Czego szukamy w Google w czasie pandemii koronawirusa?

masked person with tablet | fot. engin akyurt | Unsplash

Świat w ciągu kilku ostatnich miesięcy zmienił się nie do poznania i - jak przewiduje wiele analiz - nigdy już nie wróci na stare tory. Jak przygotować się na zmiany? O tym - i to jedno się nie zmieniło - najlepiej wie Google, które nieustannie monitoruje nasze internetowe zachowania, a że dzisiaj nie ma wiele innych, warto pochylić się chwilę nad tym, co ma do powiedzenia.

A w ostatnim czasie zmianie uległ np. charakter zapytań, które wpisujemy w pasek wyszukiwarki. Z prostych słów kluczowych dotyczących podstawowych produktów lub nieskomplikowanych usług, przerzucamy się na skomplikowane long-tailowe frazy związane z realizacją długoterminowych potrzeb, takich jak np. pomoc finansowa czy narzędzia edukacyjne.

Mimo przymusowego zamknięcia postanowiliśmy też o siebie zadbać. Szukamy różnych sposobów korzystania z domowej przestrzeni, modernizujemy wnętrza, aby poprawić komfort życia w kwarantannie, chcemy lepiej jeść i częściej gotujemy, a także - oczywiście - szukamy różnych rozrywek online.

W pierwszych tygodniach pandemii wyszukiwania zdominowane były przez zapytania związane z żywnością i niezbędnymi usługami, ale i to się zmienia. Konsumenci coraz lepiej organizują się w nowej sytuacji, w miarę jak rośnie ich pewność, że dostęp do niezbędnych towarów nie zostanie zablokowany. W pierwszym tygodniu kwietnia wzrosło np. zainteresowanie różnymi opcjami płatności online, formami wsparcia i sposbami korzystania z urządzeń mobilnych, ponieważ coraz więcej klientów właśnie z nich korzysta najczęściej.

W Południowej Afryce konsumenci szukali fraz "jak płacić" za produkty i usługi za pośrednictwem aplikacji bankowych (how to pay), w Wielkiej Brytanii wzrosły poszukiwania "bankowości cyfrowej" (digital banking), a w Nigerii "przelewów bankowych" i "aplikacji gotówkowych" (bank transfer and cash app). W Turcji konsumenci coraz częściej korzystają z wyszukiwania w celu znalezienia informacji na temat "pożyczki z banku"(ihtiyaç kredisi).

A czego szukali polscy użytkownicy? Przede wszystkim "zwolnienia z ubezpieczenia społecznego" (zus zwolnienie). Zresztą, na pomoc liczą też Szwedzi wpisując w wyszukiwarkę słowa "ubezpieczenia na wypadek bezrobocia” („a-kassa”).

Finanse nie są jednak jedynymi zwyżkującymi sektorami. Z analiz Google wynika bowiem, że zamierzamy produktywnie wykorzystać czas spędzony w domu. Rośnie więc popularność fraz związanych z edukacją, choć to prawda, że dotyczą one głównie "bezpłatnych kursów".

Dom to jednak szeroki temat. Im więcej czasu w nim spędzamy, tym bardziej chcemy go ulepszyć. Google Trends pokazuje, że na znaczeniu zyskują internetowe inspiracje, tutoriale i poradniki, które podpowiadają jak najlepiej wykorzystać przestrzeń, wydzielić w niej miejsce na pracę, relaks i ćwiczenia. Bo ćwiczenia to też ważna rzecz. Wzrasta zainteresowanie wyszukiwaniem treningów i medytacji, które można wykonywać samodzielnie, a także "gimnastyki dla dzieci", "ćwiczeń tanecznych" i ogólnie "domowych treningów". W Polsce polujemy też na "maty do ćwiczeń”.

I gotujemy, nieważne czy to z nudów, czy z oszczędności, ale ludzie na całym świecie więcej pieczą i gotują, a mniej zamawiają "z dowozem". Szukamy więc na potęgę gofrownic, pieców do pizzy, blenderów, grillów gazowych i elektrycznych oraz robotów kuchennych, ale także - dostępu do zdrowej żywności. Chcemy teraz kupować "od rolnika", uprawiać "ogrody warzywne" szukamy "nasion na sprzedaż", "roślin online" i - to już w Polsce - instrukcji "jak zrobić drożdże".

Powoli, w miarę jak robi się coraz cieplej, zaczynamy również wychodzić do swoich ogrodów, z nowo nabytymi "basenami ogrodowymi” we Włoszech i "ogrodowymi grillami” w Czechach.