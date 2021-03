Korzystanie z grup na Facebooku będzie bezpieczniejsze. Serwis wprowadza zmiany

Facebook | fot. Alex Haney | Unsplash

Facebook opublikował aktualizację zasad i zabezpieczeń, dzięki którym odkrywanie i korzystanie z grup stanie się bezpieczniejsze. Wprowadzane zmiany wpłyną na to, jakie grupy pojawiają się w spersonalizowanych rekomendacjach, a także osłabią widoczność grup, które łamią zasady obowiązujące na platformie.

Zmiany w rekomendacjach grup

Zapowiadane zmiany mają na celu m.in. zwiększyć bezpieczeństwo spersonalizowanych rekomendacji grup. W tym celu Facebook rozszerza na cały świat wprowadzone wcześniej w Stanach Zjednoczonych ograniczenie, zgodnie z którym nowe grupy oraz te o tematyce obywatelskiej lub politycznej nie będą wyświetlane w spersonalizowanych rekomendacjach. Nadal jednak będzie możliwe wyszukiwanie takich grup i zapraszanie do nich swoich znajomych.

Jeśli natomiast dana grupa złamie zasady obowiązujące na platformie, to w spersonalizowanych rekomendacjach będzie ona wyświetlana niżej.

Ograniczenia dla grup łamiących zasady

Od teraz osoby które będą chciały dołączyć do grupy będą informowane o tym, czy dana grupa złamała Standardy społeczności tak, aby decyzję o dołączeniu do niej mogły podjąć świadomie. Ponadto, w celu zminimalizowania widoczności i dołączania nowych osób do takiej grupy, zostaną ograniczone możliwości zapraszania nowych użytkowników. Dodatkowo, treści z grup łamiących Standardy społeczności będą pokazywały się niżej w Aktualnościach osób, które już do nich należą, zmniejszając tym ich widoczność.

Ponadto administratorzy i moderatorzy grup będą tymczasowo zobowiązani do akceptowania wszystkich nowych postów. Dotyczy to tych grup, których znacząca liczba członków złamała zasady polityki Facebooka lub była częścią grupy, która została usunięta za nieprzestrzeganie zasad. Oznacza to, że posty w grupie nie będą widoczne dopóki administrator lub moderator ich nie zweryfikuje i zaakceptuje. Jeśli posty łamiące zasady będą nagminnie akceptowane i publikowane, cała grupa zostanie usunięta.

Zasady dotyczące członków grup

Osobom, które regularnie naruszały Standardy społeczności, zostanie okresowo zablokowana możliwość publikowania lub komentowania treści we wszystkich grupach do których należą. Nie będą one też miały możliwości zaprosić innych do jakiejkolwiek grupy lub stworzyć nową. Podejmowane kroki mają na celu zmniejszenie dotarcia tych osób, które chcą używać platformy Facebooka do nieuczciwych celów.

Zmiany będą pojawiać się na platformie stopniowo w następnych miesiącach.

