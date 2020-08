Remarketing w Google Ads. Jak poprawnie zdefiniować kampanie?

Google | fot. Greg Bulla | Unsplash

Google Ads to potężne narzędzie reklamowe, które oferuje szeroki wachlarz reklam praktycznie dla każdego typu biznesu. Jednym z najpopularniejszych rodzajów reklam jest remarketing, czyli reklamy podążające za użytkownikiem, który wcześniej trafił na naszą stronę. Jest to świetna forma reklamy, która nie tylko pomaga utrwalić markę w świadomości klienta, ale także skutecznie wspomaga sprzedaż. W tym poradniku omówię podstawy działania kampanii remarketingowych oraz przeprowadzę Cię przez proces jej tworzenia.

Remarketing to reklama działająca w sieci reklamowej Google, czyli wyświetlająca się na milionach stron internetowych należących do programu Google AdSense. Dzięki temu, nasze reklamy mogą się wyświetlać zarówno na niszowych blogach, jak i największych serwisach informacyjnych czy ogłoszeniowych. Większość użytkowników nie dokonuje zakupu przy pierwszym kontakcie ze stroną. Kluczem do sukcesu jest powrót do potencjalnych klientów z odpowiednim przekazem reklamowym na każdym etapie ścieżki zakupowej. Nie zapominaj także o osobach, które już zrealizowały na Twojej stronie cel. Ich pozytywne opinie mogą być źródłem nowych klientów.

Jak wyglądają reklamy w remarketingu?

Reklamy remarketingowe mogą przybierać formę banerów reklamowych lub reklam elastycznych (tekst + reklama graficzna). Najlepszym rozwiązaniem będzie z pewnością dodanie obu typów reklam. W przypadku reklam graficznych, mamy zdecydowanie większą kontrolę nad przekazem marketingowym, jednak odbywa się to kosztem zasięgu. Reklamy elastyczne są częściej i chętnie wyświetlane przez Google. Z drugiej strony, mamy mniejszą kontrolę nad ich wyglądem, gdyż ostatecznie to Google tworzy finalną reklamę z elementów, które mu dostarczymy. Poniżej przykładowy wygląd reklam.

Reklamy displayowe:

Źródło: envato.com

Elastyczne reklamy displayowe:

Komu wyświetlają się reklamy remarketingowe?

Właśnie jeśli chodzi o odbiorców naszych reklam zauważymy różnicę pomiędzy tradycyjną reklamą graficzną w Google Ads, a remarketingiem. W przypadku tradycyjnych reklam, nasze kreacje kierujemy do osób z określonej wcześniej przez Google bazy użytkowników, opartej na przykład o zainteresowania.

Natomiast w przypadku remarketingu kierujemy je na listy remarketingowe, czyli bazy użytkowników zbudowanych nie przez Google, a przez nas samych. To my musimy wcześniej stworzyć bazę użytkowników, zapełniając ją osobami, które trafiły na naszą stronę internetową. Za każdym razem gdy nowy użytkownik wejdzie na naszą witrynę, zapisywany jest on na liście remarketingowej na koncie Google Ads. Tym sposobem im więcej osób trafi na naszą stronę, tym większą listę remarketingową zbudujemy.

Co więcej, możemy stworzyć wiele list remarketingowych, opartych na przykład o zachowanie użytkowników w naszym serwisie. W praktyce, jesteśmy w stanie zbudować listę z użytkownikami, którzy odwiedzili na przykład podstrony dotyczące konkretnego zakresu naszych usług, a następnie wyświetlać im reklamy dotyczące tylko tych usług. W przypadku sklepów internetowych, możemy stworzyć listę osób, które dodały jakiś produkt do koszyka, ale nie dokonały zakupu, a następnie zaoferować im kupon zniżkowy za pomocą reklam. Warto wspomnieć również o remarketingu dynamicznym, który jest przeznaczony głównie dla branży e-commerce. Są to reklamy wyświetlające dokładnie te produkty, które wcześniej użytkownik przeglądał w sklepie.

Właśnie w tym tkwi fenomen remarketingu. Pozwala on przypomnieć o naszym biznesie osobom, które wykazały już wstępne zainteresowanie naszą ofertą!

W niniejszym poradniku pokażę jak skonfigurować podstawową kampanię remarketingową na koncie Google Ads. Poradnik jest skierowany do osób, które nigdy nie tworzyły kampanii remarketingowej, bądź napotkały przy tym jakieś problemy. Z pewnością instrukcje krok po kroku wraz ze screenami okażą się pomocne.

Jak zbudować listy remarketingowe?

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest skonfigurowanie źródła danych o odbiorcach. Konto Google Ads musi skądś czerpać dane na temat użytkowników Twojej witryny, których ma zapisać na liście remarketingowej. Mogą oni pochodzić z dwóch źródeł:

Tagu remarketingowego Google Ads

Tagu Google Analytics

My na potrzeby tego poradnika posłużymy się tagiem Google Ads.

Na początek zaloguj się na swoje konto Google Ads, a następnie kliknij na:

Narzędzia i Ustawienia -> Zasoby wspólne -> Zarządzanie odbiorcami

Korzystając z menu po lewej stronie przełącz się na zakładkę Źródła danych o odbiorcach i przy tagu Google Ads kliknij SKONFIGURUJ TAG.

Naszym oczom ukaże się ekran konfiguracji tagu. Do wyboru mamy dwie opcje, jedna z nich pozwalająca na zbieranie ogólnych danych na temat użytkowników witryny. Druga umożliwia gromadzenie dodatkowych danych, jest szczególnie użyteczna przy prowadzeniu remarketingu dynamicznego dla sklepów internetowych. Wymaga ona bardziej zaawansowanej konfiguracji kodu, często z pomocą programistów, dlatego na razie wybieramy pierwszą opcję.

Po kliknięciu zapisz i kontynuuj zobaczymy 3 opcje instalacji tagu remarketingowego. Możemy zrobić to samodzielnie, wysłać instrukcje mailem lub zainstalować go za pomocą Google Tag Managera.

Każda z opcji jest bardzo dokładnie wyjaśniona, dlatego nie będę rozpisywał się na temat implementacji kodu. Dodam tylko, iż warto pamiętać o tym, że kod powinien być wywoływany na każdej podstronie naszej witryny internetowej, tylko wtedy będzie on w pełni funkcjonalny. Na tym etapie musimy zainstalować kod zgodnie z wytycznymi (lub przesłać instrukcję do naszego webdevelopera). Po uczynieniu tego, przechodzimy dalej i tym sposobem kończymy konfigurację naszego źródła danych dla kampanii remarketingowej.

Ponownie korzystając z menu po lewej stronie przechodzimy do zakładki Listy odbiorców. Google Ads automatycznie utworzy dla nas 3 listy remarketingowe:

Wszyscy użytkownicy: do tej listy użytkownicy są dodawani na podstawie wszystkich wartości ze wszystkich parametrów w Twoich tagach remarketingowych. Obejmuje ona wszystkie osoby, które odwiedziły Twoje strony z fragmentami kodu zdarzenia remarketingowego.

do tej listy użytkownicy są dodawani na podstawie wszystkich wartości ze wszystkich parametrów w Twoich tagach remarketingowych. Obejmuje ona wszystkie osoby, które odwiedziły Twoje strony z fragmentami kodu zdarzenia remarketingowego. Wszyscy użytkownicy, którzy zrealizowali konwersję : do tej listy użytkownicy są dodawani automatycznie za pomocą tagu śledzenia konwersji. Obejmuje ona wszystkie osoby, które dokonały konwersji na Twojej stronie. Jeśli nie masz skonfigurowanego śledzenia konwersji, lista będzie pusta.

: do tej listy użytkownicy są dodawani automatycznie za pomocą tagu śledzenia konwersji. Obejmuje ona wszystkie osoby, które dokonały konwersji na Twojej stronie. Jeśli nie masz skonfigurowanego śledzenia konwersji, lista będzie pusta. Lista zoptymalizowana przez Google Ads: jest to połączona lista remarketingowa złożona z różnych grup odbiorców z dostępnych źródeł danych o odbiorcach. Aby utworzyć tę listę, na stronie Źródła danych o odbiorcach musisz połączyć co najmniej jedno źródło danych.

Jest to dobra baza startowa na naszą pierwszą kampanię remarketingową. Warto pamiętać, że lista z użytkownikami, którzy dokonali konwersji tworzy się automatycznie tylko w wypadku, gdy na koncie Google Ads mamy dodane wcześniej jakiekolwiek konwersje.

Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe listy, dowiesz się jak to zrobić krok po kroku korzystając z oficjalnego supportu Google pod tym linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/2454064

Jak stworzyć kampanię

Gdy mamy już stworzone nasze listy remarketingowe, możemy zabrać się za tworzenie pierwszej kampanii remarketingowej. Przejdźmy zatem przez ten proces krok po kroku.

Przechodzimy do zakładki Kampanie na koncie Google Ads i klikamy na ikonkę +

Naszym oczom ukaże się sekcja z podstawową konfiguracją kampanii. Wybieramy w niej kolejno w sekcji Cele, cel kampanii, który chcesz osiągnąć, a następnie opcję Sieć reklamowa. W praktyce, kampania remarketingowa może zostać uruchomiona dla każdego z dostępnych celów.

W kolejnym kroku widzimy standardowe ustawienia kampanii graficznej, gdzie wybieramy m.in. nazwę kampanii, ustawienia lokalizacji i języka, strategię ustalania stawek czy budżet. Warto jednak zaznaczyć, że ustawienia języka i lokalizacji są opcjonalne. Jeśli na Twojej liście są wyłącznie użytkownicy z Polski, nie musisz dodatkowo ograniczać kampanii za pomocą tych ustawień. Szczególną uwagę powinieneś w tym wypadku zwrócić na sekcję Odbiorcy. To tutaj możemy odszukać utworzone wcześniej listy remarketingowe. Przechodząc do trzeciej sekcji pod nazwą PRZEGLĄDAJ, znajdziemy kategorię W jaki sposób weszli w interakcję z Twoją firmą. Po wybraniu tej opcji znajdziemy nasze listy remarketingowe, które utworzyliśmy chwilę wcześniej.

Z listy wybieramy te, na które chcemy kierować naszą kampanię i klikamy GOTOWE.

Jeśli zależy nam na tym, by nasze reklamy docierały TYLKO do osób z list remarketingowych, warto zwrócić uwagę na kolejną sekcję przy tworzeniu kampanii. Mowa tutaj o sekcji Rozszerzanie zasięgu kierowania, która dyskretnie próbuje rozszerzyć zasięg kampanii o “podobnych” według Google odbiorców. Warto ją wyłączyć, gdyż w przeciwnym wypadku spora część budżetu może zostać przeznaczona na użytkowników spoza list remarketingowych.

Jeśli chcemy trafiać nie tylko do osób, które były na nasze stronie, to szczególnie na początek polecamy kampanie inteligentne w sieci reklamowej, które mają wysoką skuteczność i są proste w tworzeniu i obsłudze.

Gdy ukończymy konfigurowanie pozostałych ustawień kampanii oraz utworzymy reklamy elastyczne/dodamy reklamy graficzne, klikamy button UTWÓRZ KAMPANIĘ.

Gotowe, Twoja pierwsza kampania remarketingowa została utworzona. Gratulacje!

Dobre rady

Poniżej przedstawię kilka istotnych kwestii, o których warto pamiętać podczas używania remarketingu.

Minimalny rozmiar listy - by lista remarketingowa mogła być używana do wyświetlania reklam, musisz zgromadzić na niej minimum 100 użytkowników.





- by lista remarketingowa mogła być używana do wyświetlania reklam, musisz zgromadzić na niej minimum 100 użytkowników. Okres członkostwa - domyślnie użytkownicy są członkami listy remarketingowej przez 30 dni, jednak podczas jej tworzenia możesz wydłużyć ten okres do 540 dni.





- domyślnie użytkownicy są członkami listy remarketingowej przez 30 dni, jednak podczas jej tworzenia możesz wydłużyć ten okres do 540 dni. Tagowania witryny - jak już pisałem wyżej, upewnij się, że cała witryna jest otagowana za pomocą tagu remarketingowego. Bez tego Twoja lista remarketingowa może nie być maksymalnie skuteczna.





- jak już pisałem wyżej, upewnij się, że cała witryna jest otagowana za pomocą tagu remarketingowego. Bez tego Twoja lista remarketingowa może nie być maksymalnie skuteczna. Twórz listy remarketingowe na podstawie kluczowych działań w Twojej witrynie. Zastanów się jaki segment użytkowników jest najbliższy dokonania konwersji i skup się na nim najmocniej. Pamiętaj, możesz tworzyć nieograniczoną liczbę list, jednak skup się na kilku, które dobrze odzwierciedlają zaangażowanie lub kategorie Twoich użytkowników.





na podstawie kluczowych działań w Twojej witrynie. Zastanów się jaki segment użytkowników jest najbliższy dokonania konwersji i skup się na nim najmocniej. Pamiętaj, możesz tworzyć nieograniczoną liczbę list, jednak skup się na kilku, które dobrze odzwierciedlają zaangażowanie lub kategorie Twoich użytkowników. Wykluczenia list - warto rozważyć wykluczenie z grupy reklam zachęcającej do zakupu osób, które już go dokonały. Lepiej skierować do nich reklamy wizerunkowe, budujące więź z marką.





- warto rozważyć wykluczenie z grupy reklam zachęcającej do zakupu osób, które już go dokonały. Lepiej skierować do nich reklamy wizerunkowe, budujące więź z marką. Remarketing w wyszukiwarce - możesz używać swoich list remarketingowych również w kampaniach tekstowych w wyszukiwarce! Wystarczy, że dodasz je jako dodatkowe źródło kierowania i zwiększysz dla nich dostosowanie stawek.





- możesz używać swoich list remarketingowych również w kampaniach tekstowych w wyszukiwarce! Wystarczy, że dodasz je jako dodatkowe źródło kierowania i zwiększysz dla nich dostosowanie stawek. Capping - z pewnością niejednokrotnie reklamy jakiejś firmy śledziły Cię tak często, że przyniosły efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego, wywołując Twoją irytację i gniew. By tego uniknąć, warto ograniczyć maksymalną liczbę wyświetleń reklamy na jednego użytkownika. Szczególnie na początku, gdy nasza lista jest niewielka. Możesz to zrobić w ustawieniach kampanii:

Podsumowanie

Pamiętaj, że kampanie remarketingowe mogą mieć wiele zastosowań i jedyne co Cię ogranicza to wyobraźnia Twoja lub specjalisty, który obsługuje Twoje kampanie. Jak widziałeś w powyższym rozdziale, można je wykorzystać na wiele sposobów. Dobrze skrojony remarketing może przynieść wiele korzyści Twojej firmie i skutecznie zwiększyć przychody. Potraktuj powyższy poradnik jako wstęp do reklam remarketingowych i zgłębiaj dalej jego tajniki, poszukując najbardziej skutecznych rozwiązań dla Twojego biznesu!

Albert Czajkowski

PPC Expert i CEO

Czajkowski.Consulting

Od 9 lat pasjonuje się tworzeniem skutecznych kampanii PPC, najczęściej z wykorzystaniem ekosystemu Google Ads. Współtwórca agencji Semanticad.pl. Od roku tworzy butikową agencję Czajkowski.Consulting, w której skupia się na skalowaniu kampanii PPC dla sklepów internetowych oraz startupów, gdzie jako główny cel stawia sobie maksymalizację zysków klientów.