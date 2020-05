Wszystko w naszych rękach. McDonald’s Polska chce pomóc w walce w epidemią

Kolejna marka startuje z akcją, której celem jest pomoc w walce z epidemią koronawirusa. McDonald’s Polska rozpoczął kampanię „Wszystko w naszych rękach”, której zadaniem jest promowanie częstego i odpowiedniego mycia rąk. Głównym środkiem przekazu w tej inicjatywie są social media, w których marka przekonuje, że "mycie rąk może również angażować i być po prostu fajne".

Koncepcja kampanii opiera się na specjalnie przygotowanym 30 sekundowym utworze oraz dedykowanym do niego układzie choreograficznym skupiającym się na myciu rąk. Utwór muzyczny przygotował Holak, raper, artysta młodego pokolenia.

- Cieszę, się, że wziąłem udział w tej aktywacji. Chodzi o to, żeby przypomnieć jak istotne jest mycie rąk. Liczę, że dzięki formie w jakiej to zrobiliśmy, temat trafi do młodszych, a idea zostanie utrwalona. Myślę, że wszyscy możemy na tym skorzystać – mówi Mateusz Holak, raper.