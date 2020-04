Jak zdobywać obserwatorów na Instagramie?

Instagram | Alex Holyoake | Unsplash

Instagram to medium społecznościowe, które skupia się głównie na kwestiach wizualnych. Aplikacja stworzona w 2010 przez Kevina Systroma i Mike Kriegera miała z założenia prezentować zdjęcia użytkowników w kwadratowym formacie , na wzór zdjęć wykonywanych przez aparaty firmy Polaroid. Dwa lata później, czyli w 2012 roku Instagram został zakupiony przez Facebooka za kwotę 1 miliarda dolarów, tym samym stając się integralną częścią komunikacji w social mediach dla firm. Dziś jest to jedna z najbardziej popularnych aplikacji społecznościowych, która skupia ponad 6 milinów użytkowników!





Codziennie na Instagramie publikowanych jest ponad 95 milionów zdjęć i każda marka oraz osoba prywatna może założyć tam swój profil. Wysoka liczba generowanych treści wymusiła na twórcach stworzenia algorytmu, który będzie dopasowywał zasięgi treści w taki sposób, aby użytkownicy widzieli najbardziej ciekawy dla siebie content. Jakie czynniki wpływają na widoczność naszych zdjęć i filmów?

liczba osób obserwujących nasz profil

ilość czasu, jaką użytkownik poświęcił na oglądanie naszego profilu, zdjęcia lub czytanie opisu

liczba polubień oraz komentarzy

liczba udostępnień na InstaStories

liczba kliknięć ‘’zapisz post’’

Pierwszy i najważniejszy z wyżej wymienionych czynników to liczba osób, które obserwują nasz profil. Jak wyróżnić się na tle konkurencji oraz jakie działania płatne i bezpłatne można podjąć, aby zwiększyć liczbę obserwujących? Działania należy podzielić na te, które możemy wprowadzić bez dodatkowego budżetu oraz te, do których realizacji będziemy potrzebować dodatkowych kwot na promocje.

Działania bezpłatne

Komunikacja

Aby efektywnie prowadzić działania na Instagramie, trzeba je dobrze zaplanować. Co to znaczy? Należy ustalić jakiego rodzaju treści będziemy chcieli pokazywać. Najlepiej wybrać sobie 3 główne filary komunikacji i publikując treści kierować się zasadą, aby na jednym zdjęciu były widoczne 2 z nich. Dzięki temu nasza komunikacja będzie spójna, a odbiorcy będą wiedzieli czego mogą się spodziewać.

Jakość contentu

Instagram skupia się głównie na kwestiach wizualnych, dlatego tak ważnym jest, aby dbać o jakość zdjęć i spójną identyfikację graficzną. Jednym z czynników wpływających na decyzję użytkowników o obserwowaniu profilu jest zbliżona estetyka do wyczucia odbiorcy. Bardzo dobrym pomysłem jest stworzenie spójnej siatki, która z widoku profilu będzie tworzyć jedną spójną całość.

Źródło: www.instagram.com/agencja_upmore

Realna wartość

Oczywiście pomimo dbania o kwestie estetyczne nie możemy zapominać o realnej wartości dla odbiorcy. Gdy chcemy zatrzymać użytkownika na dłużej musimy y zadbać by publikowane przez nas treści były przydatne i ciekawe. W czasach, kiedy wiele konkurencyjnych marek korzysta z social mediów, tylko w ten sposób można wzbudzić zainteresowanie i zaangażowanie internautów.

Hasztagi

Integralną częścią dobrze przygotowanego opisu zdjęcia na Instagramie są hasztagi, dlatego warto poświęcić im trochę uwagi. Jakie słowa dobierać po znaku #, aby pozwolić odszukać użytkownikom Twoje zdjęcie? Zacznij od dodania dwóch lub trzech popularnych hasztagów dotyczących Twojej branży (sprawdź czy nie znajdują się na liście zakazanych hasztagów – https://iqhashtags.com/banned-hashtags ) to pozwoli Ci dostać się do kategorii popularnych postów, które będą widoczne w zakładce explore przez pierwsze kilka minut po dodaniu posta, tym samym pozwalając Ci zdobyć dodatkowy zasięg. Następnie wybierz 2-3 hasztagi dopasowane do twojej marki i konkretnie tematyki zdjęcia. Jeśli chcesz budować świadomość swojej marki lub stworzyć swoje własne kategorie – przygotuj listę swoich własnych hasztagów i dodaj jako kolejne znaczniki w opisie.

Dodatkowym wsparciem zasięgu będzie oznaczenie lokalizacji, dzięki temu dodajemy kolejną możliwość wyszukania naszych treści – po tym właśnie parametrze.

Instagram Stories

InstaStories to widoczne 24 godziny od momentu dodania relacje, które daje bardzo duże pole do popisu w kwestii interakcji z użytkownikiem. Ankiety, pytania, odpowiedzi, relacje na żywo – te wszystkie opcje pozwalają w ciekawy i kreatywny sposób zaangażować naszego odbiorcę, tym samym przekonując go do naszej marki tak, by stał się naszym obserwującym. Bardzo dobrym sposobem na zwiększenie zasięgu za pomocą stories jest tworzenie viralowych plansz, które polegają na zasadzie screen&share. Aby treści wyglądały estetycznie i profesjonalnie, warto posłużyć się aplikacjami takimi jak Unfold, Canva.com czy StoryArt.

Przykłady zabawy screen&share, źródło: canva.com

Działania płatne

Influencerzy

Wielu marketerów postrzega Influencer Marketing, jako źródło ogromnego potencjału drzemiącego w tej formie promocji. Współpraca z dobrze dobranym twórcą pozwala zbudować świadomość marki, poszerzyć zasięg, zwiększyć sprzedaż oraz przyczynić się do wzrostu liczby obserwujących. Przy wyborze influencerów do kampanii warto kierować się zbieżnymi wartościami naszej marki i twórcy, tak, aby nasz przekaz był jak najbardziej autentyczny. Kreatywne wykorzystanie tej formy promocji, połączone na przykład z konkursem może przynieś oczekiwane rezultaty w postaci nowej grupy obserwujących nasz profil.

Działania reklamowe

Dzięki temu, że Instagram jest częścią ekosystemu Facebooka, użytkownicy mogą skorzystać z integralnych opcji reklamowych w ramach których, po przeznaczeniu odpowiedniej kwoty budżetu mogą docierać do swojej grupy docelowej. Niestety Instagram nie oferuję formatu reklamowego, którego celem jest stricte zdobywanie nowych obserwujących. Chcąc pozyskać nowych odbiorców możemy skorzystać z następujących celów reklamowych:

W celu zdobycia większej liczby obserwujących możemy posłużyć się trzema formatami promocji: Instagram Post, Dark Post oraz Instagram Stories. Te trzy opcje są możliwe do promowania za pomocą managera reklam w celach: aktywność, zasięg oraz konwersję.

Przy ustawianiu kampanii na etapie zestawu reklam musimy pamiętać o ręcznym wybraniu umiejscowienia na sam Instagram:

Format Dark Post

Stworzony w managerze reklam post tego rodzaju nie pojawi się w naszej siatce, będzie tylko materiałem reklamowym. Odpowiednio przygotowana komunikacja pozwoli zachęcić użytkowników do przejścia na profil. Przy wybieraniu materiału reklamowego wybierz przycisk ‘’Więcej informacji’’, który dodatkowo będzie przekierowywał na Twój profil.

Źródło: www.instagram.com/agencja_upmore

Format Post

Promocja publikowanych postów poszerza grono odbiorców potencjalnie zainteresowanych Twoim profilem, produktem czy usługą.

Źródło: www.instagram.com/agencja_upmore

Format InstaStories

Ten rodzaj reklamy kieruje do linku za pomocą funkcjonalności SWIPE UP, niestety gdy podamy link do profilu otworzy on się w przeglądarce, w której użytkownik prawdopodobnie nie będzie zalogowany. Z pomocą przychodzi aplikacja Urlgeni (https://app.urlgeni.us), dzięki której nasz link zostanie przeformatowany w taki sposób, że dodany do reklamy przeniesie odbiorcę na profil (w aplikacji).

Źródło: www.instagram.com/agencja_upmore

Każda marka posiada swój specyficzny sposób komunikacji oraz konkretną grupę docelową . Nie ma jednego prostego przepisu na zdobywanie followersów na Instagramie. Warto natomiast próbować, dbać o jakość naszych treści, sprawdzać co robi konkurencja i jak reagują na to odbiorcy. Metodą prób i błędów można znaleźć idealny sposób na swoją komunikację na Instagramie, która zainteresuje odbiorców i zachęci ich do obserwowania naszych profili!

AUTOR:

Alicja Kisiel, Senior Social Media Specialist, Up&More



Certyfikowany Social Media Manager z 5-cio letnim doświadczeniem w branży social media. Absolwentka logistyki i marketingu w mediach, na codzień zajmuje się tworzeniem strategii social media dla marek, tworzeniem postów oraz realizowaniu kampanii promocyjnych. W jej portfolio znajdują się takie marki jak Barbie, Shell Helix, Sylimarol, Microsoft czy Ronson Development. Łączy zamiłowanie do social mediów z pasją do sztuki.