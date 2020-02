Co powinien zawierać audyt SEO i dlaczego nie powinien być darmowy?

architektura | fot. Mike Kononov | Unsplash

Audyt SEO, czyli analiza wszystkich aspektów strony www, które mogą mieć wpływ na jej pozycję w SERP-ach, to pierwszy krok do poprawy jej widoczności. Podczas takiej weryfikacji sprawdza się zarówno techniczne aspekty wykonania witryny, jak i jakość opublikowanych na niej treści oraz profil prowadzących do niej linków. Niestety, "darmowy audyt SEO" to także - jak mówi Marta Smaga z agencji TBMS - "cwany sposób handlowca na pozyskanie klienta".

Audyt SEO rzeczywiście powinien stanowić wstęp do działań optymalizacyjnych, ale - by stał się podstawą wyboru rzetelnego partnera - warto wiedzieć - po pierwsze - że trzeba za niego zapłacić, a - po drugie - czego po nim oczekiwać. I właśnie o to zapytaliśmy ekspertów.

Marta Smaga

członek zarządu

TBMS Digital Agency

Agencje marketingowe już od dłuższego czasu masowo rozsyłają darmowe audyty SEO wraz z ofertami swoich usług. W rzeczywistości są to pseudo audyty, przygotowane zazwyczaj niedbale, automatycznie, sztampowo, nie zawierają pogłębionej analizy strony oraz nie uwzględniają specyfiki firmy i rynku, na którym ona działa. Kilka wykresów z Senuto lub Ahrefsa i trochę branżowego, niezrozumiałego dla klienta żargonu, mają sprawić wrażenie, że są profesjonale. Dla odbiorcy spoza branży, a nawet dla marketera, który nie specjalizuje się w digitalu, są to dane zupełnie niezrozumiałe, ale przy tym sprawiają wrażenie ważnych.

Złowiony w ten sposób klient kupuje usługę, najczęściej tanią. Cierpliwie czeka na efekty, bo słyszy od początku – zgodnie z prawdą – że taka jest specyfika SEO i działania takie przyniosą efekty dopiero po dość długim czasie. Po roku okazuje się jednak, że wyników nie ma. Niestety, spotkałam wielu marketerów lub przedsiębiorców, którzy po takich doświadczeniach twierdzą, że nie ma sensu inwestować w SEO, bo to nie działa.

Dobry audyt SEO wymaga czasu i dogłębnej analizy. W TBMS pracę nad nim zawsze zaczynamy od poznania i zrozumienia działalności klienta, jego rynku, grupy docelowej, konkurencji. Na tej podstawie przygotowujemy listę fraz kluczowych istotnych biznesowo. Przy ich uwzględnieniu przygotowujemy zestaw bardzo praktycznych rekomendacji, dotyczących tego, co należy zmienić na stronie, aby poprawić jej widoczność w Google i pozyskiwać tą drogą nowych klientów. Obejmują one nie tylko aspekty techniczne, ale również kwestie optymalizacji i rozbudowy kontentu, linków, a także User Experience, bo celem nie jest jedynie odnotowanie wizyty użytkownika z Google’a, ale zatrzymanie go na stronie i zwiększanie konwersji.

Nawet bardzo dobry dokument nie daje jednak gwarancji, że klient uwierzy w SEO. Spotykam się z ludźmi, którzy oczekują, że skoro zapłacili kilka tysięcy złotych za profesjonalny audyt, to efekty powinny przyjść same. Oczywiście wynika to z niewiedzy – i znowu winne są same agencje, które sprzedając usługę nie tłumaczą wystarczająco wyraźnie, na czym ona polega, że dostarczą zestaw wytycznych, które następnie klient będzie musiał na swojej stronie wdrożyć, co wiąże się z kolejnymi, niemałymi kosztami.

Aleksandra Chłapińska

SEO Specialist

ECHO Marketing

Audyt SEO to przede wszystkim analiza techniczna strony i analiza treściowa. To dwie najważniejsze kwestie, których nie może zabraknąć. Bez nich nie powinniśmy się podejmować prac SEO, bo istnieje ryzyko pogorszenia widoczności strony w wyszukiwarce.

Żaden audyt nie obejdzie się bez analizy:

technicznej strony (m.in. sprawdzenie szybkości wczytywania strony, kodowanie, wykorzystanie protokołów, zastosowanie plików robots.txt, czy sitemap.xml, obsługi wersji mobilnej),

meta znaczników (m.in. sprawdzenie meta tagów strony, jak Title czy Description, struktury strony),

adresów URL (sprawdzenie poprawności adresów URL pod kątem m.in. SEO User Friendly),

konkurencji (dobra analiza konkurencji może stanowić punkt do przemyślenia, np. co do wyboru taktyki SEO),

linkowania (zarówno wewnętrznego w obrębie strony, jak i linków przychodzących),

treściowej (czyli sprawdzenia jakości i unikalności contentu znajdującego się na stronie, stworzenia rekomendacji dla istniejących podstron oraz wykorzystanych grafik, wykonania analizy fraz kluczowych).

Dlaczego dobry audyt = płatny audyt?

Prawidłowo wykonany, dogłębny audyt SEO jest tworzony w oparciu o szereg zewnętrznych narzędzi, które nie są darmowe. Dodatkowo samo sporządzenie audytu wymaga od SEOwca czasu i dużej wiedzy – sprawdzenie witryny tak, żeby faktycznie uzyskać wartościową wiedzę, jest czasochłonne. Czasem sama analiza słów kluczowych (w zależności od wielkości serwisu) może zająć kilka dni.

Do każdego audytu należy podejść indywidualnie. Nie istnieje jeden określony szablon działań, które można zastosować w stosunku do każdej strony. Dodatkowo w audycie powinny znaleźć się także rekomendacje zmian, które są dostosowane indywidualnie do klienta. W końcu coś, co zadziałało u jednego, niekoniecznie sprawdzi się w innej branży. Warto wziąć pod uwagę, że darmowy audyt, zwłaszcza taki, który został stworzony przez początkującego SEOwca, może zawierać błędy, złe zalecenia lub założenia. Ich wdrożenie... nie przyniesie nic dobrego naszej stronie.

Michał Gierat

SEO Specialist

Result Media

Przez określenie „audyt SEO” możemy rozumieć zarówno darmowo wykonywany „audyt” z wykorzystaniem wielu popularnych narzędzi, jak i dokument poświadczający przeprowadzenie badania strony czy część oferty skłaniająca potencjalnego klienta do podjęcia współpracy z firmą. Zwróćmy jednak uwagę, że audytem SEO jest nie tyle sam dokument, co analiza strony wykonana przez specjalistę znającego aktualne zalecenia dostosowania stron do wytycznych Google.

Wykonanie rzeczowego, związanego ze stanem faktycznym badania domeny zajmuje zazwyczaj dużo czasu, z czego nie wszyscy klienci zdają sobie sprawę. W przypadku rozbudowanych stron jest to nawet klika tygodni, ponieważ specjalista musi przeanalizować znaczną ilość danych i korzysta przy tym z wielu narzędzi. Na bezpłatny audyt SEO w takiej sytuacji może liczyć jedynie bardzo popularna marka, gdy to SEO-wcom zależy, aby mieć ją w swoim portfolio. Niestety, czasem zdarza się, że darmowy audyt będzie zawierał tylko bardzo ogólne wnioski, które trudno wykorzystać dla poprawienia jakości strony. Są też agencje, które proponują wykonanie audytu za 0 zł, ale najczęściej jest to element pakietu, co oznacza, że nierzadko bardzo drogi audyt jest wliczony w cenę miesięcznego abonamentu.

Czym jest audyt SEO?

Audyt SEO to badanie wszystkich czynników onsite i offsite, które zna dany specjalista SEO i które mają jakiekolwiek przełożenie na dalsze pozycjonowanie strony.

Niezbędne elementy audytu to:

• analiza widoczności strony w sieci;

• analiza słów kluczowych i potencjałów nowych fraz;

• analiza konkurencji – stron bezpośrednio walczących o istotne frazy, ale też zapoznanie się z pozostałym otoczeniem w wynikach wyszukiwania;

• analiza budowy strony - sposób jej działania i dostosowania do funkcjonowania na różnych urządzeniach;

• analiza szybkości działania strony;

• aktualne przystosowanie strony do obecnych standardów SEO;

• analiza profilu linkowego i historii domeny;

• analiza treści obecnych w serwisie włącznie z przedstawieniem koncepcji rozwoju serwisu;

• analiza danych zawartych w narzędziach dołączonych do strony w celu wykrycia anomalii;

• sprawdzenie pozostałych elementów, które mogą mieć wpływ na pozycje strony.

Gotowy dokument może być ostatecznie krótszy, ponieważ nie będzie opisywał poprawnie funkcjonujących elementów. Pamiętajmy jednak, że na cenę audytu wpływa czas, który specjalista musi poświecić na sprawdzenie wszystkich czynników.

Co zawiera audyt SEO?

Zdecydowanie coraz większa liczba specjalistów SEO przyjmuje podział dokumentu na pięć głównych sekcji. Niezależnie od tego, w jakiej kolejności zostaną one zaprezentowane w audycie, są to:

Analiza widoczności - ta sekcja zwykle pokazuje, jak strona obecnie wygląda w sieci, wyznaczana jest pozycja startowa, ustalany benchmark oraz odkryte zostają słowa kluczowe związane z serwisem. W tej części zazwyczaj przedstawiana jest także strategia długoterminowa.



Analiza techniczna - analizujemy domenę pod kątem jej szybkości i sprawności, sprawdzane są elementy kodu i bardzo często pojawiają się rekomendacje z zakresu UX. Ta sekcja często przekazywana jest do działu IT jako osobny dokument w celu wprowadzenia koniecznych poprawek.



Analiza treści - dotyczy contentu zarówno tego, który już znajduje się na stronie, jak i sugestie dotyczące dalszych ścieżek rozwoju domeny. W tej części proponowany jest zarys strony po poprawkach SEO, przebudowa architektury informacji i zawartość, która mogłaby (lub powinna) zostać dodana dla zwiększenia efektywności dalszych działań.



Analiza profilu linkowego - sprawdzane są wszelkie elementy offsite i informacje dotyczące wcześniejszego pozycjonowania (lub depozycjonowania) strony. Specjalista wskazuje ewentualne zagrożenia i sposoby (lub propozycje) poradzenia sobie z nimi.



Inne - ostatnia sekcja dotyczy pozostałych elementów, które nie zostały uwzględnione w ww. sekcjach, takie jak np. informacja o wizytówce, która przestała istnieć czy uwaga o niewłaściwym adresie podstrony w postach publikowanych na Facebooku.

Zazwyczaj dla zachowania przejrzystości samego dokumentu dodawane są do niego załączniki, takie jak:

listy poprawek dla działu webdev,

propozycje nowych treści contentowych,

lista wszystkich grafik do poprawy,

priorytety zmian - tak aby klient mógł podjąć decyzję, którymi elementami wymienionymi w audycie powinien zająć się w pierwszej kolejności.

Dodatkowe elementy audytu

Na życzenie klienta do audytu mogą być dołączone inne elementy, które wiążą się z dodatkowymi kosztami. Są to m.in.:

szczegółowa analiza konkretnej puli konkurencyjnych firm,

analiza ścieżek zakupowych,

analiza i naprawa narzędzi analitycznych (to zwykle dotyczy źle wpiętych kodów Google Analytics),

analiza UX.

Zazwyczaj specjalista sprawdza je podczas audytu, ale nie zawsze pojawią się one w finalnej wersji dokumentu lub w przypadku analizy narzędzi - nie wykorzysta tych danych przy późniejszym przedstawieniu wniosków.

Zwróćmy uwagę, że dla pełnego wykonania audytu potrzebna jest wiedza z kilku obszarów SEO oraz dobra znajomość zasad, jakimi obecnie kieruje się algorytm Google. Niezbędna jest też wiedza techniczna i dostęp do specjalistycznych narzędzi, które pozwolą dokładnie i rzetelnie sprawdzić audytowaną domenę.

Dobrze funkcjonująca strona zgodna z najnowszymi wytycznymi SEO to inwestycja, która przełoży się na wyniki wyszukiwania w długim okresie, a co za tym idzie – na rozwój biznesu. Dlatego warto zlecić audyt profesjonalistom, którzy są na bieżąco ze zmianami algorytmu Google i mają doświadczenie, dzięki temu trafnie i szybko zdiagnozują problem i doradzą, jak go rozwiązać.