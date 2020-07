Oto 5 marek, które swoją pozycję zbudowały na Instagramie

Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Pisząc dzisiaj o markach, które zbudowały swoją siłę na Instagramie, czuję się jakbym pisał o potencjale Naszej Klasy, kiedy ludzie dodawali się do znajomych na Facebooku. Patagonia, REI oraz Northface wycofują się z Instagrama, by zaprotestować przeciwko mowie nienawiści. Ale tylko do końca miesiąca…czyli jednak ważny kanał dotarcia.

Do rzeczy. Są marki, które zbudowały biznesową potęgę na Instagramie, ale także ją tam utraciły. Veclaim. Przynaję, że gdybym nie słyszał o tym skandalu i wszedł na feed, nigdy bym nie zgadł, że to ciuchy szyte nad Wisłą. I trafiłbym bingo. Były dziergane w Chinach i oto była cała ta afera. Coś, co mozolnie było budowane, szybko straciło swój urok. Instagramowy kij ma dwa końce. Zostawmy ich w spokoju.

W przypadku Veclaim biznes przynajmniej się kręcił, domorosłe influencerki płaciły dwa razy drożej niż w H&M, by chodzić w dziwnych ubraniach. Tagowanie, instastories, zaagażowanie koleżanek z branży przynosiły efekty. Inna influencerka, Arianna Renee, obdarzona dwoma milionami followersów miała miej szczęścia i sprzedała 36 t-shirtów. Jest to zaskakująco niski wynik. Ja sprzedałem więcej na lokalnej grupie mojej dzielnicy…

Do meritum. Nie będę pisał o ludziach-markach, bo oni ze swoimi Instastories przodują. Moda i podkręcone rzęsy mają się najlepiej w świecie Instagrama. Poszukajmy czegoś ciekawszego.

MISBHV

MISBHV wyróżnia się na tle konkurencji i wykorzystuje potencjał platformy.

Polska marka, stworzona w 2007 roku, prezentuje się na Instagramie światowo. Świeże podejście, żadnych kiczowatych podrób i zdjęć rybim okiem. Przemyślana komunikacja i gratyfikacja w postaci 348k obserwujących. Dzięki konsekwencji estetycznej i skupieniu na jakości zostawia w tyle aspirujących małolatów.

GOD SAVE QUEENS

Polska marka bielizny i strojów kąpielowych. Z odważnymi pozami na każdym kafelku. Popularna w USA i Japonii. Sami właściciele zdradzają, że dostawa produktów do Kylie Jenner przekonwertowała się w miliony lajków. Encyklopedyczny przykład marki, która wyrosła na Instagramie i pokazała, że przy tak dużej konkurencji można stworzyć odważny międzynarodowy brand. Brawo NSFW!

Zamkykając temat modowy, podaję jeszcze krótką listę marek, które pięknie radzą sobie na Instagramie: @localheroes, @drivemebikini, @misslibertevarsovie, @ueg_official.

SHE BURGER

Proszę mi uwierzyć - ten profil wcześniej wyglądał inaczej. Pełno było tam zdjęć bogatych koneserów bułki z mielonym, pozujących z kanapkami na tle swoich tygrysów i prywatnych odrzutowców. Profil zasilany tzw. User Generated Content. Warto wspomnieć, że na Bliskim Wschodzie Instagram pełni rolę sklepu internetowego, gdzie można kupić nawet kozę. She Burger, założony przez dziewczynę z rodziny królewskiej, rządził się prostymi zasadami: zdjęcia burgerów, zdjęcia konsumpcji, przesłane przez fanów i numer telefonu, pod którym składało się zamówienia. Aktualnie prezentowane są tam zdjęcia Burgerowej Burj Khalify i mimo, że surowość UGC przekształciła się w wystylizowane zdjęcia to ten kanał jest potwierdzeniem, że Instargam działa.

Mr. Osom

Nie wiem na czym wyrósł Mr. Osom, ale wyhodował piękny Instagram i stworzył solidną markę. Jedyny szewc, który ma dużo butów. Umiejętnie nie tylko promuje siebie jako artystę, ale także produkty, które współtworzy. Wszystko ogląda się, jak wystawę w galerii sztuki. Oby Instagram był tylko taki.

David Kolbusz

David zbudował swoja siłę poza Instagramem, triumfując w Cannes. Pełni rolę dyrektora kreatywnego w londyńskim oddziale Droga5. Używa platformy do pisania. Pełno tam fucków, uniesień i czarnego humoru. Wzburza się i sprawnie reaguje na panujące trendy. Na szacunek zasługuje jego cięta riposta i to, że stuka te dłużyzny na klawiaturze swojego telefonu. Nie każdy trawi jego styl, ale korzystając z okazji, chciałbym go wypromować. David Follow4Follow? I‘m a big fan!

