znajomych, a czasem, by wrzucić zdjęcie z filtrem Valencia. Dziś jest zupełnie inaczej! Po co w 2020 roku loguję na Instagramie? By obserwować i uczestniczyć w nakręcaniu sprzedaży. Influencerzy, rzemieślnicy, lokalne biznesy, czy globalne marki - wszyscy są tam po to, by się reklamować. Jak robić to z głową? Poniżej 5 rad dla każdego biznesu.

Zrób pierwsze dobre wrażenie

Jeśli myślisz o Instagramie w kontekście biznesu, zadbaj o instagramową wizytówkę - biogram. Te kilka linijek musi krótko i dosadnie przedstawić Twój biznes. Tak, by odbiorca w kilka sekund wiedział, do kogo trafił. Używaj emoji ;), dodaj wszystkie formy kontaktu, link do WWW i zadbaj o wyróżnialne zdjęcie profilowe.

Określ cele

Chcesz skutecznie prowadzić działania na Instagramie? Zacznij od wyznaczenia celów. Czy będzie to miejsce do budowania konkretnego wizerunku, inspirowania, angażowania, pokazywania UGC od klientów? Możliwości jest mnóstwo, więc zadaj sobie pytanie „po co tu jestem?” i odpowiadaj na nie contentem.

Otwórz się na fanów

Już niebawem Instagram na dobre ukryje liczbę lajków pod zdjęciami w Polsce. To idealny pretekst, by zabrać się za budowanie zaangażowanej społeczności. Sumienne i szybkie odpowiadanie na komentarze, wiadomości prywatne, czy reakcje do relacji to nie tylko socialowy bon ton. Im częściej odbiorca wejdzie z Twoim profilem w interakcje, tym częściej pojawi się on na górze jego feedu i będzie miał częstszy kontakt z Twoją marką. Nie brzmi idealnie?

Taguj wszystko i analizuj wyniki

Używaj # - eksperymentuj z hashtagami (ilością i zasięgiem) i docieraj organicznie do nowych odbiorców.

Oznaczaj lokalizacje - dopilnuj, by Twój content był wyszukiwany po lokalizacji.

Taguj osoby - jeśli używasz UGC, oznaczaj klientów, oni to docenią, a Ty zwiększysz wiarygodność.

Oznaczaj produkty - skróć ścieżkę zakupową klienta i taguj produkty na zdjęciach oraz relacjach.

Zasięg organiczny > reklamy

Gdy stworzysz solidne podwaliny contentu organicznego - wartościowe, albo po prostu miłe dla oka treści…wejdź w świat reklam! Nie kieruj się intuicją. Na samym początku sprawdzaj, zmieniaj i weryfikuj wyniki. Znajdź najlepsze formaty dla swojego biznesu, ale nigdy nie zapominaj o testowaniu i wyciąganiu wniosków!