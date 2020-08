Rozmowy Facebooka. Portal społecznościowy będzie tworzył podcast

Facebook zaprezentował pierwsze odcinki nowego podcastu. Seria zatytułowana „Rozmowy Facebooka" będzie poświęcona trendom społecznym i biznesowym oraz technologii.

Podcast został podzielony na trzy cykle tematyczne.

- Trendy - w tej serii dyskusje z badaczami i ekspertami będą dotyczyć szerokiej perspektywy nowych zjawisk społecznych i technologicznych, które wpływają na biznes

- Marki - tutaj autorzy podcastu i ich goście będą rozmawiać o tym jak firmy opowiadają swoje historie – przeanalizują najciekawsze kampanie i zastanowią się jak zmienia się podejście do marketingu.

- Narzędzia - cykl skupi się na technologiach Facebooka. Pracownicy firmy opowiedzą o najnowszych dostępnych rozwiązaniach, kierunkach w jakich idą media społecznościowe, o tym jak kreatywnie wykorzystywać platformy technologiczne oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby korzystać z nich w bezpieczny sposób.

– Facebook istnieje aby zbliżać ludzi i wspierać ich w budowaniu społeczności. To oczywiste, że realizacja tego celu nie jest możliwa bez rozmów, dlatego są one dla nas tak ważne. Rozmowy pomagają nam też lepiej rozumieć świat. Zmiany, szczególnie w świecie reklamy i technologii, zachodzą szybko i kontakt z innymi ludźmi jest niezbędny aby za nimi nadążyć. Wierzę, że nasz podcast będzie ciekawym źródłem wiedzy i inspiracji – mówi Agnieszka Kosik, Head of Poland at Facebook.