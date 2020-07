Jakie funkcjonalności wykorzystać, aby uatrakcyjnić relacje marki na Instagramie?

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Insta Story to format dostępny na Instagramie od 2016 roku, który został wprowadzony przez Facebooka jako odpowiedź na widoczne przez dobę filmy i zdjęcia w kiedyś bardzo popularnej aplikacji SnapChat. Ta opcja bardzo szybko zyskała popularność i aprobatę wśród użytkowników, stając się tym samym liderem wśród aplikacji z tym właśnie formatem. Narzędzie pozwala nam dodawać zdjęcia lub krótkie filmiki, które widoczne są dla obserwatorów przez 24 godziny od chwili dodania. Po tym czasie możemy zapisać je w sekcji wyróżnione, aby zostały na naszym profilu na dłużej.

Jak tworzyć Instagram Stories, które przyciągną uwagę każdego i wyróżnią się na tle konkurencji? Jakich narzędzi używać by nasze treści były unikalne i ciekawe? Oto kilka narzędzi i sposobów, które wyróżnią i urozmaicą Twoje relacje!

NARZĘDZIE W INSTAGRAMIE

Filtry

Instagram daje nam do dyspozycji swoje standardowe filtry, które zmieniają kolorystykę zdjęcia. Dzięki temu możemy dodać naszej treści charakterystycznego klimatu. Filtry są dostępne po zrobieniu zdjęcia lub filmu, gdy przesuniemy palcem w prawo lub w lewo.

Dodatkowo od jakiegoś czasu sami użytkownicy mogę tworzyć filtry oparte o technologie AR, stworzone maski są dostępne w profilu twórcy.

Opcje nagrywania

W opcjach kamery stories mamy dostępne różne formaty, dzięki którym możemy stworzyć niestandardowe Insta Stories:

Boomerang – pozwala nagrać video w ‘’pętli’’, film złożony jest z 5 zdjęć, a potem dorzucana jest sekwencja powrotna. Dzięki temu działa jak bumerang. Rozwiązanie to zostało zaproponowane przez Instagram w odpowiedzi na rosnącą popularność formatu GIF.





Układ – dzięki niemu za pomocą kamery możemy stworzyć kolaż zdjęć, do dyspozycji mamy 6 układów. Od teraz możecie dzielić się ze swoimi obserwatorami większą ilością treści!





SuperZoom – w efektach mamy do dyspozycji mgłe pełną serc, migawki z kamery imitujące dźwięk aparatów paparazzi, animacja o nazwie “smuteczek”, która przedstawia spadające liście i melancholijną ścieżkę dźwiękową i wiele innych! Wykorzystując charakter danego efektu możemy podkreślić klimat swojego komunikatu!

Naklejki i GIF-y

Naklejki i GIF-y dostępne są po zrobieniu zdjęcia lub filmu w prawym głównym roku w kwadratowej ikonce z uśmiechem. Po wpisaniu konkretnej frazy pojawią się nam pasujące do niej obrazki, którymi możemy urozmaicić nasz przekaz. Co ciekawe, własne GIF-y można projektować przez aplikację giphy.com, po przygotowaniu serii i wpisaniu tagów dostępna jest ona w Instagramie.

Ankiety, QUIZ-y, pytania, #Challange

Opcje te dodajemy dokładnie w ten sam sposób jak naklejki. Dzięki tym możliwościom możemy w prosty sposób zadać pytanie fanom lub zachęcić ich do działania.

NARZĘDZIA POZA INSTAGRAMEM

Stories Edit

Aplikacja stworzona przez twórców aplikacji Planoly ma na celu upiększać nasze relacje. W narzędziu dostępne mamy gotowe szablony oraz kilka rodzajów fontów, których możemy używać do tworzenia stories. W gotowe szablony można na razie wrzucać tylko zdjęcia.

Unfold

Jedna z bardziej znanych aplikacji do tworzenia Instastories. Tak jak w przypadku innych aplikacji, posiada szereg spójnych i estetycznych szablonów.

Story Beat

Jeśli chcesz dodawać do swoich relacji muzykę (ta opcja nie jest dostępna w Polsce) zwróć uwagę na aplikacje Story Beat! Dzięki niej z łatwością dodasz podkład muzyczny do swoich Instastories.

Inshot

Edytor zdjęć i video, dzięki któremu zmontujemy film na Stories. Na zdjęcia możemy dodawać emoji, teksty oraz filtry. Dodatkowo aplikacja daje nam możliwość zmiany proporcji obrazu, przycinania kadru oraz dodawania efektu rozmycia. Możemy także dokonać zmiany koloru tła lub dodać napis do nagrania.

Alicja Kisiel

Social Media Manager

Up&More

Certyfikowany Social Media Manager z 5-cio letnim doświadczeniem w branży social media. Absolwentka logistyki i marketingu w mediach, na co dzień zajmuje się tworzeniem strategii social media dla marek, tworzeniem postów oraz realizowaniu kampanii promocyjnych. W jej portfolio znajdują się takie marki jak Barbie, Shell Helix, Sylimarol, Microsoft czy Ronson Development. Łączy zamiłowanie do social mediów z pasją do sztuki.