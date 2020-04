Reklama na LinkedIn. Jak prowadzić kampanię?

LinkedIN | fot. Greg Bulla | Unsplash

Jeżeli miałeś już okazję tworzyć kampanie reklamowe na platformie społecznościowej Facebooka, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Panel reklamowy LinkedIn jest do niego bardzo podobny. Wszystkie dostępne systemy PPC, które możemy spotkać w social media mają ze sobą wiele wspólnego. LinkedIn ma do dyspozycji bardzo rozbudowany system reklamowy, a sposób dotarcia do konkretnych grup odbiorców jest bardziej precyzyjny niż w przypadku Facebooka, jednak nadal wiele firm nie docenia jego możliwości.

Aby spróbować na „własnej skórze”, jaki potencjał tkwi w kampaniach reklamowych na tym kanale, pokażemy Ci krok po kroku, jak stworzyć swoją pierwszą kampanię – określić cel, format, grupę odbiorców, a także budżet. Do dzieła!

Krok 1. Konto reklamowe na LinkedInie

Jeżeli chcesz tworzyć płatne kampanie na tym kanale – niezbędny jest profil firmowy, pod który należy podłączyć swoje prywatne konto (analogicznie do Facebooka). Zyskasz wtedy dostęp do zarządzania firmowym kontem, a także opcji reklamowych.

Ostatnim etapem będzie założenie Menedżera Kampanii, powiązanego ze stroną firmową. Aby to zrobić, przejdź do panelu tworzenia reklamy i kliknij „zarządzanie reklamami”. Wypełnij formularz podający swoje dane (użyj tych, którymi logujesz się do profilu prywatnego), a także podaj nazwę lub adres URL zarządzanej strony. Kliknij „zapisz”.

Ważne! Nadal na LinkedInie nie ma możliwości płacenia w złotówkach, dlatego pamiętaj o zaznaczeniu opcji waluty dla Krajów Europejskich. Po kliknięciu „zapisz” znalazłeś się w swoim panelu reklamowym, gdzie masz dostęp do wszystkich kont reklamowych, zarówno własnych jak i udostępnianych Tobie. Nie pozostaje nic innego jak przejść do etapu tworzenia.

Krok 2. Określ cel reklamowy

Pierwszym etapem tworzenia skutecznej reklamy jest dobranie odpowiedniego celu, który chcemy osiągnąć. Dzięki temu już na początku precyzyjnie dostosujemy kampanię do naszych potrzeb. Mamy do dyspozycji trzy cele:

Świadomość marki – ta opcja jest dobra, jeśli rozpoczynamy działania reklamowe na LinkedInie i chcemy budować świadomość marki wśród jej odbiorców. Za pomocą tego celu jesteśmy wstanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Do dyspozycji mamy niemal wszystkie formaty reklamowe oprócz wiadomości sponsorowanych.





– ta opcja jest dobra, jeśli rozpoczynamy działania reklamowe na LinkedInie i chcemy budować świadomość marki wśród jej odbiorców. Za pomocą tego celu jesteśmy wstanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Do dyspozycji mamy niemal wszystkie formaty reklamowe oprócz wiadomości sponsorowanych. Zainteresowanie – pozwala zwiększyć zainteresowanie wokół promowanych przez nas treści. W ramach tej kategorii mamy do dyspozycji trzy cele - odwiedziny witryny, interakcje, czyli zwiększenie liczby reakcji lub wyświetlenia wideo – ostatnia opcja sprawdzi się szczególnie jeśli chcemy wypromować film dotyczący marki.





– pozwala zwiększyć zainteresowanie wokół promowanych przez nas treści. W ramach tej kategorii mamy do dyspozycji trzy cele - odwiedziny witryny, interakcje, czyli zwiększenie liczby reakcji lub wyświetlenia wideo – ostatnia opcja sprawdzi się szczególnie jeśli chcemy wypromować film dotyczący marki. Konwersje – ten cel powinniśmy rozważyć na ostatnim etapie ścieżki marketingowej. Dlaczego? Jeżeli chcemy nakłonić odbiorców do określonych działań, musimy najpierw pozwolić im się zapoznać z naszą marką. Konwersje dzielą się na trzy podkategorie: generowanie potencjalnych klientów, kandydaci na ofertę pracy i konwersja witryny.

Krok 3. Dobierz odbiorców komunikatu reklamowego

Musimy przyznać, że ta opcja na LinkedInie jest ogromną przewagą względem targetowania reklam w innych kanałach społecznościowych. Do dyspozycji mamy gotowe grupy odbiorców, co znacznie ułatwia nam pracę. Możemy też ustawić te parametry samodzielnie. Mamy możliwość określenia do kogo chcemy dotrzeć według dostępnych kryteriów, jak firma, stanowisko, doświadczenie, umiejętności lub też – zaimportować swoje kontakty mailowe i telefoniczne.

Rada! Ten etap tworzenia kampanii jest czasochłonny, ale w dużej mierze będzie decydował o skuteczności reklamy i jej efektach, dlatego poświęć więcej czasu na to, by dobrze stargetować swoją grupę odbiorców. Warto również pamiętać o zaznaczeniu języka, którym posługują się nasi odbiorcy. Pozwoli to domyślnie kierować naszą reklamę na odpowiednie profile. W przypadku grup, które mają mniejszą konkurencję koszt reklamy może być mniejszy. Jeżeli jednak naszym celem jest zwiększenie świadomości marki i dotarcie do atrakcyjniejszej grupy docelowej – musimy liczyć się ze zwiększeniem kosztów reklamy.

Krok 4. Dobierz odpowiedni format reklamy

Dobór odpowiedniego formatu ma ogromne znaczenie dla jego skuteczności. W zależności od wybranego celu LinkedIn proponuje nam zakres formatów, które będą przynosiły najlepsze efekty. (Poszczególne formaty zostały omówione bardziej szczegółowo w pierwszej części tekstu.)

Reklama z pojedynczym obrazem

Wideo

Karuzela

Reklama tekstowa

Spotlight

Pozyskiwanie obserwujących

Reklama w wiadomości

Reklama konwersacyjna (wersja BETA)

Tekst oraz grafika, czyli single image ad – sprawdzi się, kiedy naszym celem jest zwiększenie świadomości marki lub produktu czy też chcemy nawiązać kontakt z klientem. Format wideo wykorzystuj, jeżeli zależy Ci na zwiększeniu zaangażowania odbiorców. Karuzela, czyli format składający się z kilku przesuwanych obrazów (analogicznie do Facebooka) sprawdzi się w kreatywnych kampaniach, gdzie pokazujemy np. kilka cech danego produktu lub kilka wariantów czy w koncepcjach, gdzie opowiadamy „story”.

Ważne! Skorzystaj z przycisku CTA – reklama na LinkedInie oprócz tekstu, nagłówka opisu i koncepcji graficznej ma również opcję umieszczenia przycisku CTA (Call To Action). Ponownie ta kategoria jest znacznie bardziej rozbudowana niż na Facebooku.

Krok 5. Miejsce docelowe

Ta opcja daje nam możliwość lepszego dotarcia do ukierunkowanych odbiorców przez lokowanie reklamy w wybranych aplikacjach i witrynach. W tym zakresie możemy jednocześnie wykluczyć te aplikacje i witryny, do których nie chcemy, aby docierała reklama.

Krok 6. Budżet i harmonogram kampanii

Zanim przejdziemy do tematu budżetu, warto najpierw przybliżyć sposób działania algorytmu reklamowego na LinkedIn. Ten kanał społecznościowy to przykład systemu second-price-auction. Oznacza to, że w tym modelu zwycięzca aukcji płaci minimalnie więcej, tak aby przelicytować innych reklamodawców. Nie ma tutaj znaczenia jak wysoko ustalona była stawka. Podczas tworzenia kampanii reklamowej, system podpowie nam, jaką kwotę należy przeznaczyć, aby spełnić założony cel. Są to jednak prognozowane wartości. Czy reklama na LinkedIn jest droga? Odpowiedź brzmi: droższa niż na Facebooku, ale jednocześnie musimy brać pod uwagę atuty tego kanału i precyzyjność dotarcia. Warto również wiedzieć, że ta platforma, w przeciwieństwie do Facebooka, nie jest obecnie przesycona treściami reklamowymi, co zwiększa szanse na to, że osiągniemy cel i uzyskamy lepsze efekty.

LinkedIn pozwala działać na minimalnych stawkach, poniżej których nie da się ustawić kampanii reklamowej. Są to kwoty, które jesteśmy wstanie zapłacić za każdą aktywność:

CPC – za kliknięcie

CPV – koszt wyświetlania wideo

CPM – koszt za 1000 wyświetleń

Po określeniu budżetu dziennego lub całkowitego (ta druga opcja pozwala nam precyzyjniej kontrolować wydawane kwoty) oraz harmonogramu, pozostaje nam konfiguracja jednej z najistotniejszych opcji - śledzenia konwersji (Insight Tag), które pozwala gromadzić dane na temat kliknięć i wyświetleń reklamy, a co za tym idzie – mierzyć skuteczność i zwrot z inwestycji.

Paulina Kunicka

Marketing Manager

Lightscape

Natalia Kowalska

PR Manager

Lightscape