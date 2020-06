Jak sprzedawać w mediach społecznościowych?

zakupy | Markus Spiske | Unsplash

Media społecznościowe od dawna już sprzedają i to nie tylko przez rozbudzanie intencji zakupowych. Facebook, Instagram, Snapchat i Pinterest rozwijają też funkcjonalności, które pozwalają użytkownikom natychmiast je realizować.

Ofensywa w kierunku e-commerce przybrała na sile zwłaszcza ze strony Facebooka, którego najnowszy projekt - Facebook Shops - ma "ujednolicić narzędzia zakupowe" zgromadzone w ekosystemie. A jest ich już całkiem sporo. W 2017 roku pojawił się Facebook Marketplace, który działa podobnie jak eBay, pozwalając użytkownikom sprzedawać i kupować produkty osobom mieszkającym w danej okolicy. Całkiem niedawno zadebiutowała funkcjonalność Instagram Checkout, pozwalająca robić zakupy na Instagramie, jednym klikiem, bez opuszczania aplikacji, niemal wprost z influencerskiego feeda.

Facebook Shops poszedł jednak o krok dalej (choć zakupy w czasie transmisji live to akurat coś, co też wykorzysta). Dzięki Facebook Shops firmy będą mogły otworzyć na Facebooku pełnoprawny sklep od podstaw albo połączyć go z platformami takimi jak Shopify czy Woocommerce. I to kompletnie za darmo (Facebook - jeśli będziemy korzystać z Facebook Checkouts naliczy co prawda prowizje od transakcji, ale jeśli wykorzystamy bramki płatnicze zaimplementowane w Woocommerce czy Shopify, nie bedzie nawet tej opłaty).

A to i tak tylko te milowe kroki w kierunku dywersyfikacji przychodów, bo po drodze pojawiły się też reklamy zakupowe np. Dynamic Ads umożliwiające wyświetlanie reklam, które oglądanych wcześniej produktów, czy Shoppable Ads, i przyciski CTA wzywające do zakupu.

Co prawda na tle Facebooka i Instagrama, Pinterest wypada dość blado pod względem zasięgów, ale nie sposób nie wspomnieć, że to właśnie on - według eMarketera znajduje się zaraz za Facebookiem - jeśli chodzi o wpływ na decyzje zakupowe użytkowników mediów społecznościowych w USA.

Jak więc wykorzystać social media w sprzedaży?

Lech Wyrzykowski

SEM LEAD

Result Media

W ostatnim czasie widoczny jest coraz mocniejszy rozwój funkcjonalności sprzedażowych na platformach społecznościowych. Najwięksi gracze, czyli Facebook i Instagram, już od dawna pozwalają na bardzo mocną ekspozycję oferowanych produktów (posty ze znacznikami, przyciski z CTA, sekcja Sklep czy Marketplace na Facebooku, reklamy z ofertami czy też zachęcenie do wizyty w fizycznej lokalizacji sklepu wraz ze wskazówkami dojazdu, itp.).

Jeszcze jakiś czas temu promocja produktów w obrębie social mediów była zdecydowanie bardziej subtelna, obecnie posty nasycone są komunikatami promocyjnymi, nakładkami z cenami czy przyciskami zachęcającymi do wykonania akcji przez użytkownika, dając szereg możliwości reklamodawcom.

Warto zatem przyjrzeć się konstrukcji dostępnych form reklamowych, które kładą nacisk na prezentację produktów. Mamy na przykład szereg przycisków z CTA na niemal każdą okazję, darmowe szablony umożliwiające stworzenie ciekawych reklam wideo z dostępnych prostych materiałów graficznych czy reklamę w formie kolekcji, miksującą materiały wizerunkowe, lookbooki czy filmy z dynamicznymi kaflami z produktami. Wszystko to w głównej mierze służy zachęcaniu do zakupu.

Ponadto ostatnio Facebook zapowiedział możliwość dokonywania zakupów bez wychodzenia z aplikacji, co miałoby maksymalnie skrócić drogę do konwersji. Taki ruch dodatkowo spowoduje zmniejszenie liczby wyjść poza ten serwis. Oczywiście nie możemy zapomnieć o bardziej „społecznościowych” formach reklamy, czyli kampaniach z influencerami oraz storytellingu marek, z którymi mamy do czynienia w takich serwisach jak Instagram.

Nasze doświadczenie pokazuje, że połączenie jakościowego contentu z coraz bardziej zaawansowanymi formami reklamowymi i wykorzystanie szeregu dostępnych możliwości reklamowania się w social mediach przynosi bardzo dobre skutki sprzedażowe.