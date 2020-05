Blog w subdomenie czy w katalogu domeny głównej – co jest lepsze dla SEO?

traffic | fot. Adrian Schwarz | Unsplash

Debata "subfolder vs subdomena" rozgrzewa branże SEO od dawna, a Google, jak to Google, nie pomaga jednoznacznie rozwiązać tego dylematu, twierdząc, że wyszukiwarka traktuje je tak samo. SEOwcy zwracają jednak uwagę na to, że - mimo iż roboty Google mogą tak samo crawlować subdomeny jak podfoldery - jest pewna logika, na którą trzeba zwrócić uwagę projektując architekturę informacji na własnej stronie. Jakie więc są zalety i wady obu rozwiązań? O to zapytaliśmy Michała Karolczyka, dyrektora marketingu z agencji SEMAHEAD.

Michał Karolczyk

dyrektor marketingu

SEMAHEAD

Blog firmowy w obecnych czasach jest czymś, co może zauważalnie zwiększyć widoczność witryny w wyszukiwarce, a więc znacznie poszerzyć ilość słów kluczowych, po których znaleźć nas mogą potencjalni klienci. Chodzi tutaj przede wszystkim o słowa należące do tzw. długiego ogona (czyli te bardziej szczegółowe zapytania, składające się przynajmniej z 2 - 3 słów). Blog to doskonały sposób na wspomaganie sprzedaży oraz lojalizację użytkownika.

Jeśli podjąłeś już decyzję o tym, że zakładasz bloga firmowego, najpewniej zadajesz sobie pytanie gdzie go ulokować? Istnieją dwa rozwiązania – umieszczenie go w osobnej subdomenie lub w obrębie zwykłej podstrony należącej do tej samej domeny, na której obecny jest sklep lub inny rodzaj strony internetowej. Postaram się poniżej odpowiedzieć, które z rozwiązań warto wybrać.

Blog w katalogu – wady i zalety

Przykład adresu: https://domena.pl/blo

Przykład znanej marki: https://allegro.pl/artykuly

Zalety:

blog na starcie zyskuje „moc” domeny głównej, a więc nie zaczynamy proces pozycjonowania od zera;

wzmacniamy „siłę” domeny głównej, dzięki stale rozbudowywanym treściom;

domena główna zyskuje nowe naturalne linki, dzięki udostępnianiu wpisów blogowych w internecie przez czytelników;

blog jest identyfikowany przez użytkowników z główną domeną, a więc istotą naszej marki.

Wady:

wszelkie kary, które otrzymamy od Google (np. za złe linki) odbiją się negatywnie na całej domenie;

blog nie powinien pozycjonować się na frazy zarezerwowane stricte dla głównego serwisu, ponieważ prowadzi to do kanibalizacji słów kluczowych;

w specyficznych przypadkach zdarza się, że blog stworzony na innym silniku niż podstawowa część strony (np. na Wordpressie) to dodatkowa furtka na zhakowanie całej strony.

Blog w subdomenie – wady i zalety

Przykład adresu: https://blog.domena.pl/

Przykład znanej marki: https://trendy.allani.pl/

Zalety:

tworząc treści, możesz używać tych samych słów kluczowych, co na domenie głównej, ponieważ Google traktuje domenę oraz subdomenę jako dwa osobne byty, a więc nie będziemy mieli do czynienia z kanibalizacją treści;

linki z bloga, które prowadzą do podstawowej domeny, mają większą „moc” jeśli pochodzą z osobnej subdomeny (oczywiście jeśli ta jest już odpowiednio wypozycjonowana);

ewentualne kary od Google dla bloga nie wpływają negatywnie na pozycje domeny głównej w tak dużym stopniu, jak w sytuacji, gdzie blog znajduje się w katalogu.

Wady:

„siła” subdomeny jest budowana od zera, ponieważ dla Google jest to całkowicie odrębny byt, a więc całkowicie nowa strona;

wartościowe treści na blogu nie wpływają bezpośrednio na zwiększenie widoczności domeny głównej;

musimy pozycjonować dwie domeny na raz, a więc sumaryczne koszty będą wyższe.

Podsumowanie – gdzie opublikować bloga?

Każde z przedstawionych powyżej rozwiązań ma swoje wady i zalety, jednak moim zdaniem znacznie bardziej korzystna może okazać się publikacja bloga w katalogu, ponieważ oznacza to jego szybsze pozycjonowanie, lepsze linkowanie wewnętrzne, spójność z główną marką oraz stałe zwiększanie widoczności domeny głównej, co w konsekwencji oznacza znaczącą synergię działań. Z kolei subdomena najlepiej sprawdza się jako miejsce dla prowadzenia biznesu o odrębnym charakterze, ponieważ blog w katalogu jest automatycznie nacechowany tematyką domeny głównej.

Prowadząc bloga starajmy się przede wszystkim odpowiadać na często zadawane pytania związane z branżą w której działamy. Dzięki temu stawiamy się w roli eksperta i możemy nawiązać realną interakcję z użytkownikami strony oraz klientami sklepu internetowego. To dodatkowa zaleta prowadzenia bloga w katalogu.