Google: UX będzie jeszcze ważniejszym czynnikiem rankingowym

Google, którego głównym źródłem przychodów są dane, nie może pozwolić sobie na to, by w wynikach wyszukiwania pojawiały się strony o słabym UX. Performance i ogólna satysfakcja użytkowników, wyrażona choćby wskaźnikiem bounce rate od dawna były więc ważnymi czynnikami rankingowymi. Teraz jednak znaczenie UX wzrośnie jeszcze bardziej.

Google właśnie ogłosił Core Web Vitals, czyli zestaw wskaźników związanych z m.in. performance'm i stabilnością wizualną, które mają pomóc właścicielom witryn we właściwym mierzeniu konsumenckich wrażeń.

Google chce bowiem, by strony, które pojawiają się najwyżej w wynikach wyszukiwania były nie tylko rzetelne i użyteczne pod względem treści, ale również dostarczały użytkownikom jak najlepszych wrażeń. A to oznacza, że intuicyjny i przyjazny dla użytkownika design strony stanie się jeszcze ważniejszy niż dotychczas. Czy ważniejszy niż content? Nie, gigant nie pozostawia wątpliwości co do tego, że informacja jest kluczowa, ale przypomina także, że atrakcyjna forma sprzyja ich przyswajaniu.

- Doskonałe wrażenia nie zastępują doskonałych treści - jednoznacznie stwierdzają przedstawiciele firmy. - Jednak w przypadkach, gdy istnieje stron, których treści są na podobnym poziome, lepszy UX może być elementem, który ostatecznie zadecyduje o tym, którą wybierze użytkownik.

Dobry UX - jak podkreśla Google - to element, który zwiększa zaangażowanie użytkowników, i odwrotnie - jeśli wrażenia użytkowników są złe, mogą one utrudniać dotarcie do właściwych informacji. Content i UX nie powinny więc być traktowane osobno.

Nowy współczynnik rankingowy połączy mierzalne wskaźniki związane z szybkością, responsywnością i stabilnością z innymi kryteriami, takimi jak przyjazność urządzeniom mobilnym, obecność certyfikatu https czy brak pop-upów. Słowem, UX będzie oceniany bardziej kompleksowo. Jak więc o niego zadbać?

Performance nadal jest kluczowy. Strony nie powinny ładować dłużej niż 2,5 sekundy, ale użytkownicy powinni mieć możliwość interakcji już w ciągu 100 mikrosekund. Co ważne, widoczna zawartość strony nie powinna się nieoczekiwanie zmieniać, bo - jak podkreśla Google - to zwyczajnie utrudnia korzystanie ze strony (łatwo wtedy kliknąć w złe pole).

By pomóc właścicielom stron w dostosowaniu się do nowych wymogów, popularne narzędzia - takie jak Lighthouse i PageSpeed Insights - zostaną zaktualizowane tak, by wyświetlały informacje i rekomendacje dotyczące Core Web Vitals, a w Google Search Console pojawi się dedykowany raport identyfikujący wszystkie elementy, które wymagają ulepszeń.

Kiedy można się spodziewać zmian? Google twierdzi, że nastąpią one dopiero w przyszłym roku, a firma powiadomi o nich, co najmniej, sześć miesięcy wcześniej.

Jak sprawdzić, czy nasza strona jest dobrze zoptymalizowana pod SEO?

Kamila Lenartowicz, SEO Manager, KAMIKAZE:

Audyt SEO to dokument tworzony dla strony www, zawierający rekomendacje techniczne, optymalizacyjne i contentowe. W zależności od tego, na jakim etapie zostaje on zlecony (czy na etapie projektowania, kiedy audytowana jest makieta, czy po publikacji w sieci) różni się delikatnie zakresem informacji.

Najważniejsze elementy, które powinien zawierać to: analiza widoczności (indeksacja podstron, widoczność w wynikach wyszukiwania, ruch), analiza backlinków (jeśli mamy do czynienia z domeną z historią), sprawdzenie kwestii technicznych m.in. prędkość działania serwisu, jego dostosowanie do urządzeń mobilnych, dane rozszerzone czy mapa witryny.

By przeanalizować wspomniane kwestie, warto poprosić o dostęp do narzędzi Google (Search Console i Analytics), pomocne są także zewnętrzne narzędzia SEO.

Następnym istotnym elementem są rekomendacje dotyczące optymalizacji SEO: meta dane, struktura nagłówków i adresów URL, linkowanie wewnętrzne, grafiki. Nie można zapomnieć również o analizie słów kluczowych i treści na stronie. Czy content jest unikalny, nasycony słowami kluczowymi, wartościowy dla użytkownika, czy wręcz przeciwnie? To również warto zawrzeć w audycie SEO, podobnie jak błędy które udało się wyłapać.

Rzetelnie opracowany audyt SEO to cenne źródło informacji służące poprawie widoczności strony w wynikach wyszukiwania, jak również wspierające user experience.