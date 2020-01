BERT najważniejsza aktualizacja Google w 2019. Jak zmieni wyniki wyszukiwania?

Google | fot. Lauren Edvalson | Unsplash

Pod koniec 2019 roku Google wprowadziło największą aktualizację algorytmu od czasu wprowadzenia Rank Brain prawie pięć lat temu. BERT miał ​​wpłynąć na 10% zapytań, głównie tych w języku angielskim, choć Google jak to Google i tu trochę namieszało. BERT z zasady miał "rozprzestrzenić" się na inne języki "z czasem" , ale już wielojęzyczne featured snippets miały być nim dotknięte od razu. Wygląda jednak na to, że wszystko poszło dużo szybciej.

Czym jest BERT? Aktualizacją, która - dzięki sieci neuronowej - ma służyć lepszemu rozumieniu języka naturalnego. W praktyce powinno się to objawiać tym, że Google będzie w stanie lepiej rozumieć niuanse i kontekst każdego wyszukiwania, a co za tym idzie lepiej dopasowywać wyniki do intencji użytkowników. Google tłumaczyło to na przykładzie frazy "podróżujący z Brazylii do USA w 2019 roku potrzebują wizy". W tym wypadku słowo "do" jest bowiem kluczowe dla zrozumienia całego zapytania. Wcześniej wyszukiwarka zwracała wyniki dotyczące obywateli USA podróżujących do Brazylii.

BERT uwzględnia kontekst wyszukiwania – nie rozpatruje słów składających się na wyszukiwane zapytanie oddzielnie, a interpretuje je szerzej, sprawdzając, w jaki sposób semantycznie wiążą się one z każdym poprzednim i kolejnym wyrazem. Dzięki temu wyszukiwarka zaprezentuje bardziej trafne odpowiedzi na zapytania użytkownika, zwłaszcza te o rozbudowanej konstrukcji. Niuanse językowe, które dotąd wprowadzały zamęt do otrzymywanych wyników (np. wyrazy wieloznaczne czy przyimki), przestaną stanowić tak duży problem, Google spojrzy na nie o wiele bardziej „ludzkim” okiem. Anna Kołodziejczyk, SEO Specialist, ECHO Marketing

BERT miał zacząć "uczyć się" od języka angielskiego, bo właśnie w nim tworzona jest ogromna większość treści internetowych, a później przekładać wnioski na inne języki.

Wielu przedstawicieli branż spodziewało się więc, że wdrożenie BERT-a może potrwać, jeśli nie miesiące, to nawet lata, ale wygląda na to, że Google uwija się szybciej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Już pod koniec grudnia, jak podaje Search Engine Roundtable, rozprzestrzenił się na 70 języków na całym świecie, zaskakując nawet Danny'ego Sullivana i Johna Muellera z Google.

Despite no official word from Google, it seems BERT is now live for other languages beyond English. Can you confirm ⁦@dannysullivan⁩ ⁦@searchliaison⁩?



Busca do Google terá sua maior mudança em cinco anos com novo algoritmo - Estadão https://t.co/ZI5mxTuEe7 — Pedro Dias: ~/pedro$ (@pedrodias) 9 grudnia 2019

BERT, our new way for Google Search to better understand language, is now rolling out to over 70 languages worldwide. It initially launched in Oct. for US English. You can read more about BERT below & a full list of languages is in this thread.... https://t.co/NuKVdg6HYM — Google SearchLiaison (@searchliaison) 9 grudnia 2019

Jakie to języki?

Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Lao, Latvian, Lithuanian, Macedonian

Malay (Brunei Darussalam & Malaysia), Malayalam, Maltese, Marathi, Mongolian, Nepali, Norwegian, Polish.... (MORE) — Google SearchLiaison (@searchliaison) 9 grudnia 2019

Jak BERT wpłynie na wyniki wyszukiwania?

BERT, jako że pod koniec 2019 roku stał się tematem rozgrzewającym emocje branży SEO, z miejsca był wskazywany jako potencjalny winowajca wszelkich zmian w SERP-ach. Bez względu na to, czy spadało, czy rosło, podejrzenia padały na BERT-a, choć jego sprawstwo - jako że czynników rankingowych jest kilkaset - mogło być jedynie domniemane. Co na to Google? To, co zawsze.

Google, chce - i mówi o tym do znudzenia - by SEO koncentrowało się na dostarczaniu użytkownikom możliwie najlepszych wrażeń, na które, oprócz technicznych aspektów takich jak choćby dopasowanie strony do urządzeń mobilnych, składają się wysokojakościowe i unikalne treści. Upychanie w nich słów kluczowych nic nie da, ale... nie jest to żadna nowina.

BERT będzie jednak jeszcze lepiej rozumiał kontekst zapytań, co wiąże się z koniecznością tworzenia treści jeszcze lepiej odpowiadających zapotrzebowaniu użytkowników. I nie chodzi to o tworzenie epickich postów, traktujących o 50 różnych zagadnieniach na przestrzeni 10 000 słów, tylko o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi na pytanie wyszukiwarki i zapewnienie wartości większej niż konkurencja. Tylko tyle i aż tyle. Nie da się bowiem "optymalizować pod BERTA", trzeba optymalizować stronę z myślą o użytkowniku. A nie dość, że staje się on coraz bardziej wymagający, to oczekuje też nowych sposobów interakcji.

Wprowadzane zmiany doskonale odpowiadają na oczekiwania użytkowników, które związane są m.in. ze wzrostem popularności wyszukań głosowych czy potrzebą lepszego rozumienia sensu złożonych zapytań. Dzięki wprowadzonym zmianom Google lepiej jest w stanie przetworzyć zapytania wieloczłonowe ściśle związane z naturalną formą języka, a co za tym idzie, zaprezentować lepsze wyniki użytkownikom. Benedykt Protasiuk, SEO Manager, SEMPAI

"Zaprzyjaźnienie" się z BERT-em jest więc wskazane i to nie tylko ze względu na pozycję w SERPach. Przecież tylko użytkownik, który znajduje na stronie to, czego szuka, skłonny jest dokonać pożądanej konwersji. A ostatecznie, właśnie o to chodzi.