Quora testuje formularze lead generation dla reklamodawców

Reklamodawcy mogą pobrać plik CSV potencjalnych klientów, który będzie dostępny w Menedżerze reklam Quory do 180 dni, i zaimportować dane wprost do swoich CRM-ów.

Użytkownicy mogą udostępniać informacje kontaktowe bezpośrednio z poziomu reklam, bez opuszczania serwisu. Po kliknięciu treści sponsorowanych z odpowiednim CTA użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie formularza, na przykład w celu pobrania raportu. Funkcjonalność ma działać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych.

Nowa funkcja Quory była do przewidzenia. LinkedIn dodał formularze lead gen do sponsorowanych kampanii InMail i dynamicznych reklam już w 2017 roku; Facebook w sierpniu, umożliwił firmom tworzenie automatycznych pytań i odpowiedzi bezpośrednio w Messengerze, a Google obecnie testuje rozszerzenia formularzy dla reklam w wyszukiwarce.

Quora, mimo że na udostępnienie polskiej wersji, wciąż trzeba czekać, to miejsce, które zwłaszcza dla firm, których działania content marketingowe nie polegają na budowaniu zasięgu tylko eksperckiego wizerunku. Czy nowa funkcjonalność okaże się przydatna reklamodawcom?

Agnieszka Sosnowska

CEO

Biuro Podróży Reklamy

Quora już dziś ma całkiem fajne adsy w swojej obecnej postaci - dużo funkcji, akceptowalne ceny, niezłą skuteczność. Możliwość rozliczania się za leady jeszcze poprawi atrakcyjność tego narzędzia. Adsy Quora mają bardzo natywny charakter. Dzięki temu osiągają dobre CTR-y, choć z leadami nie wygląda to już tak różowo, ale nie jest źle. Jeśli Quora weźmie na swoje barki odpowiedzialność za leada i da dobrą cenę - to na pewno będzie to ukłon w stronę agencji i marketerów. Nie jestem pewien tylko tej ceny. O ile marketing na rynki anglojęzyczne ma sens z Quora ads, to już na rynek polski niekoniecznie bo jednak wolumen najczęściej jest za mały.

Alicja Markiewicz

Marketing Manager

Osom Studio

Formularz lead generation dostępny dla reklamodawców, który obecnie testuje Quora, zdaje się mieć ogromny potencjał dla marek. Co więcej, wydawać by się mogło, że to właśnie dla tych brandów, które oferują usługi czy rozwiązania B2B, bowiem - jak pokazują statystyki - użytkownicy Quory to osoby decyzyjne w swoich firmach (aż 40% zajmuje stanowiska kierownicze). Świetnie sprofilowana grupa docelowa plus rozwiązania służące generowaniu leadów, wraz z możliwością integracji zasobów reklamowych z CRM - brzmi fenomenalnie, prawda?

Warto wziąć jednak pod uwagę jedną istotną kwestię. Rejestracja w serwisie Quora możliwa jest nie tylko poprzez wypełnienie formularza, ale także poprzez połączenie z kontem Google czy Facebook. Oznacza to, że duża część użytkowników Quory korzysta z tego serwisu za pomocą swoich prywatnych kont, a idąc dalej osobistych adresów mailowych (co zrozumiałe, bo jest to niezwykle wygodny sposób logowania).

Innymi słowy, marki prowadzące działania reklamowe na Quorze, powinny ocenić, jak bardzo wartościowe są dla nich prywatne dane odbiorców i ich możliwość dalszego wykorzystania oraz potencjalna efektywność tego rodzaju działań. Być może, nowe rozwiązanie Quory ma potencjał wyłącznie dla marek oferujących inne, niż biznesowe, usługi czy rozwiązania (choć mogą stanowić swego rodzaju niszę akurat w tym serwisie). Warto przetestować!

Łukasz Lubiński

performance marketing manager

Zjednoczenie.com

Nowa funkcjonalność na Quorze w postaci formularzy do generowania leadów to ciekawy pomysł, aczkolwiek trudno ocenić czy przyjmie się i czy faktycznie będzie można skutecznie generować dzięki niemu leady. Co prawda z marketingowego punktu widzenia to dobra informacja, ponieważ marketerzy otrzymują kolejne narzędzie do realizacji celów przy kampaniach leadowych. Formuła Quory polegająca na schemacie pytanie - odpowiedź może być ciekawym miejscem do przedstawiania oferty firmy odpowiadającej na problemy użytkowników zadających pytania (zarówno w segmencie B2B jak i B2C). Z drugiej strony, ta sama formuła może być jednak przeszkodą z racji tego, że użytkownicy zadający pytania liczą na pomoc społeczności, a nie komercyjne formularze firm zewnętrznych. Po kilku testach będzie można ocenić potencjał tego typu rozwiązania dla różnych branż, bo z pewnością nie dla każdego będzie to odpowiednie miejsce na reklamę leadową.