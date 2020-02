SEO. Na co można liczyć za 1000, 5000 i 10000 tysięcy złotych miesięcznie?

zielone światło | fot. JESHOOTS.com | Pexels

Relacje między agencjami SEO, które nie mogą zagwarantować konkretnych efektów, a klientami, którzy wciąż takich właśnie gwarancji oczekują, często bywają bardzo napięte. Bo rzeczywiście z jednej strony działania SEO gwarancji nie dają, z drugiej - kosztują coraz więcej o trwają coraz dłużej, co sprawia, że pytanie "za co ja w takim razie płacę" prędzej czy później musi się pojawić.

Za co więc płacą klienci, którzy decydują się opłacać abonament w wysokości 1000, 5000 albo 10000 tysięcy miesięcznie? O odpowiedź poprosiliśmy Michała Gierata z agencji Result Media.

Michał Gierat

SEO Specialist

Result Media

Z uwagi na brak jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia SEO w branży, przed podjęciem współpracy warto bardzo mocno zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od agencji SEO, a także realnie ocenić nasz budżet, gdyż niektóre usługi SEO mogą być zrealizowane jedynie przy bardzo dobrej i długofalowej współpracy z agencją. Pamiętajmy, że SEO to proces długofalowy, oparty na wzajemnej relacji specjalista-klient. Zatem jeśli nasz budżet jest skromy, a oczekujemy szybkich wyników, powinniśmy bardzo mocno zastanowić się, jak rozsądnie podejść do tej inwestycji i kiedy zatrudnienie firmy będzie efektywne.

Na rynku istnieje wiele podmiotów, które wyrosły z agencji typowo SEO-wych, pojawiają się także nowe, niektóre z nich świadczą bardziej specjalistyczne usługi. Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie są wysokiej jakości. Jeśli cena jest kusząco niska, a ich oferta skupia się na działaniach, które przy odrobine dobrej woli możemy zrobić sami, warto zastanowić się, czy korzystanie z takich usług nie jest zmarnowaniem pieniędzy. Obecnie oferty SEO, które mogą przynieść realne rezultaty, to koszty przekraczające kilka tysięcy złotych. Wynika to z konieczności zaangażowania do projektu kilku specjalistów i czasu potrzebnego do realizacji usługi w sposób rzetelny. Nie można tez zapominać o kosztach niezbędnych narzędzi, a także wydatkach związanych np. z opłaceniem coraz droższych publikacji sponsorowanych.

Wydatki na SEO rzędu 1000 złotych możemy rozważać w przypadku małej, lokalnej firmy, w bardzo niszowej branży. Z pewnością nie będzie to sklep, a silnik takiej strony będzie prosty w optymalizacji (może nawet bez systemu CMS).

Pamiętajmy, że koszty te musimy podzielić na dwie grupy:

jednorazowe wydatki na audyt, optymalizację techniczną i dobór słów kluczowych. Działania w przypadku takiej domeny prawdopodobnie wystarczą na wiele lat, ale przygotowanie mimo wszystko zajmie dużo czasu, dlatego zwykle usługa SEO oferowana jest w pakiecie abonamentowym(rozłożenie tego kosztu na wiele miesięcy);



prace cykliczne - monitoring zmian, adaptacja planu z uwzględnieniem tych zmian, copywriting i budowa podstawowego profilu linkowego. Jeśli posiadamy taką usługę, koniecznie sprawdźmy dokładnie, co wchodzi w jej skład i zweryfikujmy swoje potrzeby, odnosząc je do ewentualnych zysków z jej wdrożenia. Upewnijmy się też, że ta usługa wykonywana jest nie przez raz włączonego robota, a robi to dedykowany specjalista.

Warto też zastanowić się nad wykorzystaniem wstępnie przeznaczonego budżetu na SEO na samodoskonalenie, chociażby w postaci szkolenia czy kursu SEO. Dzięki temu lepiej poznamy usługę, w którą chcemy inwestować i będziemy mogli skuteczniej komunikować się ze specjalistą.

Wraz ze wzrostem budżetu możemy zauważyć skok jakościowy w ofertach SEO. W ofertach od kilku tysięcy wzwyż pojawi się opcja konsultacji i analizy zagadnień UX, ponieważ architektura informacji - szczególnie w przypadku stron e-commerce - ma bardzo duże znaczenie. Musi ona jednocześnie spełniać nie tylko cele SEO, jak też użytkowe – być przyjazna dla klienta. W ofertach za ok. 5000 złotych możemy zatem spodziewać się dużo bardziej zaawansowanej analizy nie tylko podstawowymi narzędziami Google, ale też budującymi heatmapy czy śledzącymi dokładniej ścieżki zakupowe. Oferta 5000+ to nie tylko e-commerce, ale też wszelkiego rodzaju strony informacyjne, gdzie specjaliści SEO analizują jednocześnie wiele kategorii tematycznych lub po prostu mają do czynienia z dużą ilością danych (i podstron) analizowanej witryny. Oferta może też zawierać propozycję budowy profilu linkowego, gdyż większy budżet pozwoli na bardziej profesjonalny content marketing i pozyskiwanie linków z niedostępnych wcześniej źródeł. Odpowiednio przygotowane treści onsite mogą być wówczas napisane przez specjalistów w danym temacie, zatem nasza strona zyska autorytet i wzbudzi zaufanie. Będzie prezentowała solidny kontent, linkowanie, znikną usterki techniczne, a pojawi się odpowiednie rozłożenie słów kluczowych na stronie, zgodnie ze zbieranymi i analizowanymi na bieżąco danymi.

Czasem jednak strona, potrzeby klienta, ruch organiczny i pokrycie tematyczne jest tak duże, że wymaga ona zaangażowania większej liczby specjalistów. W przypadku dużych stron i silnie konkurencyjnych tematów, gdzie wraz ze specjalistami SEO współpracuje kilku innych fachowców (np. graficy, copywriterzy), pociąga to za sobą wyższe koszty usługi. Odpowiednie zarządzanie takimi projektami to niewątpliwie duży wydatek, który może osiągać kwotę powyżej 10 000 złotych. Wynika to przede wszystkim ze statusu strony względem konkurencji oraz konieczności intensyfikacji prowadzonych działań. Jeśli strona jest zupełnie niedostosowana do wymagań SEO, wtedy specjalista potrzebny będzie nie tylko przy budowie nowej strony, ale też podczas rozmów z webdeweloperami na temat poprawek w obecnym kodzie. Ta inwestycja pozwoli jednak uniknąć wielu błędów na etapie projektowania i wdrażania witryny, które mogą zaważyć na dalszym rozwoju biznesu.