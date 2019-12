Microsoft wprowadza visual search do paska wyszukiwania w Windowsie

fot.Josh Calabrese | Unsplash

Użytkownicy systemu Windows mogą teraz inicjować wyszukiwania wizualne Bing bezpośrednio z paska wyszukiwania, bez konieczności otwierania przeglądarki, ogłosił Microsoft. Funkcja na początku została udostępniona wyłącznie użytkownikom w USA, a wkrótce potem na rynkach międzynarodowych.

Nowa funkcja wyszukiwania wizualnego w systemie Windows zmniejsza tarcie związane z tradycyjnym wyszukiwaniem wizualnym, dzięki czemu użytkownicy systemu Windows mogą łatwiej zidentyfikować to, na co patrzą. Może to być przydatne narzędzie dla kupujących szukających podobnych produktów. Użytkownicy mogą przesłać pełny lub częściowy zrzut ekranu, aby wyszukać obiekty na obrazie.

Microsoft jest jedną z kilku firm - obok Google, Amazona i Pinteresta - które zaciekle rywalizują o spopularyzowanie wyszukiwania wizualnego, bo ma ono spore szanse wpłynąć na rynek e-commerce. Oszczędza czas, jest wygodne i przyjazne dla urządzeń mobilnych, a konwersja zależy w dużej mierze od tych właśnie czynników. Klienci zamiast szukać właściwych słów opisujących produkt, mogą po prostu przesłać zdjęcie i poczekać, aż wyszukiwarka podsunie im podobne produkty.

Jak mówiła na łamach interaktywnie.com Agnieszka Pantera, Specjalistka SEO z agencji INTELLECT, "już w 2017 roku liczba wyszukiwania wizualnego w Google Grafice to prawie 27% wszystkich wyszukiwań (raport Jumpshot i Moz)"

Agnieszka Pantera

Specjalistka SEO

INTELLECT

Potencjał rynku jest więc ogromny, jego szacowana wartość w 2027 roku to prawie 28,5 mln $, przy czym w 2018 roku było to „jedynie” ponad 6,5 mln $ (raport Zion Market Research 2019). Co powoduje tak dynamiczny wzrost? Trend wyszukiwania obrazem trwa już kilka lat. Kto pamięta, jak wyglądały kiedyś największe portale informacyjne, typu Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl? Kilka lat temu strony główne portali były przesycone treścią, obecnie 90% stanowią obrazy. Dzieje się tak, ponieważ wymaga tego konsument digitalny, który jest cały czas online i chce otrzymywać informacje szybko i w sposób jak najbardziej intuicyjny. Na ten trend odpowiedzieli najwięksi usługodawcy sieci: Google (oferujący Google Lens), Amazon (StyleSnap), eBay (Find it On eBay), Pinterest (Pinterest Lens) i wielu innych.

Wyszukiwanie wizualne to ogromna szansa dla branży e-commerce. Aż 62% użytkowników woli wyszukiwać obrazem niż treścią (raport ViSenze). Do 2019 roku Google Lens otrzymało ponad miliard zapytań (blog Google). Najczęściej użytkownicy wyszukiwali kategorię fashion, wyposażenie wnętrz, elektronikę i artykuły spożywcze. W Polsce rynek wyszukiwania wizualnego jeszcze raczkuje, konsumenci dopiero zyskują świadomość możliwości, jakie przed nimi się otwierają. Ze strony właścicieli biznesu konieczne jest zainteresowanie tym tematem już teraz. Warto zapoznać się z funkcjonalnościami Google Lens, czy też Pinterest Lens.